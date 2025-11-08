Ο ξυλουργός που προσπάθησε να δολοφονήσει τον Χίτλερ για να σώσει (χωρίς να το ξέρει) εκατομμύρια ανθρώπους

Ο άνθρωπος που θα γινόταν σωτήρας του Κόσμου: το όνομά του ήταν Γιόχαν Γκέοργκ Έλσερ, αλλά η Ιστορία δεν του έκανε το χατίρι να του αφιερώσει ολόκληρο κεφάλαιο, γιατί;

Διότι η Ιστορία (και η τύχη) προτίμησε να προστατεύει τον στόχο του Έσλερ, μια μέρα σαν σήμερα, 8 Νοεμβρίου του 1939, που θα υποχρέωνε τους ιστορικούς να γράφουν βιβλία πολυσέλιδα ακόμα και στις μέρες μας, μετά σχεδόν 90 χρόνια…

Τι είχε γίνει μια μέρα σαν σήμερα; Ο γερμανός ξυλουργός Γιόχαν Γκέοργκ Έλσερ επιχείρησε να δολοφονήσει τον Αδόλφο Χίτλερ πυροδοτώντας ωρολογιακή βόμβα στο Burgerbraukeller στο Μόναχο. Ο Χίτλερ είχε φύγει από τον χώρο ελάχιστα λεπτά πριν από την έκρηξη και διασώθηκε· δεν διασώθηκαν εκατομμύρια άνθρωποι που θα έπεφταν στις μυλόπετρες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου που ήδη είχε αρχίσει!

Ο Έλσερ κατασκεύασε και τοποθέτησε μια βόμβα κοντά στην πλατφόρμα από την οποία ο Χίτλερ επρόκειτο να εκφωνήσει ομιλία με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 16 χρόνων από το Πραξικόπημα της Μπιραρίας· δεν σκοτώθηκε ο Χίτλερ, αλλά 8 άνθρωποι- όλοι τους μέλη του Ναζιστικού Κόμματος- και τραυματίστηκαν ακόμα 62.

Ο Έλσερ, ξυλουργός και κατασκευαστής ντουλαπιών στο επάγγελμα, ήταν μέλος της αριστερής Ομοσπονδίας Συνδικάτων Ξυλουργών, μισούσε τον Χίτλερ: αντιτάχθηκε στον Ναζισμό από την αρχή του καθεστώτος το 1933, αρνήθηκε να αποδεχτεί τον Χίτλερ, δεν συμμετείχε στην ακρόαση των ομιλιών του Φίρερ που μεταδίδονταν στο ραδιόφωνο και δεν ψήφισε ποτέ στις εκλογές ή τα δημοψηφίσματα κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κυριαρχίας.

Στην απολογία του, μετά την αποτυχημένη απόπειρα κατά του Φίρερ, ο Έσλερ είχε πει: «Σκέφτηκα πώς να βελτιώσω τις συνθήκες των εργατών και να αποφύγω έναν πόλεμο. Δεν με ενθάρρυνε κανείς... Ακόμα και από το Ράδιο Μόσχα δεν άκουσα ποτέ ότι η γερμανική κυβέρνηση και το καθεστώς πρέπει να ανατραπούν. Σκέφτηκα ότι η κατάσταση στη Γερμανία θα μπορούσε να τροποποιηθεί μόνο με την απομάκρυνση της σημερινής ηγεσίας, εννοώ τον Χίτλερ, τον Γκέρινγκ και τον Γκέμπελς...»· δεν τα κατάφερε.

Τα γερμανικά στρατεύματα είχαν ήδη καταλάβει την Πολωνία, ο Έλσερ συνελήφθη, βασανίστηκε και φυλακίστηκε στο Νταχάου και λίγους μήνες πριν η Γερμανία συνθηκολογήσει, τον Απρίλιο του 1945, εκτελέστηκε και η σορός του αποτεφρώθηκε στο κρεματόριο του Νταχάου· ήταν 42 χρονών. Σήμερα, υπάρχουν τουλάχιστον 60 δρόμοι και πλατείες στη Γερμανία που έχουν πάρει το όνομά του Γκέοργκ Έλσερ, καθώς και αρκετά μνημεία έχουν αναγερθεί στη μνήμη του.

Πηγή: ethnos.gr