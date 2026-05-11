Γλυκά Νερά: Το φρικτό τέλος της Καρολάιν και ο δολοφόνος πίσω από την εικόνα του «καλού παιδιού»

Σαν σήμερα το 2021, η 20χρονη Κάρολαϊν Κράουτς δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της στα Γλυκά Νερά. Αρχικά, η υπόθεση παρουσιάστηκε ως άγρια ληστεία μετά φόνου. Για 37 ημέρες, ο σύζυγός της, Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, εμφανιζόταν δημόσια ως ο επιζών μιας τραγωδίας, μέχρι που τελικά ομολόγησε ότι τη σκότωσε ο ίδιος.

Η υπόθεση συγκλόνισε την Ελλάδα όχι μόνο για τη βιαιότητα του εγκλήματος, αλλά και για το ψέμα που στήθηκε γύρω από αυτό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν, ο δράστης επιχείρησε να παραπλανήσει τις Αρχές, σκηνοθετώντας ληστεία και σκοτώνοντας τον σκύλο της οικογένειας, ώστε να ενισχύσει το αφήγημά του. Η εικόνα του «καλού παιδιού», του «νοικοκυραίου» πιλότου και του συζύγου που θρηνούσε κατέρρευσε με ψηφιακά ευρήματα και αντιφάσεις στην κατάθεσή του που τελικά οδήγησαν και στην ομολογία.

Στο σπίτι βρισκόταν και η μικρή κόρη του ζευγαριού, Λυδία, γεγονός που έκανε ακόμη πιο βαριά την υπόθεση στη δημόσια συζήτηση. Μετά τη δολοφονία και τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης, η επιμέλεια του παιδιού πέρασε στην οικογένεια της Κάρολαϊν. Η Λυδία ζει πλέον στις Φιλιππίνες, με την οικογένεια της μητέρας της, μακριά από τον τόπο όπου εκτυλίχθηκε το έγκλημα.

Η δολοφονία της Κάρολαϊν έγινε μία από τις πιο χαρακτηριστικές υποθέσεις γυναικοκτονίας στην Ελλάδα. Ανέδειξε με οδυνηρό τρόπο ότι η έμφυλη βία δεν περιορίζεται σε στερεοτυπικές εικόνες «περιθωριακών» δραστών, αλλά μπορεί να κρύβεται πίσω από κοινωνικά αποδεκτές βιτρίνες.

Τον Μάιο του 2022, ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία της Κάρολαϊν, καθώς και σε επιπλέον ποινές για τη θανάτωση του ζώου και την παραπλάνηση των Αρχών. Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας επικύρωσε το 2023 την ποινή των ισοβίων και επέβαλε συνολικά επιπλέον ποινή 11,5 ετών και χρηματικό πρόστιμο 21.000 ευρώ.

Πέρα από τη δικαστική κατάληξη, το έγκλημα στα Γλυκά Νερά έμεινε στη δημόσια μνήμη ως υπόθεση που αποκάλυψε τη δύναμη της κοινωνικής εικόνας και τα όρια της αρχικής δημόσιας αφήγησης. Η Κάρολαϊν δεν ήταν το θύμα μιας «ληστείας που πήγε στραβά». Ήταν μια νέα γυναίκα που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, μέσα στο ίδιο της το σπίτι.

Πηγή: newsbeast.gr