Σάλος με ομοφοβικά σχόλια του Έντουαρντς - Ζήτησαν συγνώμη οι Τίμπεργουλβς

Ο νεαρός φόργουορντ των Τίμπεργουλβς, ανάρτησε βίντεο στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram, κάνοντας ομοφοβικά σχόλια, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις, με την ομάδα από τη Μινεσότα να εκδίδει ανακοίνωση.

Οι Τίμπεργουλβς εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για τον Έντουαρντς, ζητώντας παράλληλα συγγνώμη για την συμπεριφορά του νεαρού αθλητή τους.

«Είμαστε απογοητευμένοι από τη γλώσσα και τις ενέργειες που επέδειξε ο Άντονι Έντουαρντς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι Τίμπεργουλβς δεσμεύονται να είναι ένας οργανισμός χωρίς αποκλεισμούς και φιλόξενος για όλους και ζητούν συγγνώμη για τα σχόλιά του», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Anthony Edwards is wild for this man 😭 pic.twitter.com/ccSkkDfe1E