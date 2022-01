Μια κλωτσιά στον ρατσισμό: η κορυφαία στιγμή στην καριέρα του Καντονά (vid)

Ο ίδιος o Eρίκ Καντονά έχει παραδεχθεί πως είναι η κορυφαία στιγμή της καριέρας του. Ποια; Εκείνη η κίνηση... κουνγκ φου σε ρατσιστή οπαδό.

Θα μπορούσε κάποιος να πει πως ήταν μια από εκείνες τις φορές που ο … βασιλιάς Ερίκ κατέβηκε από το θρόνο του. Θα ήταν υπερβολή να πει κάποιος πως αποκαθηλώθηκε στα μάτια των πιστών ακολουθών του. Ήταν μόνο μια στιγμή.

Στις 25 Ιανουαρίου του 1995. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αντιμετώπιζε την Κρίσταλ Πάλας στο Λονδίνο. Στο 56ο λεπτό του αγώνα, ο άσος των «κόκκινων διαβόλων» αντίκρισε την κόκκινη κάρτα, εκνευρίστηκε από τα υβριστικά συνθήματα των αντίπαλων οπαδών και όταν είδε μπροστά του έναν οπαδός των γηπεδούχων, που προσπαθούσε να εισβάλλει στον αγωνιστικό χώρο, πήρε φόρα και έκανε μια άνευ προηγούμενου επίδειξη των γνώσεών του στις πολεμικές τέχνες. Με μια μοναδική κίνηση κουνγκ φου έβγαλε νοκ άουτ τον χούλιγκαν.

Ποιος ήταν θύμα και ποιος θύτης; Ο 20χρονος οπαδός των Λονδρέζων, Μάθιου Σίμονς, ο οποίος όπως έγινε μετά γνωστό πήγαινε σε συγκεντρώσεις του φασιστικού κόμματος BNP (British National Party) και είχε καταδίκη για επίθεση με γαλλικό κλειδί σε μετανάστη, του φώναζε: «Fuck off back to France, you French bastard».

«Η κορυφαία στιγμή στην καριέρα μου, ήταν όταν έκανα την κλωτσιά σε εκείνον τον χούλιγκαν. Νομίζω είναι όνειρο να κλωτσάς τέτοιους τύπους. Το έκανα για τον κόσμο. Είναι σπουδαίο συναίσθημα, αλλά διαφορετικό» έχει πει ο ίδιος ο Καντονά, ο οποίος έτσι κι αλλιώς είχε έφεση στους καυγάδες.

Για το περιστατικό αυτό, ο Καντονά είχε αρχικά καταδικαστεί σε φυλάκιση δυο εβδομάδων, ωστόσο η ποινή του ορίστηκε σε 120 ώρες κοινωνικής εργασίας και παράλληλα κλήθηκε να πληρώσει συνολικό πρόστιμο 30.000 λιρών. Στους δημοσιογράφους που τον πολιορκούσαν επίμονα για μια δήλωση είχε απαντήσει με έναν τρόπο, που επίσης έμεινε στην ιστορία. «Όταν οι γλάροι ακολουθούν την τράτα, είναι γιατί νομίζουν ότι θα πεταχτούν σαρδέλες στη θάλασσα». Είπατε κάτι;

Είκοσι χρόνια μετά, οι δημοσιογράφοι αναζήτησαν και πάλι τον Καντονά ζητώντας ένα σχόλιο για την… επέτειο. Κάποιοι ίσως να περίμεναν μια δήλωση μετάνοιας. Για ποιο λόγο να έχει μετανιώσει;

«Ακόμα κι όταν χτύπησα τον οπαδό, δεν έπαιρνα στα σοβαρά τον εαυτό μου. Δεν σκεφτόμουν ότι ήμουν κάποιος, αντιπροσώπευα κάτι κι έπρεπε να συγκρατηθώ. Ήμουν απλά ένας ποδοσφαιριστής, αλλά πάνω απ' όλα άνθρωπος. Ήθελα να κάνω αυτό που ήθελα. Αν ήθελα να κλωτσήσω κάποιον, θα το έκανα. Δεν είμαι πρότυπο. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα σας πει πως να συμπεριφέρεστε. Όσο περισσότερα βλέπεις, τόσο περισσότερο πιστεύεις ότι η ζωή είναι ένα τσίρκο».

«Τι θα έκανες αν κατάφερνες να σταθείς στα πόδια σου μετά την κλωτσιά και να έχεις την ισορροπία που ήθελες; Θα συνέχιζες να τον χτυπάς;» ήταν η ερώτηση που του απηύθυνε αναγνώστης, μέσω του περιοδικού «Four Four Two».

«Δεν ισχύει αυτό που λες. Στα πόδια μου στάθηκα και προσπάθησα να τον χτυπήσω με μπουνιά. Έπρεπε να του έχω δώσει μια πιο δυνατή από αυτή που έφαγε» απάντησε ο Γάλλος θρύλος.