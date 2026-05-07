Χάρρυ Κλυνν: Ο πρώτος stand up comedian στην Ελλάδα που τσάκιζε τους πάντες με τη σάτιρά του (vids)

Χάρρυ Κλυνν ήταν το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Βασίλη Τριανταφυλλίδη,ενός προικισμένου σατιρικού καλλιτέχνη, που αποκλήθηκε «Αριστοφάνης του καιρού μας».

Πρωτοπόρος του stand-up comedy στην Ελλάδα διακρίθηκε για την οξεία σάτιρά του,που ανέδειξε και διακωμώδησε τις αντιφάσεις της μεταπολιτευτικής ελληνικής κοινωνίας. Εκτός από την υποκριτική, διακόνησε την ζωγραφική, την ποίηση,την πολιτική και τον αθλητισμό.

Ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης γεννήθηκε στις 7 Μαΐου 1940 στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης από οικογένεια Ποντίων προσφύγων. Ξεκίνησε τυχαία την καριέρα του στον χώρο του θεάματος σε ηλικία 18 ετών, μετά τη συμμετοχή του σε βραδιά ταλέντων του Γιώργου Οικονομίδη, όπου κέρδισε το πρώτο βραβείο και μια πρόταση για κάθοδο στην Αθήνα και σπουδές στη δραματική σχολή του Πέλου Kατσέλη.

Από το 1958 έως το 1964, θήτευσε στο βαριετέ των αναψυκτηρίων και στα καμπαρέ της Αθήνας, όπου άρχισε να γίνεται γνωστός. Στους χώρους αυτούς διαμόρφωσε τους υποκριτικούς του κώδικες, έχοντας ως πλεονεκτήματα την ικανότητά του στον αυτοσχεδιασμό και την ευφυή χρήση της εύπλαστης σε μούτες φυσιογνωμία του.

Το 1964 πρωταγωνίστησε στην ταινία του Γρηγόρη Γρηγορίου «Τα 201 Καναρίνια» και κράτησε ένα ρόλο στην μεγάλη επιτυχία του Βασίλη Γεωργιάδη «Γάμος α λα ... Ελληνικά». Την ίδια χρονιά ταξίδεψε για σειρά εμφανίσεων σε Καναδά και ΗΠΑ, όπου έμεινε και εργάστηκε επί 10 χρόνια. Στο Σικάγο θα παντρευτεί την Χαρίκλεια Μακρή, η οποία θα του χαρίσει τρία παιδιά, τον μετέπειτα σκηνοθέτη Νίκο Τριανταφυλλίδη (1966-2016), τον Αποστόλη και την Κορίνα.

Επέστρεψε στα πάτρια εδάφη στα τέλη του 1974 και άρχισε να εμφανίζεται σε μπουάτ της Πλάκας και αργότερα σε νυχτερινά κέντρα. Έγινε ευρύτερα γνωστός από τις παράνομες κασέτες με τα προγράμματα των εμφανίσεών του και ιδιαίτερα με τον πρώτο του δίσκο «Για δέσιμο», που κυκλοφόρησε από την Columbia, το φθινόπωρο του 1978. Ήταν η πρώτη φορά στην ελληνική δισκογραφία που ένας σατιρικός δίσκος γνώρισε τόσο μεγάλη επιτυχία με πωλήσεις που θα ζήλευαν τα μεγάλα ονόματα του τραγουδιού της εποχής εκείνης.

Εμφανιζόταν πλέον ως Χάρρυ Κλυνν, ένα ψευδώνυμο, που, όπως είχε δηλώσει σε μια συνέντευξή του, ήταν ακριβώς το αντίθετο από τον «Dirty Harry», τον αστυνομικό που ενσάρκωνε ο Κλιντ Ίστγουντ στην ομώνυμη σειρά ταινιών και ο οποίος εκείνη την εποχή μεσουρανούσε στις αίθουσες των κινηματογράφων.

Την δεκαετία του ογδόντα, ο Χάρρυ Κλυνν ήταν ίσως το πιο καυτό όνομα της ελληνικής σόου μπιζ, μέσα από τις εμφανίσεις του στο θέατρο, τον κινηματογράφο, τις βιντεοταινίες,την διαφήμιση (με χαρακτηριστική αυτή με τα φουντούνια) και την παρουσία του στην δισκογραφία. Εποχή άφησαν οι ήρωες που ενσάρκωνε, όπως «Τραμπάκουλας», ο «ταξιτζής» και «γύφτος με τις πατάτες». Στην επιτυχία του συνετέλεσε η συνεργασία του με τον συγγραφέα Γιάννη Κακουλίδη, καθώς και μια ομάδα συνεργατών που έγραφαν τα κείμενα των παραστάσεών του.

Η θητεία του στα καμπαρέ υπήρξε σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ένα μεγάλο σχολείο όπου μαζί με την αμερικάνικη επιρροή του stand-up comedy, του οποίου υπήρξε πρωτοπόρος στην Ελλάδα, τόν ώθησε να δημιουργήσει το προσωπικό του ύφος δηλαδή την τόλμη να γίνεται ιδιαίτερα αιχμηρός από σκηνής, σατιρίζοντας τους πάντες και τα πάντα. Ιδιαίτερα στο στόχαστρο της σάτιράς του βρέθηκε το ΠΑΣΟΚ, που κυριαρχούσε πολιτικά την δεκαετία του 80.

Καλλιτεχνικά πολυπράγμων ο Χάρρυ Κλυνν, εξακολούθησε και μετά το 2006, οπότε και επέστρεψε και ζούσε στη γενέτειρά του, την Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, να ζωγραφίζει, να γράφει και να εκδίδει ποιητικές συλλογές. Παράλληλα δραστηριοποιήθηκε στον αθλητισμό και ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο. Το 1980, ανέλαβε τις τύχες της ποδοσφαιρικής ομάδας της γενέτειράς του, του Απόλλωνα Καλαμαριάς και το 1988 εκλέχθηκε πρόεδρος της ΕΠΑΕ), όπου διακρίθηκε για την ιδιαίτερα μαχητική στάση του έναντι της πολιτείας.

Πολιτικά και κοινωνικά ενεργός, δραστηριοποιήθηκε σε θέματα ποντιακής ομογένειας, ενώ είχε διεκδικήσει δύο φορές το δήμο Καλαμαριάς, το 2006 και το 2010, την πρώτη φορά με την υποστήριξη της Νέας Δημοκρατίας και την δεύτερη ως ανεξάρτητος. Εκλέχθηκε δημοτικός σύμβουλος και παρέμεινε επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης από το 2006 έως το 2014.

Αρθρογραφούσε αδιάλειπτα (από το 1999 διατηρούσε προσωπική σελίδα στο διαδίκτυο, στην διεύθυνση harryklynn.blogspot.gr) για πολιτικά κυρίως ζητήματα. Τα τελευταία χρόνια, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ήταν ιδιαίτερα επικριτικός για τα κόμματα που υπέγραψαν τα δύο πρώτα μνημόνια, ενώ δεν έχανε την ευκαιρία να επαινεί τον ΣΥΡΙΖΑ.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Χάρρυ Κλυνν αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία επιδεινώθηκαν ύστερα από την απώλεια του γιου του Νίκου το 2016. Άφησε την τελευταία του πνοή στις 21 Μαΐου 2018, σε ηλικία 78 ετών.

Πηγή: sansimera.gr