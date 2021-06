Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Το τοπ μόντελ που δεν... φοβάται το γυμνό, γίνεται 30 ετών (pics)

Η Αμερικανίδα ηθοποιός και τοπ μόντελ Έμιλι Ραταϊκόφσκι, κλείνει τα 30 χρόνια και είναι πιο εντυπωσιακή και σέξι από ποτέ...

H Έμιλι Ραταϊκόφσκι ή αλλιώς το τοπ μόντελ που δεν φοβάται το γυμνό, είναι μια από τις πιο σέξι παρουσίες στο χώρο της μόδας. Οι αναλογίες της προκαλούν απανωτά εγκεφαλικά, ενώ το sex appeal και ο αισθησιασμός της είναι δύο ακόμη χαρακτηριστικά της που την κάνουν μια από τις μεγαλύτερες φαντασιώσεις των αντρών.

Γεννήθηκε στις 7 Ιουνίου 1991 στο Λονδίνο από Αμερικανούς γονείς. Μεγάλωσε κυρίως στην Καλιφόρνια όπου και έγινε γνωστή με την εμφάνισή της στο μουσικό βίντεο του Robin Thicke “Blurred Lines” το οποίο έγινε νούμερο 1 τραγούδι για το 2013 σε πολλές χώρες. Μετά από αυτή τη συμμετοχή της σε αυτό το μουσικό βίντεο, θεωρείται ένα σύμβολο του σεξ. Το 2014 εμφανίστηκε στο περιοδικό Sport Illustrated στο τεύχος Swimsuit Issue και ξεκίνησε τα πρώτα της βήματα στον κινηματογράφο.

Έχει εμφανιστεί στα εξώφυλλα πολλών περιοδικών όπως στο (FHM, GQ, Cosmopolitan, British GQ, Instyle UK κ.α.) ενώ έχει εμφανιστεί σε τέσσερα μουσικά βίντεο. Η πρώτη της συμμετοχή σε ταινία του κινηματογράφου ήταν το 2014 στην ταινία Gone Girl με τον Ben Afleck ενώ το 2015 είχε πρωταγωνιστήσει στις ταινίες Entourage και We Are Your Friends με τον Zack Efron.

Η καριέρα της ως μοντέλο, ξεκινά το 2005 όταν σε ηλικία 14 ετών, υπέγραψε συμβόλαιο με την Ford Models. Την ίδια χρονιά, έγινε μοντέλο για τις διαφημίσεις των εταιριών Nordstrom και Kohl’s. Τις τάξεις του γυμνασίου, τις παρακολούθησε στην San DIEGUITO Academy του Σαν Ντιέγκο, ενώ ταυτόχρονα ενεργούσε και ως μοντέλο στο Λος Άντζελες. Το 2006, σε ηλικία 15 ετών ξεκίνησε οντισιόν για τη συμμετοχή της σε σειρές της Disney, αλλά τελικά εμφανίστηκε ως Tasha, σε δύο επεισόδια της τρίτης σεζόν της σειράς του Nickelodeon, iCarly(2009-2010).

Το 2009, φοίτησε μόνο για ένα έτος στο Πανεπιστήμιο του Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, UCLA και στη συνέχεια αποφάσισε να ασχοληθεί επαγγελματικά με το μόντελινγκ. Μετά από διάφορες συνεργασίες της Έμιλι με τον φωτογράφο Tony Duran, πόζαρε για το περιοδικό Erotica Treats, τον Μάρτιο του 2012. Αργότερα, την ίδια χρονιά, συμμετείχε σε διαφημίσεις για τις εταιρίες Nikon, Sara Jean Underwood και Carl Jr. Επίσης, έκανε γυμνή φωτογράφηση για τα καταστήματα γυναικείων εσωρούχων Frederick’s of Hollywood και για την συλλεκτική έκδοση του περιοδικού Imperial, με φωτογράφο τον Jonathan Leder. Tα Χριστούγεννα του 2012 και την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου το 2011, εμφανίστηκε για την εταιρεία Frederick’s of Hollywood, σε ένα από τα πιο δημοφιλή βίντεο του καναλιού της εταιρείας στο YouTube. Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι, τον Μάρτιο του 2013, με φωτογράφο τον Tony Kelly, φωτογραφήθηκε γυμνή για το εξώφυλλο του ανδρικού περιοδικού GQ της Τουρκίας.

