Ο «Greek Freak», με μήνυμά του στο Twitter αποχαιρέτησε το Μιλάνο μετά το 5-0 της Εθνικής στην φάση των ομίλων, σημειώνοντας ότι η επόμενη στάση είναι το Βερολίνο.

«Ευχαριστούμε Μιλάνο. Επόμενη στάση, Βερολίνο», ανέφερε στο μήνυμά του ο Έλληνας σούπερ σταρ, που στην αναμέτρηση με την Εσθονία υπέστη διάστρεμμα ελαφράς μορφής.

Thank you Milan!! Next stop, Berlin. 🔜💪🏾💪🏾 pic.twitter.com/BY98QM1P9m