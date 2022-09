AmeriCup 2022: Το σήκωσε μέσα στη Βραζιλία η Αργεντινή του Πριχιόνι! (vid)

Παρ' ότι άλλαξε προπονητή 2 μέρες πριν αρχίσει το τουρνουά και με την πίεση για το αποτέλεσμα να είναι μεγάλη, η Αργεντινή κατάφερε να γράψει ιστορία. Η ομάδα του Πάμπλο Πριχιόνι, στην πρώτη του μεγάλη διοργάνωση ως head coach της εθνικής ομάδας της χώρας, κατάφερε να φτάσει στον τίτλο στο FIBA AmeriCup 2022.

Σε ένα τουρνουά που διεξήχθη μέσα στη Βραζιλία, η «αλμπισελέστε» αντιμετώπισε την διοργανώτρια χώρα στον μεγάλο τελικό και έπειτα από ένα παιχνίδι-θρίλερ κατάφερε να φτάσει στον τίτλο.

Για να συμβεί αυτό μάλιστα χρειάστηκε ανατροπή. Με το σκορ στο 73-71, 1'16'' για το τέλος, ο Ντέλια ισοφάρισε με δικό του καλάθι και εν συνεχεία οι Αργεντίνοι έβγαλαν καλή άμυνα πάνω στον Βίτορ Μπενίτε. Ο Γκάμπριελ Ντεκ πήρε επιθετικό ριμπάουντ μετά από άστοχο τρίποντο του Καμπάτσο και έβαλε την Αργεντινή μπροστά με 75-73, 17'' για το τέλος.

Η Βραζιλία είχε την ευκαιρία να φτάσει στη νίκη με ένα τελευταίο σουτ. Το τρίποντο του Λούκας Ντίας στα 4'' για το τέλος δεν βρήκε στόχο όμως, με την Αργεντινή να φτάνει στη νίκη και την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.

Ο Γκάμπριελ Ντεκ, που ήταν ο ήρωας της Αργεντινής, μέτρησε 20 πόντους και 7 ριμπάουντ στον μεγάλο τελικό και αναδείχθηκε MVP του τουρνουά, έχοντας στο πλευρό του τον Νίκολας Λαπροβίτολα (15π, 8ρ, 4ασ) και τον Φακούντο Καμπάτσο (14π, 4ρ, 5ασ), που τον πλαισίωσαν στην επίθεση.

Την ίδια στιγμή, από πλευράς Βραζιλίας οι 18 πόντοι του Βίτορ Μπενίτε και οι 12 του Μαρσελίνιο Χουέρτας δεν ήταν αρκετοί, με τους Βραζιλιάνος να μην μπορούν να φτάσουν στο χρυσό στο «σπίτι» τους.

Στο παιχνίδι που έκρινε την τρίτη θέση του τουρνουά, η Team USA αντιμετώπισε τον Καναδά και κατάφερε να φτάσει στη νίκη με 84-80, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο του τουρνουά. Ο Γκάρι Κλαρκ με 18 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ πήρε την κατάσταση στα χέρια του, με τον Ζίλαν Τσίθαμ να ακολουθεί με 16 πόντους και 6 ριμπάουντ. Από πλευράς Καναδά ο Αμπού Κιγκάμπ είχε 18 πόντους και 4 ριμπάουντ, ενώ ο Κάντρε Γκρέι πρόσθεσε 16 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

MVP

Γκάμπριελ Ντεκ

Κορυφαία πεντάδα

Γκάμπριελ Ντεκ (Αργεντινή)

Φακούντο Καμπάτσο (Αργεντινή)

Γιάγκο Σάντος (Βραζιλία)

Νόρις Κόουλ (ΗΠΑ)

Νταλάνο Μπάντον (Καναδάς)

