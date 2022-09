«Η αρχή του ταξιδιού και όχι το τέλος»: Η επόμενη μέρα με την αποτυχία στο Eurobasket

Η «γαλανόλευκη» είχε όλα τα φόντα για να φτάσει μακριά στο Eurobasket 2022, να πρωταγωνιστήσει και να επιστρέψει στα μετάλλια, από τα οποία απέχει εδώ και 13 χρόνια. Με δεδομένο πως η τελευταία διάκριση ήρθε το μακρινό 2009, οι συνθήκες που είχαν δημιουργηθεί γύρω από τη «γαλανόλευκη» φέτος έκαναν τους πάντες... ακόμα πιο πεινασμένους.

Όπως γράφτηκε και στο match report μετά τον αποκλεισμό από τη Γερμανία στα προημιτελικά του θεσμού: «Η Εθνική Ομάδα είχε όσα χρειαζόταν στο πλευρό της για να πετύχει σε αυτό το τουρνουά: τον κορυφαίο παίκτη του κόσμου, Γιάννη Αντετοκούνμπο, έναν εκ των καλύτερων προπονητών της Ευρώπης, τον Δημήτρη Ιτούδη, άριστο κλίμα και τη στήριξη όλης της Ελλάδας. Η "Mercedes Benz Arena" γέμισε Έλληνες, που «δεν σταματούν να τραγουδούν ποτέ», αλλά το παρκέ έμοιαζε... κατηφορικό».

Πράγματι, όλοι οι παραπάνω λόγοι καθιστούν την ήττα από τους Γερμανούς ακόμα πιο βαριά και εννοείται πως την μετατρέπουν σε ατυχία. Άλλωστε, ο τίτλος του SDNA μετά το παιχνίδι ήταν ακριβώς αυτός: «Κύριοι, αποτύχαμε!». Όμως, ενδεχομένως όλα τα παραπάνω συστατικά να αποτελούν και τα... εχέγγυα που χρειάζεται η Ελλάδα για να πετύχει σε εθνικό επίπεδο ύστερα από χρόνια.

Οι διεθνείς γνωρίζουν πως στο Βερολίνο χάθηκε μια σπουδαία ευκαιρία να γράψουν τα ονόματά τους στα βιβλία της ιστορίας. Γι' αυτό και το βράδυ της Τρίτης (13/9) κανείς δεν είχε όρεξη να μιλήσει και ο Κώστας Αντετοκούνμπο με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη έμοιαζαν απαρηγόρητοι, σε σκηνές που έκαναν τον γύρο των media. Σκηνές, που «έπαιξαν» και στα social media, με την μεγαλύτερη μερίδα του κοινού να τους καλεί να «σηκώσουν κεφάλι» και να τους προτρέπει να συνεχίσουν ακόμα πιο δυνατά στην επόμενη διοργάνωση.

Όσοι βρήκαν το ψυχικό κουράγιο να απευθυνθούν στο κοινό έκαναν λόγο για την αρχή μιας προσπάθειας. Κι αν υπάρχει κάτι που μπορούμε να κρατήσουμε αυτό είναι... Η βεβαιότητα των παικτών και των μελών του σταφ πως η επιτυχία μπορεί να έρθει και οι άριστες σχέσεις μεταξύ του group που ταξίδεψε στο Μιλάνο και στη συνέχεια στο Βερολίνο.

Ο πάντα ψύχραιμος στις τοποθετήσεις του, Κώστας Παπανικολάου, κάνοντας τη σύνοψη του Eurobasket στο sdna.gr δήλωσε μεταξύ άλλων: «Δεν θέλω να πω κάτι λάθος. Νιώθω σίγουρα, όμως, περήφανος για την προσπάθεια, που έκαναν όλα τα παιδιά, Σίγουρα δεν ήταν αυτό, που θέλαμε. Ολα τα παιδιά δουλέψαμε σκληρά. Και τους ευχαριστώ πολύ και αυτούς, που ήταν εδώ, και αυτούς, που ήταν στην προετοιμασία. Και όλους τους ανθρώπους που ήταν εδώ και που ήταν και στην Αθήνα και βοήθησαν κι αυτοί από την πλευρά τους» και συμπλήρωσε με νόημα: «Και φυσικά να ευχαριστήσω τον κόσμο που στάθηκε στο πλευρό μας και μας στήριξε. Μπορεί να ήταν ένα τουρνουά, που δεν πήγε έτσι όπως θέλαμε, αλλά ίσως μπήκανε οι βάσεις για κάτι καλύτερο στα επόμενα χρόνια. Ίσως αυτή είναι η αρχή ενός ταξιδιού και όχι το τέλος».

