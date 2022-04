Τζακ Νίκολσον: Ο κορυφαίος «τρελός» του Χόλυγουντ (pics & vids)

Αποτελεί έναν από τους κορυφαίους κινηματογραφικούς ηθοποιούς της γενιάς του, καθώς το πολύπλευρο ταλέντο του είχε σαν αποτέλεσμα να ενσαρκώσει κωμικούς αλλά και δραματικούς ρόλους. Ο λόγος για τον Τζακ Νίκολσον.

Ο Τζακ Νίκολσον γεννήθηκε στις 22 Απριλίου 1937 στο Νέπτσουν Σίτι στο Νιού Τζέρσεϊ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η μητέρα του Τζουν Φράνσις Νίκολσον ήταν χορεύτρια σε καμπαρέ, ενώ ο πατέρας του Ντόναλντ Ρόουζ σόουμαν.

Τα οικογενειακά μυστήρια

Μόλις η μητέρα του ανακάλυψε πως ο μελλοντικός της σύζυγος ήταν παντρεμένος αποφάσισε να τον εγκαταλείψει κάτι που είχε σαν συνέπεια, ο μικρός Τζακ να μεγαλώσει με την γιαγιά του, καθώς η μητέρα του ήταν ανήλικη. Ωστόσο, τα πράγματα έγιναν πολύ πιο περίπλοκα απ΄ότι ήταν.

Η κυρία Νίκολσον προσποιούταν πως ήταν μητέρα του, ενώ η αληθινή του μητέρα υποδυόταν την θεία του… Ο Νίκολσον έμαθε την αλήθεια, όταν πλέον ήταν μεγάλος και φτασμένος σαν καλλιτέχνης. Χαρακτηριστικά είναι τα όσα ο ίδιος είπε σε μια συνέντευξη του, στην οποία σχολίασε με αρκετή δόση ψυχραιμίας: «Ήταν μια πραγματικά δραματική στιγμή και δεν θα έλεγα ότι μού άφησε κάποιο τραύμα. Ήμουν αρκετά προετοιμασμένος ψυχολογικά».

Οι υποκριτικές του επιδόσεις

Ο Νίκολσον μεγάλωσε με Ρωμαιοκαθολικές αρχές, ενώ πίστευε πως ήταν ιρλανδικής καταγωγής. Στο γυμνάσιο ήταν γνωστός ως ο «κλόουν» της τάξης. Έπειτα από την αποφοίτησή του από το Λύκειο, όπου και είχε διακριθεί για τις υποκριτικές του επιδόσεις σε σχολικές παραστάσεις εγκαταστάθηκε στο Λος Άντζελες, όπου και ζούσε με την μεγαλύτερη αδερφή του. Εκεί θα βρει δουλειά στο τμήμα κινουμένων σχεδίων της MGM, η επιδίωξη του όμως ήταν να κάνει καριέρα σαν ηθοποιός.

Ο ρόλος που ανέδειξε τον χαρακτήρα του

Το 1957 και χωρίς να έχει ιδιαίτερες σπουδές στην υποκριτική ο Νίκολσον, θα ξεκινήσει να παίζει μικρούς ρόλους τόσο στην τηλεόραση, όσο και στο θέατρο. Ο ίδιος θα υπηρετήσει την στρατιωτική του θητεία στην Εθνοφρουρά της Καλιφόρνιας, όντας πυροσβέστης. Το 1958 ο Ρότζερ Κόρμαν, ο οποίος ήταν μετρ των ταινιών δεύτερης διαλογής, θα του προσφέρει τον πρωταγωνιστικό ρόλο ενός ανήλικου εγκληματία στην ταινία τρόμου «The Cry Baby Killer».

