Το πρώτο αεροπορικό δυστύχημα της Ολυμπιακής και το μυστήριο που δεν λύθηκε ποτέ

Σαν σήμερα το 1959, η Ελλάδα βυθίζεται στο πένθος από μία από τις πιο τραγικές αεροπορικές καταστροφές της ιστορίας της. Το αεροσκάφος τύπου Douglas DC-3 της Ολυμπιακής Αεροπορίας, που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη, συνετρίβη λίγα μόλις λεπτά μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Ελληνικού. Και οι 18 επιβαίνοντες – επιβάτες και πλήρωμα – έχασαν τη ζωή τους.

Το αεροπλάνο απογειώθηκε κανονικά λίγο μετά τις 7 το πρωί, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, όμως πέντε λεπτά αργότερα χάθηκε από τα ραντάρ. Οι πρώτες αναφορές ήρθαν από κατοίκους της περιοχής του Αυλώνα, οι οποίοι είπαν ότι άκουσαν «μια δυνατή έκρηξη στον αέρα» και στη συνέχεια είδαν «φλόγες να κατεβαίνουν προς το έδαφος». Τα σωστικά συνεργεία που έφτασαν στην περιοχή αντίκρισαν ένα φλεγόμενο πεδίο συντριμμιών και ανθρώπινα σώματα διασκορπισμένα μέσα στις φλόγες.

Αυτόπτες μάρτυρες υποστήριξαν ότι το ένα φτερό του αεροσκάφους αποκολλήθηκε πριν την πρόσκρουση, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες πως προηγήθηκε έκρηξη στη δεξαμενή καυσίμων. Οι ειδικοί που μετέβησαν στον τόπο της τραγωδίας δεν μπόρεσαν ποτέ να καταλήξουν σε σαφές συμπέρασμα. Η τεχνολογική υποδομή της εποχής δεν επέτρεπε την πλήρη ανάλυση των στοιχείων, με αποτέλεσμα τα ακριβή αίτια να παραμείνουν ένα αναπάντητο μυστήριο.

Η Ολυμπιακή Αεροπορία, που τότε βρισκόταν ακόμη στα πρώτα χρόνια λειτουργίας της υπό την ιδιοκτησία του Αριστοτέλη Ωνάση, βρέθηκε αντιμέτωπη με το πρώτο μεγάλο δυστύχημα στην ιστορία της. Το γεγονός προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη και έθεσε σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των πτήσεων εκείνης της εποχής, σε μια περίοδο που οι αερομεταφορές μόλις άρχιζαν να αναπτύσσονται στη χώρα.

Οι έρευνες κράτησαν μήνες, χωρίς ωστόσο να δοθεί ποτέ μια ξεκάθαρη απάντηση. Ορισμένες αναφορές έκαναν λόγο για διαρροή καυσίμων, άλλες για βλάβη στον κινητήρα, ενώ δεν έλειψαν και οι θεωρίες περί κακής συντήρησης ή ακόμη και ανθρώπινου λάθους. Όμως τίποτα δεν αποδείχθηκε.

