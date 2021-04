Τέσσερις μέρες πριν το πραξικόπημα - Η επεισοδιακή συναυλία των Rolling Stones στην κατάμεστη Λεωφόρο

Στις 17 Απριλίου του 1967, η πολυαναμενόμενη συναυλία των Rolling Stones στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας διεκόπη άδοξα λόγω συρράξεων της αστυνομίας με τους θεατές, λίγες μέρες πριν επιβληθεί δικτατορία στην Ελλάδα.

«Δεν είναι ούτε πρωταπριλιάτικο ψέμα, ούτε διαφημιστικό κόλπο. Οι Ρόλινγκ Στόουνς έρχονται». Με αυτόν τον τρόπο το 77ο τεύχος του μουσικού περιοδικού Μοντέρνοι Ρυθμοί, που κυκλοφόρησε στις 22 Μαρτίου 1967, ανήγγειλε την διεξαγωγή του απόλυτου μουσικού γεγονότος της χρονιάς. Η συμφωνία για την πολυαναμενόμενη συναυλία είχε κλείσει προ οκταημέρου ανάμεσα στον δημοσιογράφο και ατζέντη Νίκο Μαστοράκη και τον μάνατζερ του θρυλικού συγκροτήματος Ντέιβιντ Απς.

Η συναυλία ορίστηκε για τις 17 Απριλίου στην Αθήνα και θα έκλεινε την πανευρωπαϊκή περιοδεία των Rolling Stones, η οποία θα άνοιγε στις 25 Μαρτίου στη Στοκχόλμη. Ως χώρος διεξαγωγής επιλέχθηκε το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και οι τιμές των εισιτηρίων κυμαίνονταν από 60 έως 120 δραχμές, αρκετά «τσουχτερές» για τα οικονομικά δεδομένα της εποχής, ενώ υπήρχαν και λίγα εισιτήρια των 500 δραχμών ακριβώς μπροστά από την εξέδρα.

Παράλληλα, ο ίδιος ο Μαστοράκης αποκάλυψε κατά τη διάρκεια της ραδιοφωνικής εκπομπής του «Λεωφορείο η Μελωδία», ότι οι πρώτοι 80 που θα έφταναν στο αεροδρόμιο του Ελληνικού για να υποδεχθούν το συγκρότημα, θα κέρδιζαν ένα δωρεάν εισιτήριο.

Την Κυριακή 16 Απριλίου κυκλοφόρησε η φήμη ότι το συγκρότημα αναμένεται στην Αθήνα και εκατοντάδες νεαροί κατέκλυσαν, όπως αναμενόταν, το αεροδρόμιο του Ελληνικού για να υποδεχθούν και να δουν από κοντά τα μουσικά τους ινδάλματα. Στον χώρο επικράτησε ντελίριο και οι αστυνομικές δυνάμεις αναγκάστηκαν να κάνουν χρήση γκλομπ προκειμένου να απομακρύνουν το εκσταστιασμένο πλήθος. Τελικά, οι αφιχθέντες δεν ήταν άλλοι από τους... τεχνικούς του συγκροτήματος, οι οποίοι δεν έχασαν την ευκαιρία να μοιράσουν αυτόγραφα υποδυόμενοι τους «γιεγιέδες».

Οι Rolling Stones προσγειώθηκαν τελικά στην Αθήνα ανήμερα της συναυλίας με πτήση της Ολυμπιακής Αεροπορίας και κατέλυσαν στο «Χίλτον». Κατά την διάρκεια της προγραμματισμένης συνέντευξης Τύπου της μπάντας, οι πρώτοι θεατές είχαν ήδη αρχίσει να προσέρχονται στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που έπλητταν την Αθήνα μέχρι και λίγη ώρα πριν την έναρξη της συναυλίας.