Ο Νίκολσον θα συνεχίσει να παίζει ασήμαντους ρόλους σε ταινίες του Κόρμαν, καθώς επίσης να γράφει σενάρια και να κάνει περάσματα στη τηλεόραση. Όλα αυτά μέχρι το 1969 όταν το ταλέντο του θα αναγνωριστεί και ο ίδιος θα γίνει παγκοσμίως γνωστός. Θα κληθεί να ενσαρκώσει τον Ντένις Χόπερ στην ταινία «Ξένοιαστος Καβαλάρης» («Easy Rider»), ρόλο τον οποίο αρχικά ήταν να υποδυθεί ο Ριπ Τορν…

Η ταινία έκανε πρεμιέρα τον Μάιο του ίδιου έτους στις Κάννες και ο Νίκολσον για πρώτη φορά, θα είναι υποψήφιος για Όσκαρ στην κατηγορία του δεύτερου αντρικού ρόλου. Παράλληλα ο ίδιος, μέσα σε λίγες ώρες κατάφερε να γίνει ένας από τους πιο υποσχόμενους ηθοποιούς της χρονιάς, με την κριτική να κάνει λόγο για τον επόμενο μεγάλο σταρ.

Η φωλιά του Όσκαρ

Τον επόμενο χρόνο ο Νίκολσον, θα είναι ξανά υποψήφιος για το Όσκαρ δεύτερου αντρικού ρόλου, αυτή τη φορά για την ερμηνεία του στο οικογενειακό δράμα του Μπομπ Ράφελσον «Πέντε εύκολα κομμάτια» («Five Easy Pieces») σε σκηνοθεσία του Μπομπ Ράφελσον… Στην συνέχεια θα ακολουθήσουν οι πρωταγωνιστικοί του ρόλοι στις ταινίες «Η γνωριμία της σάρκας» του Μάικ Νίκολς το 1971, «Το τελευταίο απόσπασμα» του Χαλ Άσμπι το 1973 και το αριστουργηματικό νουάρ του Ρομάν Πολάνσκι «Τσαϊνατάουν» το 1974.

Πλέον ο Νίκολσον είναι πρωταγωνιστής, ενώ στις δύο τελευταίες ταινίες ήταν υποψήφιος για το Όσκαρ πρώτου αντρικού ρόλου. Αυτό θα το κερδίσει το 1976, έπειτα από την ερμηνεία που είχε στην ταινία του Μίλος Φόρμαν «Στην φωλιά του Κούκου». Την ίδια χρονιά, θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία του Μικελάντζελο Αντονιόνι «Επάγγελμα Ρεπόρτερ», αλλά και στην ροκ όπερα των Who «Tommy», την οποία σκηνοθέτησε ο Κεν Ράσελ.

Η λάμψη ενός ανερχόμενου αστέρα

Παράλληλα ο ίδιος θα ξεχωρίσει τόσο για τις ερμηνείες του στο γουέστερν του Άρθουρ Πεν «Οι φυγάδες του Μιζούρι», όπου και θα συμπρωταγωνιστήσει δίπλα στον Μάρλον Μπράντο… και στο δράμα του Ηλία Καζάν «Ο τελευταίος μεγιστάνας».

Η δεκαετία του 1980, θα είναι πλούσια για τον Τζακ Νίκολσον, τόσο σε σημαντικούς ρόλους, όσο και σε διακρίσεις για τον Αμερικανό ηθοποιό. Εκτός όμως από αυτά, θα υπάρξει και μια καθοριστική συνάντηση με τον Στάνλεϊ Κιούμπρικ, με τον οποίο θα συνεργαστεί στην ταινία «Λάμψη». Στην εν λόγω ταινία, ο Νίκολσον με την ερμηνεία του θα προκαλέσει ρίγη ανατριχίλας…

Ένα χρόνο μετά, θα παίξει στο πολιτικό δράμα του Γουόρεν Μπίτι «Οι Κόκκινοι», με τον Νίκολσον όπως χαρακτηριστικά είπε ο Μπίτι, να παίρνει τον ρόλο του Ευγένιο Ονίλ, επειδή ήταν ο μοναδικός ηθοποιός, που θα έπειθε το κοινό πως μπορούσε να του «κλέψει» τη γυναίκα. Το 1983 πρωταγωνιστεί στην δραματική κομεντί «Σχέσεις Στοργής» του Τζέιμς Μπρουκς, δίπλα στις Σίρλεϊ ΜακΛέιν και Ντέμπρα Γουίνγκερ και θα κατακτήσει το Όσκαρ δεύτερου αντρικού ρόλου.