Την ίδια χρονιά, εμφανίστηκε στο μουσικό βίντεο του τραγουδιού του Robin Thicke, “Blurred Lines”. Το τραγούδι έγινε νούμερο ένα σε μουσικά charts πολλών χωρών, όπως στο Καναδά, στη Νέα Ζηλανδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία. Το “Blurred Lines”, ήταν δώδεκα συνεχόμενες εβδομάδες το νούμερο ένα τραγούδι κατά το US Billboard Hot 100, και ήταν το μακροβιότερο νούμερο ένα τραγούδι σε μουσικά charts της δεκαετίας, μέχρι το τραγούδι “Uptown Funk” όπου ήταν στην κορυφή για δεκατέσσερις συνεχόμενες εβδομάδες. Προηγουμένως, η Έμιλι, είχε εμφανιστεί και σε άλλα δύο μουσικά βίντεο, στο “Fast Car” του Taio Cruz και στο “Somebody Love” των Maroon 5. Τον Οκτώβριο του 2013, το περιοδικό Esquire, ονόμασε την Έμιλι Ραταϊκόφσκι “Γυναίκα της Χρονιάς”, ενώ τον Δεκέμβριο του ίδιου έτος, το μουσικό περιοδικό Rolling Stone, κατάταξε την Έμιλι, μεταξύ των είκοσι πιο σέξι γυναικών του πλανήτη. Το Φεβρουάριο του 2014, το περιοδικό Sports Illustrated, για την 50η επέτειο του πρόσθεσε την Έμιλι στη δωδεκάδα των μοντέλων τα οποία θα φωτογραφηθούν για αυτή τη συγκεκριμένη έκδοση του περιοδικού.

Επιπλέον, το 2014, το περιοδικό Maxim, κατέταξε την Έμιλι στο νούμερο 62 της λίστας του περιοδικού για το Hot 100 των πιο σέξι γυναικών, το περιοδικό FHM την χαρακτήρισε ως τέταρτη πιο σέξι γυναίκα στον κόσμο, ενώ το περιοδικό AskMen, την χαρακτήρισε ως τρίτη πιο επιθυμητή γυναίκα στον κόσμο. Στις 24 Ιουνίου του ίδιου έτους, φωτογραφήθηκε τόπλες για το συλλεκτικό τεύχος του Αμερικανικού περιοδικού GQ, για τον μήνα Ιούλιο.

Το 2014, η Έμιλι Ραταϊκόφσκι έπαιξε την Andie Fitzgerald(Άντι Φίτζγκεραλντ), την ερωμένη του Ben Afleck, στη ταινία προσαρμογής του μυθιστορήματος “Gone Girl”. Ένα χρόνο αργότερα, τον Αύγουστο του 2015, κυκλοφόρησε το μουσικό δράμα “We Are Your Friends”, όπου πρωταγωνίστησε η Έμιλι Ραταϊκόφσκι μαζί με τον Zack Efron. Από τον Ιούλιο του 2017, η Έμιλι σχεδιάζει τσάντες μόδας, για την εταιρεία Kooples. Η συλλογή ονομάζεται “Emily By The Kooples”.

Από το 2018 είναι παντρεμένη με τον ηθοποιό Σεμπάστιαν Μπέαρ-ΜακΚλάρντ. Στις 8 Μαρτίου 2021, γεννήθηκε ο γιός τους, Σιλβέστερ Απόλλο Μπέαρ.