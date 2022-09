Σημαντική ενίσχυση με Χάρελ στους Σίξερς

Οι Φιλαδέλφεια 76ερς από το φινάλε της περασμένης σεζόν είχαν διακρίνει το στοιχείο που έλειπε στο ρόστερ τους ώστε να πάνε στο επόμενο επίπεδο.

Ο Τζοέλ Εμπίιντ το είχε ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή: «Χρειαζόμαστε σκληράδα», είχε πει χαρακτηριστικά. Και στην φετινή offseason η ομάδα από την Πενσιλβάνια κινήθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να βάλει στη μηχανή της παίκτες που θα φέρνουν σκληράδα και μαχητικό πνεύμα.

Ο Πι Τζέι Τάκερ είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, όμως δεν είναι ο μόνος που θα φοράει τη φανέλα της ομάδας την ερχόμενη σεζόν. Διότι οι Σίξερς κινήθηκαν αποφασιστικά και κατάφεραν να κάνουν δικό τους έναν ακόμα παίκτη που φέρνει σκληράδα και όγκο κοντά στο καλάθι.

ESPN Sources: Free agent C Montrezl Harrell is signing two-year deal with the Philadelphia 76ers, including a player option. Harrell brings more toughness to a team searching for it this offseason. He was Sixth Man of the Year with Doc Rivers/Sam Cassell in 2019-2020 w/ Clippers.