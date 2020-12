Τζον Λένον: Η δολοφονία του θρυλικού «σκαθαριού» (vids)

Το τραγικό τέλος ενός θρύλου: η φωνή του Τζον Λένον σίγησε για πάντα το βράδυ της 8ης Δεκεμβρίου 1980 από τους πυροβολισμούς του Μαρκ Τσάπμαν, βυθίζοντας όλο τον πλανήτη στη θλίψη.

Το ρολόι έδειχνε λίγα λεπτά πριν τις 11 το βράδυ, στη Νέα Υόρκη. Ο Τζον Λένον επέστρεφε στο σπίτι του συνοδευόμενος από την σύζυγό του, Γιόκο Όνο, μετά από την ηχογράφηση των τραγουδιών Walking on Thin Ice και It Happened, που προορίζονταν για τον επόμενο δίσκο του.

Στην είσοδο του διαμερίσματος στο κτίριο Ντακότα της δυτικής συνοικίας του Μανχάταν, απέναντι από το Σέντραλ Παρκ, τον προσέγγισε ο 25χρονος Μαρκ Τσάπμαν, ο ίδιος άνθρωπος που λίγες ώρες νωρίτερα κατάφερε να αποσπάσει ένα αυτόγραφο του θρυλικού τραγουδιστή κατά την αποχώρησή του για το στούντιο ηχογράφησης. Εκείνη την στιγμή, ο Τσάπμαν βγάζει ένα 38άρι περίστροφο και πυροβολεί τέσσερις φορές τον Λένον στην πλάτη, τραυματίζοντάς τον στον αριστερό ώμο και στον πνεύμονα, ενώ η θανάσιμη σφαίρα διαπέρασε την αορτή.

Η διακομιδή του αιμόφυρτου τραγουδιστή στο νοσοκομείο Ρούζβελτ έγινε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μετά τους πυροβολισμούς, αλλά το μοιραίο ήταν αναπόφευκτο: ο Τζον Λένον, ιδρυτικό στέλεχος των θρυλικών Beatles και μία από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες του 20ου αιώνα, ήταν νεκρός.

Μετά την επίθεση, ο δράστης παρέμεινε στον τόπο του εγκλήματος περιμένοντας την αστυνομία, έχοντας στην κατοχή του ένα αντίτυπο του μυθιστορήματος The Catcher in the Rye του Τ. Ν. Σάλιντζερ, ένα αντίτυπο του δίσκου Double Fantasy, το εξώφυλλο του οποίου είχε υπογράψει ο Τζον Λένον λίγες ώρες πριν την δολοφονία του, καθώς και κασέτες με τραγούδια των Beatles.

Ο Μαρκ Τσάπμαν διεγνώσθη ως ψυχωτικό άτομο μετά την σύλληψή του και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για τον φόνο του Τζον Λένον. Κατά την κατάθεσή του σε ψυχιάτρους του δικαστηρίου, υποστήριξε πως η δολοφονία ήταν «θέλημα Θεού» και πως «κακά πνεύματα» όπλισαν το χέρι του, ενώ πολλά χρόνια αργότερα, το 2004, ομολόγησε επίσης πως ένας από τους λόγους που τον ώθησαν στην εγκληματική του ενέργεια ήταν η επιθυμία του να προβληθεί, αισθανόμενος πως μέχρι τότε ήταν ασήμαντος.

Ο ίδιος, μάλιστα, κατά την απολογία του προς την Γιόκο Όνο τον περασμένο Αύγουστο, λίγους μήνες πριν από την 40η επέτειο της δολοφονίας, δήλωσε ότι η πράξη του είχε μοναδικό σκοπό την προσωπική του «δόξα», προσθέτοντας ότι του αξίζει η θανατική ποινή. Την χαρακτήρισε «αποτρόπαια», αναφέροντας ότι έχει επίγνωση ότι μπορεί να περάσει και το υπόλοιπο της ζωής του στην φυλακή. Στην ακρόαση, το 11ο αίτημά του για την αναστολή της ποινής φυλάκισής του απορρίφθηκε από τα μέλη του αρμόδιου συμβουλίου.

Σε ένα τραγικό παιχνίδι της μοίρας, η προφητεία της χαρτορίχτρας που είδε το ζεύγος Λένον λίγο πριν την κρουαζιέρα του στα ελληνικά νησιά τον Νοέμβριο του 1969, βγήκε αληθινή. «Πρόσεχε αγόρι μου, θα σε πυροβολήσουν σε ένα νησί», του είχε πει η αστρολόγος Τασία Λούτα μόλις είδε την παλάμη του θρυλικού καλλιτέχνη. Και έμελλε να περάσει στην αιωνιότητα από τα χέρια ενός φανατικού του θαυμαστή.

Η χαρακτηριστική φωνή του Τζον Λένον σίγησε για πάντα εκείνο το μοιραίο βράδυ. Η παρακαταθήκη, όμως, που άφησε τόσο σε καλλιτεχνικό όσο και ακτιβιστικό επίπεδο θα παραμείνει άφθαρτη στο πέρας των αιώνων. Aκόμα και σήμερα, 40 χρόνια μετά τον θάνατό του, ένα μόνο άκουσμα του Imagine φτάνει για να επαληθεύσει του λόγου το αληθές και να θυμίσει σε όλους τι πρεσβεύουν οι στίχοι του συγκεκριμένου κομματιού για έναν ιδανικό κόσμο που ο ίδιος είχε οραματιστεί.