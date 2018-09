Μπιλ Σάνκλι, ο άνθρωπος που άλλαξε την ιστορία της Λίβερπουλ

Σαν σήμερα το 1981 ο Σάνκλι πέθανε αιφνίδια μετά από αλλεπάλληλες καρδιακές προσβολές. Οι στάχτες του σκορπίστηκαν στο χορτάρι του «Άνφιλντ» και στο «Κοπ», ενώ το άγαλμά του, με την επιγραφή "You ‘ll never walk alone", βρίσκεται μπροστά στην εξέδρα της οδού «Άνφιλντ Ρόουντ».