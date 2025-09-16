Η πρεμιέρα της μακροβιότερης σειράς που κράτησε 14 χρόνια και άλλαξε την ελληνική τηλεόραση (vid)

Μια «Λάμψη» αλλάζει το τοπίο της ελληνικής τηλεόρασης! Είναι μέχρι σήμερα η μακροβιότερη ελληνική σειρά που έχει προβληθεί στην τηλεόραση.

Η «Λάμψη»! Μια μέρα σαν σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου του 1991 άρχισε η μετάδοσή της από τον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 και σταμάτησε 14 χρόνια μετά, τον Ιούλιο του 2005!

Προβλήθηκαν 3.457 επεισόδια, γράφτηκαν 150.000 σελίδες διαλόγων για 190 ιστορίες, συμμετείχαν 1.500 ηθοποιοί, ενώ συνεργάστηκαν 7 σκηνοθέτες. Η σειρά έχει καταγραφεί στο βιβλίο ρεκόρ Guinness ως η μακροβιότερη στην ελληνική τηλεόραση.

Το σενάριο της «Λάμψης» έγραφε ο Νίκος Φώσκολος, που ο ίδιος επέμεινε- και έγινε αποδεκτό- η σειρά να είναι καθημερινή.

Η «Λάμψη», όπως είχε πει και σε συνεντεύξεις ο Νίκος Φώσκολος, προοριζόταν αρχικά για μία σεζόν και 250 επεισόδια, όμως λόγω της τεράστιας επιτυχίας της, την άνοιξη του 1992, αποφασίστηκε να συνεχιστεί και δεύτερη σεζόν και να ολοκληρωθεί σε 500 επεισόδια, αλλά τελικώς συνεχίστηκε για πολλές ακόμη σεζόν· η σειρά έχει προβληθεί και στο εξωτερικό.

Ηθοποιοί που πέρασαν από τη «Λάμψη»; Αμέτρητοι. Πρωταγωνιστές ήταν οι Χρήστος Πολίτης, Κάτια Δανδουλάκη, Λουκία Παπαδάκη, Γιώργος Βασιλείου, Νίκος Απέργης και άλλοι πολλοί.

Πέρασμα από τα επεισόδια της σειράς έκαναν οι: Ελένη Κούρκουλα, Νάντια Μουρούζη, Νόρα Κατσέλη, Γιώργος Ματαράγκας, Τζένη Μπαλατσινού, Τίμος Περλέγκας, Ανέστης Βλάχος, Ζαχαρίας Ρόχας, Φαίδων Γεωργίτσης, Μπέσι Αργυράκη, Νένα Χρονοπούλου, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Ελευθερία Βιδάκη, Γιάννης Κατράνης, Λάκης Κομνηνός, Νίκος Βασταρδής, Καίτη Παπανίκα, Γιώργος Σίσκος, Βαγγέλης Βουλγαρίδης, Χλόη Λιάσκου, Γιώργος Παπαζήσης, Γιάννης Βογιατζής, Μπέτη Βαλάση, Γιώργος Τζώρτζης, Μάκης Ρευματάς, Νίκος Βερλέκης, Σταμάτης Γαρδέλης, Ανδρέας Ντούζος, Τζένη Ρουσέα, Νίκος Γαλανός και πολλοί πολλοί άλλοι… Με λίγα λόγια: μόνο οι νεκροί έλληνες ηθοποιοί δεν πήραν μέρος έστω σε ένα επεισόδιο της «Λάμψης»… Από τη σειρά πέρασε το μισό ελληνικό θέατρο και ο παλιός εμπορικός κινηματογράφος. Η τηλεθέαση της σειράς έχει φθάσει σε δυσθεώρητους αριθμούς. Να σημειωθεί ότι το τελευταίο επεισόδιο κατέγραψε τηλεθέαση 41,4%!

Ουσιαστικά η «Λάμψη» άρχισε να προβάλλεται από τις 15 Σεπτεμβρίου, ημέρα Κυριακή· από τις 18:00 μέχρι τις 19:15 προβλήθηκαν αποσπάσματα από τα τέσσερα πρώτα επεισόδια. Την επόμενη μέρα από τις 18:00 έως τις 19:30 που βγήκε στον αέρα το πρώτο επεισόδιο. Και εγένετο «Λάμψη»…

