The Moors Murderers: Οι δύο κατά συρροή δολοφόνοι της Βρετανίας που σκότωναν παιδιά για να ξεδώσουν

Η χαλαρή Βρετανία της 10ετίας του 1960 συνταράσσεται από ένα σατανικό ζευγάρι-κατά συρροή δολοφόνους παιδιών! Τα θύματά τους ήταν πέντε, από ηλικίας 10 μέχρι 17 χρονών!

Μια μέρα σαν σήμερα, 6 Μαΐου του 1960, οι Μάιρα Χίντλεϊ και ο Ίαν Μπρέιντι καταδικάζονται σε ισόβια κάθειρξη για τις δολοφονίες στους βάλτους της Αγγλίας, που έμειναν στην Ιστορία ως The Moors Murderers. Οι δυο απεχθείς φονιάδες έδρασαν στο Μάντσεστερ και τα περίχωρα της Αγγλίας, μεταξύ Ιουλίου 1963 και Οκτωβρίου 1965.

Στη Βρετανία της δεκαετίας του 1960, οι άνθρωποι δεν απήγαγαν και δεν δολοφονούσαν παιδιά έτσι για να ξεδώσουν…. Το σατανικό ζευγάρι αυτό ακριβώς έκανε: σκότωνε χωρίς λόγο! Πρώτο τους θύμα, μια δεκαεξάχρονη, επόμενα θύματα δυο δωδεκάχρονα αγόρια, έπειτα μια δεκάχρονη, ένας 17χρονος! Και κάποτε η αστυνομία ανακάλυψε τις απεχθείς πράξεις τους. Ο Τύπος της εποχής χαρακτήρισε την Μάιρα Χίντλεϊ ως «την πιο κακιά γυναίκα στη Βρετανία».

Οι Μπρέιντι και Χίντλεϊ κατηγορήθηκαν μόνο για τις δολοφονίες τριών από τα πέντε θύματά τους και καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη· και ρίχτηκαν στις φυλακές.

Η Χίντλεϊ άσκησε κατά καιρούς αρκετές εφέσεις, ισχυριζόμενη ότι ήταν πλέον αναμορφωμένη και δεν αποτελούσε κίνδυνο για την κοινωνία· δεν αφέθηκε ποτέ ελεύθερη: πέθανε το 2002 σε ηλικία 60 χρονών, αφού είχε εκτίσει 36 χρόνια φυλάκισης. Ο Μπρέιντι διαγνώστηκε με ψυχασθένεια το 1985 και φυλακίστηκε στο νοσοκομείο υψίστης ασφαλείας Ashworth· ζήτησε επανειλημμένως να του επιτραπεί να πεθάνει με ευθανασία. Τελικά πέθανε το 2017 σε ηλικία 79 ετών, έχοντας εκτίσει 51 χρόνια φυλάκισης.

Σκότωναν δίχως κίνητρο, απλά για ικανοποίηση.

Χαρακτηρίστηκαν ως «δύο σαδιστές δολοφόνοι ύψιστης εξαχρείωσης». Τα εγκλήματά τους αποτέλεσαν αντικείμενο εκτεταμένης κάλυψης από τα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης. Το επεισόδιο «White Bear», της σειράς Black Mirror του Netflix είναι- εν μέρει- εμπνευσμένο από εκείνες τις δολοφονίες.

Πηγή: ethnos.gr