Τα «όχι» σε ρόλους που έγραψαν ιστορία

Το τέλος της δεκαετίας του ΄80 θα βρει τον Νίκολσον να συμμετέχει στις ταινίες «Οι Μάγισσες του Ίστγουκ» του Τζορτζ Μίλερ το 1987 και στον «Μπάτμαν» του Τιμ Μπάρτον το 1989, όπου και θα υποδυθεί τον ρόλο του Τζόκερ. Παρά τις 13 υποψηφιότητες του για Όσκαρ, τις πολλές του βραβεύσεις, αλλά και την τεράστια αποδοχή του κοινού ο Νίκολσον, θα μείνει στην ιστορία για ακόμα ένα πράγμα.

Αυτό δεν είναι άλλο, από την απόρριψη ρόλων, οι οποίοι έμελλε να γράψουν ιστορία και να απογειώσουν καριέρες, με πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα τον ρόλο του Μάικλ Κορλεόνε στον «Νονό» που ερμήνευσε ο Αλ Πάτσίνο, τον ρόλο του Τζόνι Χούκερ στο «Κεντρί» τον οποίο υποδύθηκε o Ρόμπερτ Ρέντφορντ, του Λοχαγού Μπέντζαμιν που έπαιξε ο Μάρτιν Σιν στο «Αποκάλυψη Τώρα» και του Χάνιμπαλ Λέκτερ που έκανε σταρ τον Άντονι Χόπκινς.

Στην δεκαετία του 90, υποδύθηκε τον αμφιλεγόμενο συνδικαλιστή Τζίμι Χόφα στην ομώνυμη ταινία του Ντάνι Ντεβίτο και τον αυστηρό συνταγματάρχη στο δικαστικό δράμα του Ρομπ Ράινερ «Ζήτημα Τιμής» («Α Few Good Men», 1992, που του χάρισε την δέκατη υποψηφιότητά του για Όσκαρ. Το 1998, κέρδισε το τρίτο Όσκαρ της καριέρας του για τον ρόλο του μισάνθρωπου συγγραφέα στην κομεντί του Τζέιμς Μπρουκς «Καλύτερα δε Γίνεται» («As Good as it Gets»).

Τα τελευταία χρόνια ως ηθοποιός και η σκηνοθεσία

Η νέα χιλιετία θα βρει τον Νίκολσον, στο να συνεχίσει να ερμηνεύει τόσο κωμικούς, όσο και δραματικούς ρόλους. Η συμμετοχή του στην ταινία του Αλεξάντερ Πέιν «Σχετικά με τον Σμιντ», θα του χαρίσει την 12η υποψηφιότητα για Όσκαρ, κάτι που αποτελεί το απόλυτο ρεκόρ για ηθοποιό.

Επίσης έπαιξε στην ταινία «Καλύτερα δεν Γίνεται» του Τζέιμς Μπρουκς, η οποία έδωσε στον Νίκολσον το τρίτο του Όσκαρ, αλλά και στην ταινία του Μάρτιν Σκορτσέζε «Ο Πληροφοριοδότης». Εκτός από ηθοποιός ο Τζακ Νίκολσον υπήρξε και σκηνοθέτης. Ο ίδιος σκηνοθέτησε τις ταινίες «Drive, He said» το 1971, «Το Σταυροδρόμι του Νότου» το 1978 και «Οι δύο Τζέικ» το 1990.

Η προσωπική του ζωή

Όσον αφορά την πολυκύμαντη προσωπική του ζωή, ο Νίκολσον είχε διάφορες σχέσεις, αλλά μόλις μία φορά παντρεύτηκε. Ο λόγος για τον γάμο του με την ηθοποιό Σάντρα Νάιτ, που κράτησε 6 χρόνια (1962-1968) και από τον οποίο ο Νίκολσον απέκτησε μια κόρη την Τζένιφερ. Εκτός όμως από αυτή ο δημοφιλής ηθοποιός απέκτησε ακόμα τέσσερα παιδιά με τις συναδέλφους του Σούζαν Άνσπαχ, Ρεμπέκα Μπρουσάρ και το μοντέλο Γουίνι Χόλμαν.

