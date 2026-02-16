Βαλεντίνο Ρόσι: Ο άνθρωπος που γεννήθηκε πάνω σε μια μηχανή

Μόλις η μητέρα του ξεπέρασε τους φόβους της, ο Βαλεντίνο άρχισε να μαθαίνει τα μυστικά της μοτοσυκλέτας από τον πατέρα του και το 1996, σε ηλικία 17 ετών, εντάχθηκε στην ομάδα της Aprilia.

Με την ιταλική ομάδα κατέκτησε το 1997 τον πρώτο του μεγάλο τίτλο, το παγκόσμιο πρωτάθλημα μοτοσυκλέτας στην κατηγορία των 125 κ.ε. Με την ίδια ομάδα αναδείχτηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στην κατηγορία των 250 κ.ε. το 1999.

Το 2000 ανέβηκε στη μεγάλη κατηγορία της αγωνιστικής μοτοσυκλέτας, το MotoGP, και με την ομάδα της Honda κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο το 2001. Ακολούθησαν άλλοι δύο το 2002 και 2003.

Τη χρονιά εκείνη μετεγγράφηκε στη Yamaha, στην οποία παρέμεινε έως το 2010. Με την ιαπωνική ομάδα κατέκτησε τέσσερα παγκόσμια πρωταθλήματα (2004, 2005, 2008, 2009) κι έχασε ακόμη ένα το 2006 στον τελευταίο αγώνα της σεζόν, ύστερα από πτώση στον τελευταίο γύρο στο Γκραν Πρι της Βαλένθια.

Το 2010 δεν κατόρθωσε να υπερασπιστεί τον τίτλο του, καθώς σε μία πτώση του έσπασε το πόδι του. Το 2011 αντικατέστησε στην Ντουκάτι τον Στόνερ, αλλά στις δύο σεζόν που αγωνίστηκε με την ιταλική φίρμα δεν έκανε κάτι το αξιοσημείωτο.

Το 2013 επανεντάχθηκε στη Yamaha, για την οποία αγωνίστηκε έως τον Νοέμβριο του 2021, οπότε δήλωσε ότι εγκαταλείπει τους αγώνες του MotoGP, σε ηλικία 42 ετών. Στη δεύτερη θητεία του στη Yamaha δεν κέρδισε κάποιο τίτλο, αλλά τερμάτισε δεύτερος τρεις φορές (2014, 2015, 2016) και μία τρίτος (2018).

199 φορές στο βάθρο των νικητών

Συνολικά, στα χρόνια του στο MotoGP αγωνίστηκε σε 372 γκραν πρι, σημείωσε 89 νίκες και ανέβηκε 199 φορές στο βάθρο των νικητών. Σε όλους τους αγώνες του έτρεχε με τον αριθμό 46, προς τιμήν του πατέρα του που έτρεχε με τον ίδιο αριθμό.

Ο Βαλεντίνο Ρόσι έχει παθολογική αγάπη στην Ίντερ, έχει δώσει το παρών σε αρκετά παιχνίδια των «νερατζούρι», οι οποίοι το 2009 τον είχαν συγχαρεί μέσω της ιστοσελίδας τους για τον 9ο παγκόσμιο τίτλο του.

Οι κατηγορίες για φοροδιαφυγή

Δύο χρόνια νωρίτερα, το 2007, το όνομά του ενεπλάκη σε οικονομικό σκάνδαλο. Κατηγορήθηκε από το ιταλικό κράτος για φοροδιαφυγή δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ και χρειάστηκε να δώσει 35 εκατομμύρια για να υπάρξει εξωδικαστικός συμβιβασμός.

Το ψευδώνυμο «γιατρός» το έβαλε ο ίδιος στον εαυτό του, χωρίς κάποιον προφανή λόγο. Η μόνη σύνδεση που μπορεί να υπάρξει είναι ο τίτλος τιμής και σεβασμού που αποδίδουν οι Ιταλοί σε κάποιον διακεκριμένο συμπολίτη τους. Για άλλους το «γιατρός» μπορεί να συνδεθεί με τη χειρουργική ακρίβεια με την οποία οδηγούσε!

Πηγή: sansimera.gr