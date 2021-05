Μπομπ Ντίλαν: Η επαναστατική φωνή που κατέρριψε τα στερεότυπα (vid)

Ο βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας και ένας από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς της σύγχρονης εποχής με περισσότερα από 600 τραγούδια στο ρεπερτόριό του, ο Μπομπ Ντίλαν, συμπληρώνει σήμερα τα 80 χρόνια ζωής.

Ο Ρόμπερτ Άλεν Ζίμερμαν, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στις 24 Μαΐου 1941 στην πόλη Νταλούθ της Μινεσότα. Οι γονείς του ανήκαν στην εβραϊκή κοινότητα της περιοχής και είχαν καταγωγή από τη Ρωσία. Ο νεαρός Ζίμερμαν κατείχε καλλιτεχνική φλέβα και τα εφηβικά του χρόνια συνοδεύτηκαν από τις φωνές των Χανκ Ουίλιαμς, Λιτλ Ρίτσαρντ, Τσακ Μπέρι και Έλβις Πρίσλεϊ. Σε ηλικία 14 ετών απέκτησε την πρώτη του κιθάρα και αργότερα ως μαθητής γυμνασίου έπαιξε σε μια σειρά από συγκροτήματα με έμφαση στη ροκ εν ρολ, κάντρι, φολκ και μπλουζ μουσική.

Το 1959 ξεκίνησε τις πανεπιστημιακές του σπουδές στη Μινεάπολη και σταδιακά άρχισε να γοητεύεται από τη μουσική του θρύλου της φολκ, Γούντι Γκάθρι, ο οποίος έμελλε να αποτελέσει και το πρότυπό του. Ο νεαρός Μπομπ ξεκίνησε να παίζει σε καφετέριες υιοθετώντας το επώνυμο Ντίλαν προς τιμήν του Ουαλού ποιητή Ντίλαν Τόμας. Αποφασισμένος να συναντήσει τον Γκάθρι, ο οποίος τότε νοσηλευόταν βαριά άρρωστος σε νοσοκομείο του Νιου Τζέρσεϊ, ο Ντίλαν αποφασίζει να εγκαταλείψει τις σπουδές του και να εγκατασταθεί στη Νέα Υόρκη προς αναζήτηση μιας νέας ζωής. Εκεί κατάφερε να βιοποριστεί μέσω των παραστάσεών του στο Γκρίνουιτς Βίλατζ και να γίνει ευρέως γνωστός, σαγηνεύοντας τα πλήθη που τον παρακολουθούσαν. Τον Σεπτέμβριο του 1961 τον ανακαλύπτει ένας εκ των κορυφαίων κυνηγούς μουσικών ταλέντων, ο Τζον Χάμοντ, ο οποίος πείθει την δισκογραφική εταιρεία Columbia Records να του προσφέρει συμβόλαιο.

Η πρώτη δισκογραφική δουλειά του Ντίλαν κυκλοφόρησε το 1962 και περιελάμβανε δύο δικά του τραγούδια (Talking New York, Song for Woody) και αρκετές διασκευές, μεταξύ των οποίων και το The House of the Rising Sun. Tο άλμπουμ αντιμετωπίστηκε με αρκετή δυσπιστία και μετά βίας πούλησε 5.000 αντίτυπα, γεγονός που ανάγκασε αρκετά στελέχη της Columbia να ζητήσουν διακοπή του συμβολαίου του, αλλά στη πορεία μεταπείστηκαν από τον Τζον Χάμοντ και τον Τζόνι Κας.

Το δεύτερο άλμπουμ με τίτλο «Freewheelin Bob Dylan» κυκλοφόρησε στις 27 Μαΐου 1963 και σηματοδότησε την ανέγερση του Ντίλαν στο μουσικό προσκήνιο, καθώς είχε πολύ μεγάλη απήχηση στη νεολαία της εποχής λόγω των εξαιρετικών συνθέσεων και των ριζοσπαστικών αντιλήψεών του. Ο δίσκος περιελάμβανε την πρώτη μεγάλη του σύνθεση «Blowin’ in the Wind», καθώς και 11 ολότελα δικά του κομμάτια. Στις 28 Αυγούστου του ίδιου έτους, ο Μπομπ Ντίλαν και η Τζόαν Μπαέζ τραγούδησαν σε μεγάλη συγκέντρωση στην Ουάσιγκτον για τα δικαιώματα των Αφροαμερικανών («March on Washington»). Στην ίδια συγκέντρωση, ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ εκφώνησε τον περίφημο λόγο του «I have a dream».

