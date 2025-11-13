Το Bataclan και οι τρομοκρατικές επιθέσεις στη Γαλλία που συγκλόνισαν τον κόσμο (vids)

Ήταν βράδυ Παρασκευής, 13 Νοεμβρίου 2015, όταν η Πόλη του Φωτός βυθίστηκε στο σκοτάδι της τρομοκρατίας. Μέσα σε λίγες ώρες, έξι σχεδόν ταυτόχρονες επιθέσεις έπληξαν το Παρίσι, αφήνοντας πίσω τους 128 νεκρούς και πάνω από 180 τραυματίες.

Ήταν η πιο πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση στη Γαλλία σε καιρό ειρήνης και μία από τις πιο σοκαριστικές στην ευρωπαϊκή ιστορία.

Οι επιθέσεις εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα γύρω στις 9:20 το βράδυ. Ένοπλοι του Ισλαμικού Κράτους επιτέθηκαν με καλάσνικοφ σε υπαίθρια καφέ, εστιατόρια και το θέατρο Bataclan, όπου εκείνη τη στιγμή βρισκόταν σε εξέλιξη συναυλία του αμερικανικού ροκ συγκροτήματος Eagles of Death Metal.

Οι τρομοκράτες εισέβαλαν στην αίθουσα πυροβολώντας αδιακρίτως, σκοτώνοντας 90 ανθρώπους μέσα σε λίγα λεπτά. Η ομηρία κράτησε περισσότερο από δύο ώρες, μέχρι τη στιγμή που οι γαλλικές ειδικές δυνάμεις έκαναν έφοδο στο κτίριο και σκότωσαν τους δράστες.

Την ίδια στιγμή, τρεις καμικάζι αυτοκτονίας πυροδότησαν εκρηκτικούς μηχανισμούς έξω από το Stade de France, όπου διεξαγόταν φιλικός αγώνας Γαλλίας–Γερμανίας, παρουσία του τότε προέδρου Φρανσουά Ολάντ. Η ψυχραιμία του γαλλικού προέδρου απέτρεψε την άμεση εκκένωση του σταδίου, που θα μπορούσε να προκαλέσει πανικό και ακόμη περισσότερα θύματα.

Το Παρίσι ζούσε έναν εφιάλτη. Οι εικόνες από τα ασθενοφόρα, τα σώματα στους δρόμους και τους πολίτες να τρέχουν πανικόβλητοι έκαναν τον γύρο του κόσμου. Ο Ολάντ κήρυξε αμέσως τη Γαλλία σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και έκλεισε τα σύνορα της χώρας. Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη, χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις «εκδίκηση» για τις γαλλικές επιχειρήσεις στη Συρία και το Ιράκ.

Η επόμενη μέρα βρήκε τη Γαλλία βυθισμένη στο πένθος και την Ευρώπη σε συναγερμό. Πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αύξησαν δραματικά τα μέτρα ασφαλείας, ενώ οι πολιτικές για τη μετανάστευση και το άσυλο τέθηκαν στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Οι επιθέσεις στο Παρίσι σηματοδότησαν μια νέα εποχή φόβου και αυστηρής επιτήρησης, αλλά και αλληλεγγύης· οι πολίτες σε όλο τον κόσμο ανάρτησαν τη φράση «Pray for Paris» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την οδύνη και τη συμπαράστασή τους.

Η Γαλλία δεν ξαναήταν ποτέ η ίδια. Το Bataclan, που άνοιξε ξανά έναν χρόνο αργότερα, έγινε σύμβολο αντίστασης και μνήμης. Κάθε χρόνο, στις 13 Νοεμβρίου, Παριζιάνοι και επισκέπτες αφήνουν λουλούδια και κεριά στα σημεία των επιθέσεων.

Πηγή: newsbeast.gr