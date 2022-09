ΑΕΚ: Στις ΗΠΑ με άδεια ο ΜακΓκριφ

Χωρίς τον Κάμερον ΜακΓκριφ συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει της νέας σεζόν η ΑΕΚ. Ο Αμερικανός φόργουορντ έλαβε άδεια από την ΚΑΕ και θα λείψει για τις επόμενες μέρες, ώστε να βρεθεί στις ΗΠΑ, προκειμένου να διευθετήσει προσωπικά ζητήματα.

Ο εκρηκτικός φόργουορντ βρισκόταν στη χώρα μας από τις πρώτες μέρες της προετοιμασίας, μαζί με τον Κένι Ουίλιαμς, ωστόσο πλέον οι προπονήσεις θα διεξαχθούν χωρίς την παρουσία του, για τις επόμενες μέρες.

Cameron McGriff received a permission from AEK Athens BC and will be in the USA for a few days. #AEKBC