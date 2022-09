ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη ο Φράνκε (pic)

Ο Ολλανδός γκαρντ ενίσχυσε την εθνική του ομάδα στις υποχρεώσεις της κατά το Eurobasket και μιας και η Ολλανδία δεν συνέχισε στη φάση των «16», έφτασε σήμερα (12/09), στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Δικεφάλου.

Ο Φράνκε αγωνίστηκε σε τρία παιχνίδια στο Eurobasket (ευτυχώς και για τον ΠΑΟΚ ξεπέρασε γρήγορα τον τραυματισμό του) και σημείωσε κατά μέσο όρο 14,7 πόντους, 1,7 ριμπάουντ και 3 ασίστ (με 17 λεπτά ανά αγώνα). Πλέον θα τεθεί στη διάθεση του Άρη Λυκογιάννη και θα ενσωματωθεί στις προπονήσεις των «ασπρόμαυρων».

«Ο Γιαννίκ Φράνκε είναι εδώ και είναι έτοιμος να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο με τον ΠΑΟΚ», αναφέρει η ΚΑΕ.

Just landed 🛬 in Thessaloniki! Yannick Franke is here and he is ready to start a new chapter with #PAOK mateco ⚫️⚪️#alltogetherpaok4ever 🏁 pic.twitter.com/ZBRtiwJXFk