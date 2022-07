Ο «βασιλιάς» Έλβις ηχογραφεί το πρώτο τραγούδι που θα του ανοίξει την πόρτα της αθανασίας (vid)

Ήταν μια μέρα σαν σήμερα, 5 Ιουλίου του 1954, όταν ένας σεμνός και τρομαγμένος νεαρός μπήκε με τους δυο φίλους του σε ένα στούντιο του μουσικού παραγωγού Σαμ Φίλιπς, άρχισε να παίζει την κιθάρα του και ηχογράφησε ένα παλιό μπλουζ τραγούδι, το «That's All Right».

Θύμισε μου το όνομά σου, είπε στον 19χρονο κιθαριστή, ο ηχολήπτης μόλις τέλειωσε η ηχογράφηση. «Έλβις, Έλβις Πρίσλεϊ», απάντησε εκείνος και ο κόσμος ολόκληρος δεν ξέχασε εκείνο το όνομα ποτέ από τότε…

Εκείνο το πρώτο θρυλικό τραγούδι του Βασιλιά που θα του άνοιγε την πόρτα της αθανασίας, το είχε γράψει ο Άρθουρ «Big Boy» Κράνταπ (τραγουδιστής, τραγουδοποιός και κιθαρίστας της Delta blues ), και ηχογραφήθηκε αρχικά από τον ίδιο στο Σικάγο στις 6 Σεπτεμβρίου 1946 με τίτλο «That's All Right».

Ένας από τους ειδικούς που θεωρούν την ηχογράφηση του Κράνταπ ως το «πρώτο ροκ εν ρολ τραγούδι» είναι ο ιστορικός ροκ του Πανεπιστημίου της Νοτιοανατολικής Λουιζιάνα, Τζόζεφ Μπερνς.

Ο Έλβις, σχεδόν 10 χρόνια μετά, έπαιξε το τραγούδι πιο γρήγορα – δυο φορές πιο γρήγορα από το πρωτότυπο, δίνοντάς του μια ξεχωριστή προσωπική ερμηνεία. Επίσης η έκδοση του Πρίσλεϊ έχει στίχους διαφορετικούς από το πρωτότυπο. Παραλείποντας τη λέξη «mama» από τον τίτλο, η ετικέτα του δίσκου έγραφε: That's All Right και κατονόμαζε τους ερμηνευτές ως Elvis Presley, Scotty και Bill… Ο Έλβις έπαιζε την ακουστική κιθάρα, ο Σκότι Μουρ την ηλεκτρική κιθάρα και ο Μπιλ Μπλακ το μπάσο.

Ο Άρθουρ Κράνταπ κατοχυρώθηκε ως ο συνθέτης στην ετικέτα του σινγκλ του Πρίσλεϊ, αλλά παρά τις νομικές διαμάχες στη δεκαετία του '70, δεν απέκτησε ποτέ δικαιώματα. Το περιοδικό Rolling Stone υποστήριξε σε άρθρο του το 2004 ότι εκείνη η ηχογράφηση του Πρίσλεϊ ήταν ο πρώτος δίσκος rock'n'roll, όμως την ίδια χρονιά ένα άρθρο του «Guardian» επιχείρησε να αντικρούσει την διαδεδομένη πλέον άποψη ότι η εκδοχή του Πρίσλεϊ ήταν ένας από τους πρώτους δίσκους της rock'n'roll: «Ήταν απλώς μια από τις πρώτες ερμηνείες λευκού καλλιτέχνη ενός ήχου που είχε ήδη καθιερωθεί από μαύρους μουσικούς, σχεδόν μια δεκαετία πριν. Ήταν μια θορυβώδης παραλλαγή του rhythm and blues», έγραψε.

Το «That's All Right» κυκλοφόρησε επίσημα στις 19 Ιουλίου 1954 και πούλησε περίπου 20.000 αντίτυπα και το σινγκλ έφτασε στο Νο4 στα τοπικά τσαρτ του Μέμφις.

Τον Ιούλιο του 2004, ακριβώς 50 χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία, το τραγούδι κυκλοφόρησε ως CD single σε πολλές χώρες και μπήκε στο βρετανικό τσαρτ σινγκλ στο Νο3. Το περιοδικό Rolling Stone κατέταξε το θρυλικό πρώτο τραγούδι του Έλβις στο νούμερο 113 στη λίστα του με τα «500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών»!

