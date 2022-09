Απέρριψε την ένσταση της Τουρκίας και άνοιξε φάκελο για τα επεισόδια η FIBA

Το τρίτο ημίχρονο ήταν εκρηκτικό στο παιχνίδι της Τουρκίας με την Γεωργία. Τα θέματα που είχε να ασχοληθεί η FIBA ήταν δύο. Από τη μία το χρονόμετρο που κύλησε αντικανονικά, «τρώγοντας» 22 δευτερόλεπτα από το ρολόι, στα μέσα της τέταρτης περιόδου και από την άλλη τα επεισόδια που έλαβαν χώρα με το πέρας του αγώνα με πρωταγωνιστές τον Φουρκάν Κορκμάζ, τον Ντούντα Σανάτζε και παίκτες της εθνικής Γεωργίας.

H FIBA πήρε θέση επισήμως για όσα συνέβησαν. Από τη μία απέρριψε την ένσταση των Τούρκων, ως εκπρόθεσμη, αν και παραδέχτηκε πως κύλησαν αντικανονικά 22 δευτερόλεπτα στο ρολόι.

Το πιο σημαντικό όμως ήταν πως άνοιξε φάκελο για όσα συνέβησαν με το πέρας του αγώνα και τις καταγγελίες των Τούρκων. Σε αυτές αναφέρουν πως τρεις παίκτες της Γεωργίας (Σανάτζε, Μπιτάτζε, Σενγκέλια) αλλά και προσωπικό ασφαλείας του γηπέδου επιτέθηκαν στον Φουρκάν Κορκμάζ και λίγο έλειψε να ακολουθήσει σύρραξη.

FIBA statement regarding FIBA EuroBasket 2022 game between Turkey and Georgia. pic.twitter.com/tWBFmzw2Mb