Τζον Λένον: 39 χρόνια από τον θάνατο του

Ο Τζον Γουίνστον Όνο Λένον όπως ήταν το κανονικό του όνομα γεννήθηκε στις 9 Οκτωβρίου του 1940 στο Λίβερπουλ, κατά την διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Η μητέρα του Τζούλια Στάνλεϋ ήταν κόρη αξιωματικού, ενώ ο πατέρας του ήταν σερβιτόρος σε πλοία που πραγματοποιούσαν ταξίδια στον Ατλαντικό και κατά την διάρκεια αυτών τραγουδούσε είτε συμμετείχε σε συναυλίες.

Το όνομα Τζον του δόθηκε προς τιμήν του παππού του, ενώ το Ουίνστον προς τιμήν του πρωθυπουργού της Αγγλίας Γουίνστον Τσόρτσιλ. Μετά την γέννηση του οι γονείς του χώρισαν κάτι που είχε σαν συνέπεια ο Τζον να μεγαλώσει στο σπίτι της αυστηρής θείας του Μίμι και του συζύγου της Τζορτζ που τον αγαπούσαν σαν δικό τους παιδί. Ωστόσο παρότι δεν ζούσε με την μητέρα του την λάτρευε καθώς ήταν αυτή που του χάρισε την πρώτη του κιθάρα το 1957, ενώ στην συνέχεια τον ενθάρρυνε να ασχοληθεί με την μουσική, με τον ίδιο να μην ξεπερνά ποτέ τον θάνατο της…

Ο Τζον αφού αρχικά φοίτησε στο δημοτικό σχολείο του Ντόβεντειλ, στην συνέχεια έπειτα από εξετάσεις εισήχθη στο γυμνάσιο Quarry Bank Grammar School. Ως μαθητής υπήρξε δημοφιλής για τον ατίθασο χαρακτήρα του, τον οποίο ο ίδιος περιέγραψε λέγοντας χαρακτηριστικά «Ήμουν εκείνος για τον οποίο όλοι οι γονείς έλεγαν στα παιδιά τους: το νου σου, μακριά από αυτόν».Την συγκεκριμένη περίοδο ο Λένον οργάνωσε την δική του ορχήστρα με το όνομα The Quarrymen, στην οποία στην συνέχεια μπήκε και ο Πωλ Μακάρτνεϋ με τον οποίο ο Λένον συναντήθηκε κατά την διάρκεια μιας συναυλίας του συγκροτήματος στις 6 Ιουλίου 1957 και ο οποίος θα δώσει πιο ροκ χαρακτήρα στο συγκρότημα. Παράλληλα γράφει και το πρώτο του τραγούδι με τίτλο «Hello Little Girl», το οποίο και έγινε επιτυχία.

Το καλοκαίρι του 1958 το συγκρότημα το οποίο είχε αλλάξει όνομα και λεγόταν πλέον «Johnny and the Moondogs» ηχογραφεί το πρώτο του δίσκο 45 στροφών που περιέχει τα τραγούδια«In Spite of Αll the Danger» και τη διασκευή του κομματιού του Μπαντ Χόλι «That' ll Be the Day».. Στα μέσα του 1959 το όνομα αλλάξει εκ νέου σε Beatles και κάνει τις πρώτες του εμφανίσεις στο Αμβούργο αλλά και σε κλαμπ του Λίβερπουλ, με τον μάνατζερ Μπράιαν Έπσταϊν να τους ανακαλύπτει. Στις 5 Οκτωβρίου του 1962 κυκλοφορεί το παρθενικό τους σινγκλ με τίτλο «Love me Do» το οποίο έκανε μεγάλη επιτυχία και είχε σαν συνέπεια την εκτόξευση της μπάντας μέσα με μια νύχτα και τους έκανε θρύλο.

