Η εμφάνιση του Γιάννη που πλησίασε το τριπλ-νταμπλ (vid)

Η Ελλάδα γνώρισε οδυνηρό αποκλεισμό στους «8» της Ευρώπης, με τον σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς να ηγείται επιθετικά σε ακόμα ένα παιχνίδι της «γαλανόλευκης».

Τελείωσε το παιχνίδι με 31 πόντους (13/22 σουτ), 8 ασίστ, 7 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα σε 30’ συμμετοχής αποτελώντας ξανά το σημείο αναφοράς της Εθνικής μας ομάδας, που όμως δεν κατάφερε να συνεχίσει την πορεία της στο Eurobasket.

Δείτε τα καλύτερα από την εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο:

Giannis didn't go down without a fight 😤



31 PTS 7 REB 8 AST 3 STL#EuroBasket x #BringTheNoise pic.twitter.com/QDcobtZsph