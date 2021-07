Τζιμ Μόρισον: Ο ιδιόρρυθμος χαρακτήρας και ο μυστηριώδης θάνατος του «ποιητή» της ροκ (vids)

Μισός αιώνας συμπληρώνεται σήμερα από τον μυστηριώδη θάνατο ενός εκ των επιδραστικότερων εκπροσώπων της ροκ σκηνής, του θρυλικού Τζιμ Μόρισον.

Ο Τζέιμς Ντάγκλας Μόρισον - όπως ήταν το πλήρες όνομά του - γεννήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου του 1943 στη Μελβούρνη της Φλόριντα και ήταν γιος του ναυάρχου Τζορτζ Στίβεν Μόρισον και της Κλάρα Κλαρκ Μόρισον. Ο ιδιόρρυθμος χαρακτήρας του, αλλά και η επαναστατικότητα που εκδήλωσε πολλές φορές στη σκηνή ήταν απόρροια του αυταρχικού οικογενειακού περιβάλλοντος στο οποίο μεγάλωσε.

Το 1949, η θέα ενός πολύνεκρου τροχαίου δυστυχήματος ανάμεσα σε Ινδιάνους και ο αιματοβαμμένος δρόμος που αντίκρισε κατά την διάρκεια μίας οικογενειακής εκδρομής στο Νέο Μεξικό ήταν ένα από τα γεγονότα που σημάδεψαν την ζωή του νεαρού Μόρισον, ο οποίος ανατρέχει στο γεγονός μέσω της αυτοβιογραφίας του «No One Gets Out Alive», ενώ το ξαναμνημονεύει στους στίχους του τραγουδιού «Peace Frog». Η οικογένεια του Μόρισον ισχυρίζεται πως το συμβάν αυτό δεν συνέβη ποτέ και πως ήταν φαντασιοκόπημα ενός παιδικού μυαλού.

Ο Τζιμ Μόρισον αποφοίτησε από το κολέγιο του Σεντ Πίτερσμπεργκ και παρακολούθησε για ένα χρόνο μαθήματα στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Φλώριδας. Το 1964 συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Λος Άντζελες (UCLA), παρακολουθώντας μαθήματα κινηματογράφου και θεάτρου. Την ίδια εποχή ενδιαφέρθηκε για την ποίηση του Γουίλιαμ Μπλέικ και τη φιλοσοφία του Φρίντριχ Νίτσε, ενώ άρχισε να γράφει τα δικά του ποιήματα και να πειραματίζεται με τα ναρκωτικά και ιδιαίτερα με το LSD.

Κατά την διάρκεια των σπουδών του στην κινηματογραφική σχολή γνωρίστηκε με τον συμφοιτητή του Ρέι Μάνζαρεκ. Οι δύο τους συναντήθηκαν τυχαία στην παραλία Βένις και ο Μάνζαρεκ, εντυπωσιασμένος από τα τραγούδια του Μόρισον, του πρότεινε να σχηματίσουν το δικό τους συγκρότημα. Έτσι λοιπόν, μετά και την αποφοίτηση του Μόρισον το καλοκαίρι του 1965, το νέο σχήμα απέκτησε σάρκα και οστά, παίρνοντας την ονομασία The Doors από το βιβλίο του Άγγλου συγγραφέα Άλντους Χάξλεϊ «The Doors of Perception». Στην συνέχεια, το συγκρότημα απέκτησε την τελική του μορφή με την ένταξη του κιθαρίστα Ρόμπι Κρίγκερ και του ντράμερ Τζον Ντένσμορ.

