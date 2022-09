Φιλική νίκη του ΠΑΟΚ στην Καβάλα με πρώτους σκόρερ Μαργαρίτη και Χαντς (vid)

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει για τον αγώνα:

Riley, Hands, Σαλούστρος, Μαργαρίτης και Renfro ήταν στην αρχική πεντάδα του ΠΑΟΚ mateco, που βρέθηκε πίσω στο σκορ στα πρώτα λεπτά του αγώνα. Η Ελευθερούπολη προηγήθηκε 15-11, για να απαντήσει ο ΠΑΟΚ mateco με σερί 0-14 και να προηγηθεί για πρώτη φορά με διαφορά 10 πόντων (15-25 στο 9΄). Στο κλείσιμο του πρώτου δεκαλέπτου οι γηπεδούχοι μείωσαν τη διαφορά στους 6 (20-26).

Ο ΠΑΟΚ mateco ξεκίνησε πολύ καλύτερα το δεύτερο δεκάλεπτο και πολύ γρήγορα δημιούργησε διαφορά 19 πόντων (22-41) έχοντας τον πλήρη έλεγχο στη ροή του παιχνιδιού. Παρόλα αυτά, οι γηπεδούχοι, κατάφεραν και πάλι να μειώσουν τη διαφορά στους 13 (33-46) στη λήξη του ημιχρόνου.

Ο κόουτς Λυκογιάννης έδωσε χρόνο σε όλους τους παίκτες, ενώ ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με τον 18χρονο Θοδωρή Κωνσταντινίδη στην πεντάδα, μαζί με τους Riley, Hands, Polley και Renfro. Ο ΠΑΟΚ mateco άνοιξε τη διαφορά (33-50), ωστόσο οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 47-53 (25’). Με πλουλαρισμό στην επίθεση και περισσότερη πίεση στην άμυνα, η διαφορά επέστρεψε στους 13 (50-63) στη λήξη της τρίτης περιόδου, που ήταν και η λιγότερη παραγωγική στο παιχνίδι.

Έχοντας τον έλεγχο και στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα, ο ΠΑΟΚ mateco έφτασε στη νίκη, διατηρώντας ουσιαστικά τη διαφορά που είχε δημιουργήσει.

Διαιτητές: Ξενικάκης, Μπακάλης, Ελευθεριάδης

Τα Δεκάλεπτα: 20-26, 33-46, 50-63, 71-82

ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΗΣ: Τουτζιαράκης 12 (1), Ναούμης 9 (3), Τσουμάνης 4, Γράβας 8 (1), Φιλοξενίδης 4, Σκουλίδας 9 (2), Ξύδης, Hudson 9 (1), Βύρλας 10, Αμπατζάς 6 (1).

ΠΑΟΚ mateco: Darko-Kelly 10 (1), Riley 2, Τσιακμάς 5 (1), Hands 13 (2), Μαργαρίτης 16 (2), Polley 6, Σλαφτσάκης 3, Χρηστίδης 7, Κωνσταντινίδης, Καμπερίδης 6, Σαλούστρος 8 (1), Renfro 6.

