Εθνική: Ανέβασε στροφές ο Κώστας Αντετοκούνμπο (vid)

Η νίκη απέναντι στην Ιταλία ανήκει στο παρελθόν για την Εθνική, που πλέον στρέφει το βλέμμα της στη συνέχεια του Eurobasket 2022. Στο πλαίσιο αυτό υπήρξε προαιρετική προπόνηση για τους παίκτες του Δημήτρη Ιτούδη, αρκετοί εκ των οποίων βρέθηκαν στο παρκέ του Mediolanum Forum.

O Γιώργος Παπαγιάννης ήταν ένας από τους διεθνείς που πάτησαν παρκέ, κάνοντας ασκήσεις στο post παιχνίδι, ενώ ο Κώστας Αντετοκούνμπο δοκίμαζε την κατάστασή του και προσπάθησε να ανεβάσει ένταση, ώστε να είναι έτοιμος για τα επόμενα παιχνίδια της «γαλανόλευκης».

Ο διεθνής σέντερ δεν αγωνίστηκε τόσο στην αναμέτρηση κόντρα στην Κροατία, όσο και στο παιχνίδι του Σαββάτου απέναντι στην Ιταλία.

Practice time for Greece after the first two wins in the #EuroBasket against Croatia and Italy. Greece will face Great Britain tomorrow. #HellasBasketball pic.twitter.com/qLEceX9WXD