Ο Ντόρσεϊ ανάρτησε στα Social Media φωτογραφία του που είναι αγκαλιασμένος με τον Greek Freak στέλνοντας μήνυμα για την συνέχεια του Ευρωμπάσκετ.

«Ποτέ ικανοποιημένοι, θα πρέπει να είμαστε συνεπείς, θα συνεχίζουμε να παλεύουμε Γιάννη», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Never satisfied, have to be consistent, will keep on fighting @Giannis_An34 pic.twitter.com/Detlyo70tv