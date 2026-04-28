Το Boeing που κατάφερε να προσγειωθεί χωρίς οροφή – Πώς σώθηκαν σχεδόν όλοι οι επιβάτες (vid)

Στις 28 Απριλίου 1988, μια πτήση ρουτίνας μετατράπηκε σε ένα από τα πιο σοκαριστικά περιστατικά στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας.

Το Boeing 737-297 της Aloha Airlines, εκτελώντας την πτήση 243 από το Χίλο προς τη Χονολουλού, υπέστη εκρηκτική αποσυμπίεση σε ύψος περίπου 24.000 ποδιών. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ένα μεγάλο τμήμα της οροφής αποκολλήθηκε, αφήνοντας το αεροσκάφος κυριολεκτικά «ανοιχτό» στον ουρανό.

Η στιγμή της καταστροφής

Το αεροπλάνο, γεμάτο επιβάτες που πραγματοποιούσαν μια σύντομη διαδρομή μεταξύ των νησιών της Χαβάης, βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπο με ακραίες συνθήκες. Η καμπίνα αποσυμπιέστηκε βίαια, ο αέρας στροβιλιζόταν ανεξέλεγκτα και αντικείμενα εκτοξεύονταν προς το κενό.

Η 58χρονη αεροσυνοδός Clarabelle Lansing παρασύρθηκε εκτός αεροσκάφους και έχασε τη ζωή της ακαριαία, σε μια από τις πιο τραγικές στιγμές της αεροπορικής ιστορίας. Συνολικά 65 επιβάτες και μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν, αρκετοί σοβαρά.

Η μάχη για επιβίωση

Παρά την πρωτοφανή ζημιά, το πιλοτήριο παρέμεινε λειτουργικό. Ο κυβερνήτης Robert Schornstheimer και η συγκυβερνήτης Madeline Tompkins κλήθηκαν να διαχειριστούν ένα σχεδόν αδιανόητο σενάριο: να προσγειώσουν ένα αεροσκάφος χωρίς μεγάλο μέρος της οροφής του.

Με ψυχραιμία και εξαιρετική δεξιοτεχνία, κατάφεραν να κατευθύνουν το αεροπλάνο προς το αεροδρόμιο του Kahului Airport, στο νησί Μάουι, και να το προσγειώσουν με ασφάλεια. Από τους 95 επιβαίνοντες, οι 89 επέζησαν. Το γεγονός αυτό θεωρήθηκε από πολλούς ως ένα «θαύμα» της αεροπορίας.

Τι προκάλεσε το ατύχημα

Η έρευνα του National Transportation Safety Board αποκάλυψε μια λιγότερο εντυπωσιακή, αλλά εξαιρετικά ανησυχητική αιτία: κόπωση μετάλλου και διάβρωση.

Το συγκεκριμένο αεροσκάφος είχε εκτελέσει σχεδόν 90.000 κύκλους πτήσης – απογειώσεις και προσγειώσεις – αριθμός που ξεπερνούσε κατά πολύ τις αρχικές προδιαγραφές σχεδιασμού. Οι συνεχείς σύντομες πτήσεις μεταξύ νησιών επιβάρυναν τη δομή του αεροσκάφους περισσότερο απ’ ό,τι αναμενόταν, δημιουργώντας μικρορωγμές που με τον χρόνο εξελίχθηκαν σε καταστροφική αστοχία.

Πηγή: newsbeast.gr