Στην αρχή ο Μόρισον παρουσίαζε ένα αρκετά συνεσταλμένο πρόσωπο επί σκηνής, καθώς απέφευγε να κοιτάει κατά πρόσωπο το κοινό και συχνά τραγουδούσε με την πλάτη γυρισμένη. Ωστόσο, ο ίδιος αναθάρρισε μετά την τεράστια επιτυχία που γνώρισαν οι Doors μετά την κυκλοφορία του πρώτου τους δίσκου και σταδιακά άρχισε να γίνεται πιο αυθόρμητος, χρησιμοποιώντας το μικρόφωνο ως φαλλικό σύμβολο. Επί σκηνής, άρχισε να προκαλεί τα συντηρητικά ήθη της Αμερικής, με συνεχόμενα μπαράζ βλασφημιών, από τις οποίες ξεχωριστή θέση είχαν οι διάφορες μιμήσεις της σεξουαλικής πράξης. Μπορεί η θεατρικότητα της σκηνικής του παρουσίας να προκαλούσε το παραλήρημα των πιστών οπαδών του, αλλά ταυτόχρονα τέθηκε στο στόχαστρο των αρχών και της αστυνομίας. Πολλές φορές συνελήφθη μετά από συναυλία για παραβίαση των χρηστών ηθών, ενώ κάποιες άλλες συναυλίες τους απαγορεύτηκαν για λόγους δημοσίας τάξεως. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι τον Σεπτέμβριο του 1970 τιμωρήθηκε σε καταναγκαστικά έργα έξι μηνών για έργω εξυβρίσει, επειδή είχε εμφανιστεί στην σκηνή μεθυσμένος και έδειχνε τα γεννητικά του όργανα στο κοινό, κατά την διάρκεια συναυλίας του συγκροτήματος στο «Dinner Key Auditorium» του Μαϊάμι τον Μάρτιο του 1969.

Η επί σειρά ετών σύντροφός του, Πάμελα Κούρσον, τον είχε ενθαρρύνει να ασχοληθεί περισσότερο με την ποίηση και αυτή ήταν μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για τον Μόρισον να αποφορτιστεί μετά το αρνητικό κλίμα που είχε διαμορφωθεί εις βάρος του στις ΗΠΑ. Έτσι και έγινε. Το 1971, δυό χρόνια μετά την κυκλοφορία της ποιητικής του συλλογής με τίτλο «The Lord and the New Creatures», ο Μόρισον μετακόμισε στο Παρίσι μαζί με την Κούρσον, με σκοπό να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του και να αλλάξει παραστάσεις, απεξαρτημένος από τα ναρκωτικά. Το κεφάλαιο αυτό, ωστόσο, έμελλε να είναι και το πιο σύντομο της ζωής του.

Ο Μόρισον κατρακύλησε ξανά στους εθισμούς του μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και τα ξημερώματα της 3ης Ιουλίου 1971 απεβίωσε από καρδιακή ανακοπή σε ηλικία μόλις 27 ετών, μετά από υπερβολική δόση ηρωίνης. Η είδηση του θανάτου του πυροδότησε διάφορες θεωρίες συνωμοσίας γύρω από τα αίτιά του, καθώς ο ιατροδικαστής αποφάνθηκε ότι δεν υπήρχε λόγος διενέργειας νεκροψίας από την στιγμή που η σορός δεν έφερε σημάδια που να υποδεικνύουν αυτοτραυματισμό ή εγκληματικής ενέργεια. Ο θρυλικός τραγουδιστής ενταφιάστηκε στη «γωνιά των ποιητών» του ονομαστού παρισινού νεκροταφείου «Περ Λασέζ», κοντά στους Μπαλζάκ, Μολιέρο και Όσκαρ Γουάιλντ, ενώ στην ταφόπλακά του υπάρχει η ελληνική επιγραφή "ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΑΙΜΟΝΑ ΕΑΥΤΟΥ".

Στις 6 Ιουνίου 2013, το απολίθωμα μιας τεράστιας αρχαίας σαύρας που ανακαλύφθηκε στη Μιανμάρ της Βιρμανίας έλαβε την επιστημονική ονομασία «Barbaturex morrisoni» από το παρατσούκλι «Βασιλιάς των Σαυρών» που έφερε ο Τζιμ Μόρισον όσο βρισκόταν εν ζωή.