Η μέρα που ο Ρόμπερτ Ένκε νικήθηκε από το τέρας της κατάθλιψης (vid)

Σαν σήμερα, 10 Νοεμβρίου 2009, ο Γερμανός τερματοφύλακας Ρόμπερτ Ένκε βάζει ο ίδιος τέλος στη ζωή του, έπειτα από μια μακροχρόνια μάχη με την κατάθλιψη.

Η είδηση προκαλεί σοκ στον παγκόσμιο αθλητισμό. Ένας διεθνής ποδοσφαιριστής, σε ηλικία μόλις 32 ετών, με σταθερή πορεία στην Χάνοβερ και προοπτική να υπερασπιστεί την εστία της εθνικής Γερμανίας στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, χάνεται ξαφνικά, αφήνοντας πίσω του ερωτήματα που δεν μπορούν να απαντηθούν εύκολα.

Η πίεση πίσω από την επιτυχία

Ο Ένκε είχε ξεκινήσει την καριέρα του στην Γκλάντμπαχ και έφτασε μέχρι την Μπαρτσελόνα, όμως τα χρόνια στην Ισπανία αποδείχθηκαν δύσκολα, γεμάτα αμφιβολίες και αρνητική δημοσιότητα. Εκεί άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια της κατάθλιψης, τα οποία ο ίδιος προσπάθησε να κρύψει, φοβούμενος ότι θα στιγματιστεί σε έναν χώρο όπου η «δυνατή εικόνα» συχνά θεωρείται σημαντικότερη από την ευάλωτη αλήθεια.

Η απώλεια που δεν ξεπέρασε ποτέ

Το 2006 ο Ένκε και η σύζυγός του, Τερέζα, χάνουν την δίχρονη κόρη τους Λάρα, η οποία γεννήθηκε με σοβαρή καρδιοπάθεια. Η απώλεια αυτή γίνεται σημείο καμπής. Η κατάθλιψη του εντείνεται, όμως ο ίδιος εξακολουθεί να παίζει ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο, κρύβοντας την ψυχική του μάχη από σχεδόν όλους. Η οικογένειά του και λίγοι στενοί άνθρωποι γνώριζαν την αλήθεια, αλλά δεν κατάφεραν να ανακόψουν την πτώση του.

Το τέλος και η παρακαταθήκη

Το βράδυ της 10ης Νοεμβρίου, ο Ένκε βγαίνει μόνος από το σπίτι του και πηγαίνει σε μια σιδηροδρομική διάβαση κοντά στο Ανόβερο. Εκεί, παίρνει την απόφαση που θα συγκλονίσει την Ευρώπη. Στο σημείωμα που αφήνει, αναφέρει ότι δεν άντεχε άλλο τον φόβο, την πίεση, τις σκέψεις.

Μετά τον θάνατό του, η σύζυγός του ιδρύει το Ίδρυμα Ρόμπερτ Ένκε, με στόχο την ευαισθητοποίηση, την πρόληψη και τη στήριξη αθλητών και ανθρώπων που ζουν με κατάθλιψη.

Πηγή: newsbeast.gr