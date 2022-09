Επικός Μπέβερλι: «Εγώ ήμουν στα πλέι οφ πέρυσι, ο Λεμπρόν και ο Ντέιβις όχι» (vid)

Ο Πάτρικ Μπέβερλι έχει τον τρόπο να βάζει... φωτιά εντός και εκτός παρκέ. Και από τις πρώτες κιόλας στιγμές του στους Λέικερς θέλησε να δείξει τις διαθέσεις του.

Στην ερώτησή του ο δημοσιογράφος ανέφερε: «Θα παίξεις με τους Λεμπρόν Τζέιμς και Άντονι Ντέιβις τη νέα σεζόν». Η απάντηση του Μπέβερλι όμως ήρθε αβίαστα.

«Αυτοί θα παίξουν μαζί μου. Εγώ έφτασα στα πλέι οφ, αυτοί δεν τα κατάφεραν. Αυτή είναι η διαφορά».

Η σεζόν στην Καλιφόρνια αναμένεται πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, αν μη τι άλλο!

"I know what it feels to be a #Laker and a Clipper, I've been on both sides, and I like it over here a little bit better." - @patbev21 talks to @Mike_Bresnahan about joining the #purpleandgold. pic.twitter.com/FNfJpaXFmI