Επηρεασμένος βαθύτατα από τους μεγάλους συμβολιστές ποιητές (Μπωντλαίρ, Ρεμπώ και κυρίως τον Τ. Σ. Έλιοτ), ο Ντίλαν θα αρχίσει σταδιακά να εγκαταλείπει τα τραγούδια διαμαρτυρίας και να προσδίδει προσωπικό στοιχείο στις συνθέσεις του με «ηλεκτρικό» ήχο, γεγονός που θεωρήθηκε ως έγκλημα καθοσιώσεως για τους οπαδούς της φολκ μουσικής, ειδικά μετά την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ «Bringing It All Back Home». Ο Ντίλαν άρχισε να αποκτά νέους χιλιάδες νέους θαυμαστές, την στιγμή που οι «σκληροπυρηνικοί» φαν της φολκ τον αποδοκίμαζαν στο Φεστιβάλ του Νιούπορτ το 1965, όταν ανέβηκε επί σκηνής με δερμάτινη ζακέτα και ψηλοτάκουνες μπότες για να παίξει με μία ηλεκτρική κιθάρα ανά χείρας. Ο Ντίλαν αποκτούσε νέους οπαδούς, ενώ το παραδοσιακό κοινό του διαρκώς συρρικνωνόταν. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώθηκε στο ντοκιμαντέρ του Ντον Πενεμπέικερ «Don’t Look Back» (1967).

Τον Ιούνιο του 1965 ηχογράφησε ένα ακόμη σπουδαίο κομμάτι, το «Like a Rolling Stone», χωρίς προφανείς πολιτικές αναφορές. Το τραγούδι μίλησε σ’ ένα νέο κοινό κι έφτασε ως το Νο2 του αμερικανικού πίνακα επιτυχιών. Και το άλμπουμ «Highway 61 Revisited» (1965), που περιείχε το επιτυχημένο σινγκλ, δικαίωσε την παραίτησή του από το τραγούδι διαμαρτυρίας. Το περιοδικό Rolling Stone θα το κατατάξει στο Νο 4 του καταλόγου με τα 500 σπουδαιότερα άλμπουμ όλων των εποχών.

Στις 22 Νοεμβρίου 1965, ο Ντίλαν παντρεύτηκε τη Σάρα Λόουντς, πρώην μοντέλο και μοιράζονταν τον χρόνο τους ανάμεσα στο αρχοντικό τους στο Γκρίνουιτς Βίλατζ και το εξοχικό τους στο Γούντστοκ. Το ζευγάρι θα αποκτήσει τέσσερα παιδιά (ο Ντίλαν θα υιοθετήσει και την κόρη της συζύγου του από τον πρώτο της γάμο) και θα χωρίσουν 12 χρόνια αργότερα.

Τον Μάιο του 1966 ο Ντίλαν κυκλοφόρησε το διπλό άλμπουμ «Blonde on Blonde», το έβδομο της καριέρας του. Περιείχε δύο επιτυχίες («Rainy Day Women» και «I Want You») και δυο σπουδαία κομμάτια («Just Like a Woman» και «Visions of Johanna»).

Το καλοκαίρι του ίδιου έτους ο Ντίλαν θα τραυματιστεί σοβαρά στο λαιμό μετά από δυστύχημα με την μοτοσικλέτα του κοντά στο εξοχικό που διέθετε στο Γούντστοκ και θα μείνει εκτός μουσικού προσκηνίου για τα επόμενα δύο χρόνια, διάστημα στο οποίο ηχογραφούσε περιστασιακά με το συγκρότημα The Band. Οι ηχογραφήσεις αυτές κυκλοφόρησαν το 1975 σε άλμπουμ, το περίφημο The Basement Tapes.

Τον Ιανουάριο του 1968 έκανε τη πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά τον τραυματισμό του σε μία συναυλία αφιερωμένη στη μνήμη του Γούντι Γκάθρι στη Νέα Υόρκη και ένα χρόνο μετά επέστρεψε στο Τενεσί, όπου είχε ηχογραφήσει το «Blonde on Blonde», για την ηχογράφηση του άλμπουμ «Nashville Skyline». Τον Ιανουάριο του 1974 κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Planet Waves», με την επιτυχία «Forever Young» και τον επόμενο χρόνο το «Blood on the Tracks», που ήταν εμπνευσμένο από τον έγγαμο βίο του με την Σάρα Λόουντς. Το άλμπουμ αυτό, όπως και το «Desire» της επόμενης χρονιάς (με τη μεγάλη επιτυχία «Hurricane», ένα τραγούδι διαμαρτυρίας για την άδικη καταδίκη και φυλάκιση, όπως πίστευαν πολλοί, του αφροαμερικανού πυγμάχου Ρούμπιν «Χαρικέιν» Κάρτερ) έφτασαν στο Νο1 του αμερικάνικου πίνακα επιτυχιών.

