Η αιματηρή απόδραση του Κώστα Πάσσαρη με τους δύο νεκρούς αστυνομικούς – Πού βρίσκεται σήμερα

Το πρωί 16ης Φεβρουαρίου 2001, μια μεταγωγή κρατουμένου από τις φυλακές Κορυδαλλού προς το Γενικό Κρατικό Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» ξεφεύγει από κάθε έλεγχο και καταλήγει σε μια από τις πιο σοκαριστικές στιγμές της νεότερης ιστορίας της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο Κώστας Πάσσαρης, τότε 26 ετών, κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού για σειρά ληστειών, φόνων και δραστηριοτήτων του υποκόσμου, καταφέρνει να αποδράσει βίαια κατά τη διάρκεια μεταγωγής του στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Ο Πάσσαρης είχε καταφέρει να περάσει παράνομα ένα όπλο μέσα στις φυλακές. Η μεταγωγή του έγινε για ιατρικές εξετάσεις, με αναφορές της εποχής να συνδέουν το αίτημα με επιληπτικές κρίσεις. Στο «Γ. Γεννηματάς», ο Πάσσαρης, παρότι κρατούμενος, βρίσκει τη στιγμή, τραβά το όπλο που είχε περάσει παράνομα και πυροβολεί σχεδόν εξ επαφής. Οι αρχιφύλακες του Τμήματος Μεταγωγών Αθανάσιος Δρακόπουλος (47 ετών) και Διονύσιος Αλεβιζόπουλος (49 ετών) χάνουν τη ζωή τους, ενώ ο σωφρονιστικός υπάλληλος Ανδρέας Φυσέκης τραυματίζεται βαριά και επιβιώνει.

Στη δίκη, χρόνια αργότερα, ο ίδιος ο τραυματίας περιγράφει τη στιγμή που όλα καταρρέουν, θυμίζοντας το χάος εκείνων των δευτερολέπτων με τη φράση «ωχ, με έφαγε».

Η απόδραση τον μετατρέπει στον πιο καταζητούμενο της χώρας. Το τέλος δεν έρχεται στην Ελλάδα, αλλά στο Βουκουρέστι. Στις 27 Νοεμβρίου 2001 συλλαμβάνεται από τις ρουμανικές Αρχές μετά από αιματηρή ληστεία σε ανταλλακτήριο συναλλάγματος, όπου αφήνονται πίσω δύο νεκροί.

Πού βρίσκεται σήμερα ο Πάσσαρης

Ο Πάσσαρης παραμένει έγκλειστος στη Ρουμανία, εκτίοντας ισόβια για τα εγκλήματα που διέπραξε εκεί. Στην Ελλάδα, η υπόθεση κλείνει δικαστικά με βαριές καταδίκες: το 2020 καταδικάζεται σε 4 φορές ισόβια και επιπλέον 49 χρόνια κάθειρξης, ενώ το 2022 ο Άρειος Πάγος απορρίπτει αίτημά του και διατηρεί ακέραιο το πλαίσιο της ποινής.

Κατά καιρούς, μέσα από δηλώσεις και συνεντεύξεις, επιχειρεί να δώσει μια εικόνα «μετάνοιας», λέγοντας χαρακτηριστικά «Κανείς δεν γεννιέται άγιος, ούτε και δολοφόνος».

Αν εκδοθεί στην Ελλάδα, θα πάει σε ελληνική φυλακή υψίστης ασφαλείας για να εκτίσει τις ήδη επιβληθείσες ποινές του. Ο χρόνος που έχει εκτίσει στη Ρουμανία δεν «σβήνει» τις ελληνικές καταδίκες, οπότε θα παραμείνει κρατούμενος και εδώ για τα εγκλήματα που διέπραξε στη χώρα.

Πηγή: newsbeast.gr