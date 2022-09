Το μήνυμα του Τσιτσιπά για την Εθνική: «Θα το πάρουμε παιδιά, το κεφάλι ψηλά!» (pic)

Το Νο6 της παγκόσμιας κατάταξης, βρίσκεται με την Εθνική ομάδα Davis Cup στην Τυνησία για τον κρίσιμο αγώνα στο World Group I και έστειλε το δικό του μήνυμα για τον οδυνηρό αποκλεισμό της «επίσημης αγαπημένης» στην προημιτελική φάση του EuroBasket.

«Θα το πάρουμε παιδιά. Ψηλά το κεφάλι. Πίστη στην καρδιά. Υπερηφάνεια» έγραψε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, χρησιμοποιώντας το hashtag #NoRetreatNoSurrender (όχι οπισθοχώρηση, όχι παράδοση), καλώντας τους παίκτες της Εθνικής να μην παραιτηθούν αλλά να προσεγγίσουν με πίστη την επόμενη διοργάνωση.

We are going to get it boys! Chin up. Faith in the heart. Moving on proud and tall. #NoRetreatNoSurrender 🇬🇷 https://t.co/RxfeFbNtq2