Το 1977 εκδίδεται το διαζύγιο με την Λόουντς και ο Ντίλαν μεταστρέφεται στον χριστιανισμό για διέξοδο και για μία περίοδο τριών ετών ηχογραφούσε κομμάτια με θρησκευτικό περιεχόμενο. Το 1980 κέρδισε βραβείο Γκράμι για τραγούδι «Gotta Serve Somebody» από το δίσκο «Slow Train Coming», που σηματοδότησε την πρόσκαιρη αυτή στροφή. Το 1985 συμμετείχε στην ηχογράφηση του «We Are the World», στο πλαίσιο του «USA for Africa», για την ενίσχυση των λιμοκτονούντων Αφρικανών. Τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς πρωτοστάτησε στη μεγάλη συναυλία με τίτλο «Farm Aid» για την ενίσχυση των αμερικανών μικροαγροτών, που ήταν πνιγμένοι στα χρέη και απειλούνταν με κατασχέσεις από τις τράπεζες.

Το 1988 εντάχθηκε στο «Rock and Roll Hall of Fame» και την ίδια χρονιά σχημάτισε μαζί με τους Ρόι Όρμπισον, Τομ Πέτι, Τζορτζ Χάρισον και Τζεφ Λιν το σούπερ γκρουπ «Traveling Wilburys», με το οποίο ηχογράφησε δύο άλμπουμ (1988 και 1990). Στις 26 Ιουνίου 1989 ο Μπομπ Ντίλαν πραγματοποίησε την παρθενική του εμφάνιση στην Ελλάδα και λίγους μήνες μετά κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Oh Mercy», σε παραγωγή Ντανιέλ Λανουά.

Τον Ιανουάριο του 1993 τραγούδησε το «Chimes of Freedom» κατά την διάρκεια της ορκωμοσίας του νεοεκλεθέντα αμερικανού προέδρου Μπιλ Κλίντον και το 1998 κέρδισε ακόμα τρία Γκράμι για το άλμπουμ του «Time Out of Mind» (1997). Το 2000 προτάθηκε για το Νόμπελ Λογοτεχνίας και τιμήθηκε με Όσκαρ για το τραγούδι του «Things Have Changed», που ακουγόταν στην ταινία του Κέρτις Χάνσον «Wonder Boys». Ο δίσκος «Love and Theft», για τον οποίο βραβεύτηκε με ακόμη ένα Γκράμι, κυκλοφόρησε ανήμερα της τρομοκρατικής επίθεσης στους Δίδυμους Πύργους της Νέας Υόρκης, στις 11 Σεπτεμβρίου 2001.

Ο Ντίλαν συνέχισε μέχρι και στις παρυφές της 7ης δεκαετίας της ζωής του να ηχογραφεί και να συνθέτει μεγάλες επιτυχίες, όπως το «Modern Times» (2006), το «Together Through Life» (2009) και το «Tempest» (2012), προτού κλείσει την πλούσια δισκογραφία του με ακόμα τρία άλμπουμ: «Shadows in the Night» (2015), «Fallen Angels» (2016) και «Triplicate» (2017). Tον περασμένο Ιούνιο, ο 79χρονος Ντίλαν κυκλοφόρησε τον 39ο (!) δίσκο του με τίτλο «Rough and Rowdy Ways», ο οποίος αποτέλεσε το Νο1 σε πάνω από δέκα χώρες και αναρριχήθηκε στο Νο2 του Αμερικανικού Billboard μέσα στην πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές.

Το 2012 ο αμερικανός πρόεδρος Μπάρακ Ομπάμα του απένειμε το «Μετάλλιο της Ελευθερίας», το ανώτατο πολιτικό παράσημο των ΗΠΑ, ενώ το 2016 έλαβε το Νόμπελ Λογοτεχνίας από την Σουηδική Ακαδημία και έγινε ο πρώτος τραγουδοποιός που τιμήθηκε με το κορυφαίο βραβείο στον χώρο της λογοτεχνίας.

Η δισκογραφία του:

Bob Dylan (1962)

The Freewheelin' Bob Dylan (1963)

The Times They Are a-Changin' (1964)

Another Side of Bob Dylan (1964)

Bringing It All Back Home (1965)

Highway 61 Revisited (1965)

Blonde on Blonde (1966)

John Wesley Harding (1967)

Nashville Skyline (1969)

Self Portrait (1970)

New Morning (1970)

Pat Garrett & Billy the Kid (1973)

Dylan (1973)

Planet Waves (1974)

Blood on the Tracks (1975)

The Basement Tapes (1975)

Desire (1976)

Street Legal (1978)

Slow Train Coming (1979)

Saved (1980)

Shot of Love (1981)

Infidels (1983)

Empire Burlesque (1985)

Knocked Out Loaded (1986)

Down in the Groove (1988)

Oh Mercy (1989)

Under the Red Sky (1990)

Good as I Been to You (1992)

World Gone Wrong (1993)

Time Out of Mind (1997)

"Love and Theft" (2001)

Modern Times (2006)

Together Through Life (2009)

Christmas in the Heart (2009)

Tempest (2012)

Shadows in the Night (2015)

Fallen Angels (2016)

Triplicate (2017)

Rough and Rowdy Ways (2020)

Πηγή: sansimera, wikipedia