Ο συγκινημένος Θανάσης Αντετοκούνμπο μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ ανέφερε ένα προς ένα τα ονόματα των συμπαικτών του και τόνισε: «Όλα αυτά τα παιδιά και ο κόουτς Ιτούδης μαζί με το υπόλοιπο σταφ χτίζουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Και θα έρθει η ώρα. Θα έρθει η ώρα, θα έρθει. Θα έρθει η ώρα. Δεν ήρθε το τέλος, όχι. Είναι μόνο η αρχή».

Το κλίμα που δημιουργήθηκε και «χτίστηκε» μέρα με την μέρα τον τελευταίο 1,5 μήνα στην «επίσημη αγαπημένη» ήταν ιδανικό. Κι αυτό δεν χρειάζεται να το πουν τα media ή το κοινό, από όσα αντιλαμβάνεται ο καθένας. Το είπαν οι ίδιοι οι παίκτες, ξανά και ξανά.

Η Ελλάδα έχει μια «γεμάτη» φουρνιά, που σε συλλογικό επίπεδο έχει φτάσει σε διακρίσεις, αλλά σε εθνικό επίπεδο δεν τα έχει καταφέρει ακόμα. Παίκτες που έχουν γεννηθεί τη διετία 1989-1990, όπως ο Νικ Καλάθης, ο Κώστας Σλούκας και ο Κώστας Παπανικολάου γνωρίζουν πως η τριετία που βιώνουμε μοιάζει με... make it or break it. Είναι -πιθανότατα- η τελευταία τους ευκαιρία να φτάσουν σε μια διάκριση με το εθνόσημο και την θέλουν πιο πολύ από όλους.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε «ψημένος» με το κλίμα και την κατάσταση στην Εθνική Ομάδα και οι δύο διοργανώσεις που έρχονται θα έχουν ακόμα μεγαλύτερη... λάμψη, με δεδομένο και το ενδιαφέρον του ΝΒΑ προς το Παγκόσμιο Κύπελλο και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Παράλληλα, ο "Greek Freak" ως Νο. 1 παίκτης του κόσμου πια δείχνει πως από καλοκαίρι σε καλοκαίρι τα «άλματα» που κάνει στο παιχνίδι του είναι εντυπωσιακά.

Το «μείγμα» είναι εκεί και διαθέτει κάθε λογής υλικά, για να βγει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Εκεί θα είναι και ο Δημήτρης Ιτούδης, ο οποίος ανέλαβε την ευθύνη του αποκλεισμού και δέχτηκε κριτική για την αμυντική συνέπεια, που δεν έδειξε η ομάδα καθ' όλο το τουρνουά. Ωστόσο, η κριτική και η απαξίωση απέχουν και φυσικά ο ομοσπονδιακός τεχνικός δεν μπορεί να απαξιωθεί από κανέναν.

Το Eurobasket 2022, λοιπόν, έκλεισε με αποτυχία. Ωστόσο, η «γαλανόλευκη» μπορεί να θεωρεί πως βρίσκεται στην αρχή του ταξιδιού, όπως είπαν τα μέλη της, έχοντας μπροστά της το Παγκόσμιο Κύπελλο 2023 και τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024. Αφού το πλάνο είναι τριετίας και τα «απαραίτητα υλικά» θα υπάρχουν μέχρι το '24, στο χέρι των παικτών και των προπονητών είναι να ξαναβγάλουν τον κόσμο στους δρόμους. Άλλωστε, οι φίλαθλοι έδειξαν πως είναι δίπλα σε αυτή την προσπάθεια και η υποστήριξή τους ήταν συγκλονιστική.

Κι αν πρέπει να κρατήσει κάτι αυτή η Εθνική, για να πορευτεί την... επόμενη μέρα, ας κρατήσει το απόγευμα της Τρίτης (13/9) όπως το βίωσε ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης. Με πάθος, με ένταση, με πίεση, με «μαγκιά» και με υψωμένες γροθιές σε κάθε κερδισμένη «μονομαχία». Σίγουρα, το ταξίδι δεν τελείωσε για αυτή τη «φουρνιά» παικτών, όμως τα χρονικά περιθώρια δεδομένα στενεύουν.