Ένας από τους μεγάλους έρωτες του Νίκολσον ήταν αυτός, με την κόρη του γνωστού σκηνοθέτη Τζον Χιούστον Αντζέλικα, η οποία διήρκεσε από το 1973 μέχρι το 1990… Εκτός από τις αναρίθμητες ερωτικές περιπέτειες του ο δημοφιλής ηθοποιός είχε μια ακόμα τρέλα, αυτή με τους Λέικερς, των οποίων ήταν θερμός υποστηρικτής. Μάλιστα σ΄έναν αγώνα τους το 2001 είχε φραστικό επεισόδιο με τον διαιτητή, κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα να αποβληθεί από τον αγωνιστικό χώρο.

«Φοβάμαι πως θα πεθάνω μόνος»

Ο 85αρης πλέον Τζακ Νίκολσον, που πάντα είχε δίπλα του όμορφες γυναίκες και φέρεται να έχει συνευρεθεί ερωτικά με περισσότερες από 2.000 γυναίκες, σε παλιότερη συνέντευξη που είχε δώσει είχε πει χαρακτηριστικά ότι «Φοβάμαι πως θα πεθάνω μόνος».

Αν και συνταξιούχος ηθοποιός πλέον ο Νίκολσον, ο ίδιος δηλώνει απογοητευμένος από την πορεία του επαγγέλματος, αλλά και του σινεμά. «Είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ελεύθερος όταν πουλιέσαι και αγοράζεσαι στην αγορά» είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο ίδιος…

Οι πιο γνωστές ταινίες του

Ξένοιαστος Καβαλάρης (Easy Rider, 1969)

Πέντε Εύκολα Κομμάτια (Five Easy Pieces, 1970)

Η Γνωριμία της Σάρκας (Carnal Knowledge, 1971)

Ο βασιλιάς των Μάρβιν Γκάρντενς (The King of Marvin Gardens, 1972)

Το Τελευταίο Απόσπασμα (The Last Detail, 1973)

Τσάιναταουν (Chinatown, 1974)

Οι Προικοθήρες (The Fortune, 1975)

Στη Φωλιά του Κούκου (One Flew over the Cuckoo's Nest, 1975)

Επάγγελμα: ρεπόρτερ (The Passenger aka Professione: Reporter, 1975)

Οι Φυγάδες του Μισούρι (The Missouri Breaks, 1975)

Τόμμυ (Τόμμυ, 1975)

Ο Τελευταίος των Μεγιστάνων (The Last Tycoon, 1976)

Η Λάμψη (The Shining, 1980)

Ο Ταχυδρόμος Χτυπάει Πάντα Δυο Φορές (The Postman Always Rings Twice, 1981)

Οι Κόκκινοι (Reds, 1981)

Σχέσεις Στοργής (Terms of Endearment, 1983)

Η Τιμή των Πρίτζι (Prizzi's Honor, 1985)

Φλογισμένες Σχέσεις (Heartburn, 1986)

Οι Μάγισσες του Ίστγουικ (The Witches of Eastwick, 1987)

Ξένοι στην ίδια πόλη (Ironweed, 1987)

Το κύκλωμα (Broadcast News, 1987)

Μπάτμαν (Batman, 1989)

Οι δύο Τζέικ (The Two Jakes, 1990)

Ζήτημα Τιμής (A Few Good Men, 1992)

Χόφφα (Hoffa, 1992)

Γουλφ (Wolf, 1994)

Οι Αρειανοί Επιτίθενται (Mars Attacks!, 1996)

Διαμάντια κι αίμα (Blood And Wine, 1996)

Το βραδινό άστρο (The Evening Star, 1996)

Καλύτερα δε Γίνεται (As Good as it Gets, 1997)

Η Υποσχεση (The Pledge, 2001)

Σχετικά με τον Σμιντ (About Schmidt, 2002)

Ασκήσεις Ηρεμίας (Anger Management, 2003)

Κάλλιο Αργά παρά... Αργότερα (Something's Gotta Give, 2003)

Ο Πληροφοριοδότης (The Departed, 2006)

Επιθυμίες...στο παρά πέντε (The Bucket List, 2007)

Ποιον από τους Δύο; (How Do You Know, 2010)