Νωρίτερα και πιο συγκεκριμένα στις 8 Απριλίου του 1962 ο Λένον παντρεύτηκε για πρώτη φορά την Σύνθια Πάουελ, η οποία ήταν συμφοιτήτρια του από την Σχολή Καλών Τεχνών του Λίβερπουλ,με την οποία απέκτησε το 1963 τον γιο του Τζούλιαν. Ο Λένον υπήρξε ηγετική φυσιογνωμία των Beatles, αλλά και ένας από τους κύριους συνθέτες, τραγουδιστής και κιθαρίστας του συγκροτήματος, ενώ κατά την διάρκεια της δεκαετίας του ΄60 και πιο συγκεκριμένα το 1966 και ενώ είχε δρομολογηθεί το διαζύγιο του με την Σύνθια Πάουελ συνδέθηκε με την Γιαπωνέζα καλλιτέχνιδα Γιόκο Όνο

Με τον θάνατο του Επστάιν αρχίζουν να κάνουν την εμφάνιση τους οι πρώτες σκιές πάνω από τους Beatles, με τον ΜακΚάρτνεϊ να επιζητά να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο συγκρότημα, κάτι το οποίο δεν άρεσε τον Λένον καθώς η Όνο αναμειγνύεται ολοένα και περισσότερο σε θέματα του συγκροτήματος. Αυτό όπως ήταν φυσικό είχε σαν συνέπεια την διάλυση των Beatles το 1970.

Νωρίτερα και πιο συγκεκριμένα το φθινόπωρο του 1969 ο Λένον ηχογράφησε για λογαριασμό των Beatles με τίτλο Abbey Road, ενώ από τα τέλη του 1960 ο Λένον είχε προσπαθήσει να απεμπλακεί από το συγκρότημα. Ο Λένον από την πλευρά του είχε ξεκινήσει την προσωπική του διαδρομή, πριν από την διάλυση των Μπιτλς καθώς είχε ηχογραφήσει τρεις πειρατικούς δίσκους σε συνεργασία με την Όνο, αλλά και τριών ακόμα τραγουδιών, καθώς επίσης και ενός Live στο Τορόντο με την νεοσυσταθείσα μπάντα Plastic Ono Band.

Κορυφαία στιγμή για τον Λένον υπήρξε η κυκλοφορία του επιτυχημένου του δίσκου Imagine το 1971, τραγούδι που εξελίχτηκε σε ένα από τα πιο επιτυχημένα του. Στις 31 Αυγούστου ο Λένον μετακομίζει με την Όνο στην Νέα Υόρκη, ενώ σύντομα θα αντιμετωπίσει προβλήματα με το αμερικάνικό κράτος, με τον πρόεδρο Νίξον να ψάχνει τρόπο για να τον απελάσει από τις ΗΠΑ, με τον ίδιο να μην του συγχωρεί πως είναι ένα από τα ηγετικά στελέχη του αντιπολεμικού κινήματος, που μάχεται τη συμμετοχή των Αμερικανών στο Βιετνάμ.

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι να βρεθεί στο στόχαστρο πανίσχυρων εκκλησιαστικών οργανώσεων, οι οποίες δεν έχουν ξεχάσει την δήλωση που είχε κάνει το 1966 ότι «οι Μπιτλς είναι ανώτεροι από τον Θεό». Το 1973 ο Λένον χωρίζει από την Όνο και συνάπτει σχέση με την Κινέζα γραμματέα του Μέι Παγκ, ενώ το 1974 θα εμφανιστεί για τελευταία φορά επί σκηνής συμμετέχοντας σε μία συναυλία του Έλτον Τζον που έγινε στην Νέα Υόρκη.

Το 1975 θα επανασυνδεθεί με την Όνο, την οποία και παντρεύτηκε στις 20 Μαρτίου στο Γιβραλτάρ, με την οποία θα αποκτήσει τον γιο του Σον στις 9 Οκτωβρίου. Στην συνέχεια ο Λένον θα εγκαταλείψει την μουσική για να αφιερωθεί στην φροντίδα του γιου του, αλλά πέντε χρόνια αργότερα θα επιστρέψει δυναμικά στην μουσική σκηνή με το διπλό άλμπουμ «Double Fantasy», το οποίο θα αποτελέσει και το κύκνειο άσμα στην σπουδαία καριέρα του.

Στις 8 Δεκεμβρίου του 1980 ο Λένον θα πυροβοληθεί από τον θαυμαστή του Μαρκ Τσάπμαν έξω από το σπίτι του, την στιγμή που επέστρεφε σε αυτό μετά την ηχογράφηση των τραγουδιών Walking on Thin Ice και It Happened τα οποία προορίζονταν για τον επόμενο δίσκο του, ενώ ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι ο Λένον σε μία συνέντευξη του πριν από χρόνια είχε πει: «Να δείτε που θα πάω είτε από αεροπορικό ατύχημα, είτε από σφαίρα κάποιου τρελού θαυμαστή μου».

Δισκογραφία