Το πρώτο μέρος του προγράμματος άνοιξε με ελληνικά συγκροτήματα και καλλιτέχνες. Οι Loubogg, MGC, Idols, Τάσος Παπασταμάτης, Δάκης και We Five εμφανίστηκαν κατά σειρά και παρέδωσαν την σκυτάλη στους Rolling Stones, οι οποίοι ανέβηκαν στη σκηνή στις 9:30 και ξεκίνησαν τη συναυλία τους με το Last Time μπροστά σε πάνω από 10.000 θεατές που γέμισαν ασφυκτικά την Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Η συναυλία συνεχίστηκε με τα τραγούδια Lady Jane, 19th Nervous Breakdown, Ruby Tuesday και Let’s spend the night together, ενώ λίγο πριν αρχίσουν να παίζουν το Satisfaction, o τραγουδιστής Μικ Τζάγκερ είχε την έμπνευση να πετάξει κόκκινα γαρύφαλλα στο κοινό. Ο ίδιος, όμως, αδυνατούσε να φτάσει μέχρι την εξέδρα και ανέθεσε τη δουλειά στον μάνατζερ της περιοδείας του συγκροτήματος, Τομ Κέιλοκ, ο οποίος στην προσπάθειά του να προστατέψει τον Τζάγκερ από την επίθεση ενός θεατή προ τριημέρου στην Ζυρίχη τραυματίστηκε και ήρθε στην Αθήνα με μπανταρισμένο το ένα του χέρι.

Ωστόσο, σε μία Ελλάδα που τότε βρισκόταν σε προεκλογική περίοδο και ο διχασμός ανάμεσα σε αριστερούς και δεξιούς είχε φτάσει στο απόγειό του, η κίνηση του Τζάγκερ ερμηνεύτηκε ως «επαναστατική» με κομμουνιστικό συμβολισμό από την αστυνομία και αμέσως έξι άντρες της ασφάλειας όρμησαν κατά του Κέιλοκ και τον ξυλοκόπησαν, ενώ σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Δημήτρη Σαπρανίδη και τη μαρτυρία του στην τηλεοπτική εκπομπή «Μηχανή του Χρόνου», ο Κωνσταντίνος Τασιγιώργος, αρχηγός της Αστυνομίας Πόλεων, φώναξε στους αγράμματους αστυνομικούς της εποχής κατά την ανάκρουση του Satisfaction: «Ρε σεις ακούτε; Σας λένε «θα σας σφάξουν». Τι κάνετε, καθόσαστε; Ορμάτε, πάνω τους!»

Με εντολή της αστυνομίας οι υπεύθυνοι κατέβασαν τον γενικό διακόπτη και η συναυλία διακόπηκε κακήν κακώς μέσα στο απόλυτο σκοτάδι. Το εξαγριωμένο πλήθος συγκρούστηκε με τις αστυνομικές δυνάμεις και το γήπεδο μετατράπηκε εν ριπή οφθαλμού σε πεδίο μάχης, ενώ μία μερίδα θεατών προχώρησε σε διαδήλωση που έφτασε μέχρι και το ξενοδοχείο «Χίλτον», όπου είχαν φυγαδευτεί στο ενδιάμεσο τα μέλη του συγκροτήματος!

Η τελευταία παράσταση των Rolling Stones με τον ιδρυτή τους, Μπράιαν Τζόουνς, στο σχήμα τελείωσε με τον πιο άδοξο τρόπο και τέσσερις ημέρες μετά ακολούθησε το πραξικόπημα των συνταγματαρχών και η επιβολή δικτατορικού καθεστώτος στην Ελλάδα. Μάλιστα, ο μπασίστας Μπιλ Γουάιμαν προτίμησε να παραμείνει με την οικογένειά του στην Αθήνα για ολιγοήμερες διακοπές και η ημέρα αναχώρησής του συνέπεσε με την εκδήλωση του πραξικοπήματος, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί στην ελληνική πρωτεύουσα μέχρι και τις 23 Απριλίου, όταν και άνοιξαν ξανά τα αεροδρόμια.