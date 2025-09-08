Λέλα Καραγιάννη: η ηρωίδα της Αντίστασης που πρόσφερε ακόμα και τη ζωή της για την Ελλάδα

Η Λέλα – Ελένη – Καραγιάννη ήταν αντιστασιακή, επικεφαλής της Κατασκοπευτικής Οργάνωσης «Μπουμπουλίνα». Η Καραγιάννη συνελήφθη από την Ειδική Ασφάλεια και εκτελέστηκε από τους Γερμανούς, μια μέρα σαν σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου του 1944, έναν μήνα πριν από την απελευθέρωση της Αθήνας από τους Ναζί.

Στην περίοδο της Κατοχής, η Καραγιάννη, μυήθηκε στην Αντίσταση και μετέτρεψε το σπίτι της σε αρχηγείο της οργάνωσης «Μπουμπουλίνα»· την οργάνωση δημιούργησε και χρηματοδότησε η ίδια, το 1941. Τον Οκτώβρη του 1941 συνελήφθη και ύστερα από 7 μήνες απελευθερώθηκε. Στόχος της οργάνωσης ήταν η φυγάδευση βρετανών στρατιωτών στο Κάιρο, αλλά και δολιοφθορές κατά των κατακτητών.

Η οργάνωση κυνηγήθηκε από τη Διεύθυνση Ειδικής Ασφαλείας του Κράτους, κάτι που οδήγησε στη μεταπολεμική δικαστική καταδίκη των μελών της Ειδικής Ασφάλειας. Η Καραγιάννη δημιούργησε και δίκτυο κατασκοπείας, το οποίο, μεταξύ άλλων, συγκέντρωσε πληροφορίες για την κίνηση των γερμανικών πλοίων· υπέκλεβε σχεδιαγράμματα αεροδρομίων, διοχέτευε πληροφορίες για Έλληνες - συνεργάτες των Αρχών Κατοχής.

Το καλοκαίρι του 1944, η Λέλα Καραγιάννη είχε γίνει και συνεργάτης του κατασκοπευτικού δικτύου «Απόλλων»· ενώ νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού, συνελήφθη από τους Γερμανούς, συνελήφθησαν και πέντε από τα παιδιά της. Η Καραγιάννη βασανίστηκε στα κρατητήρια της οδού Μέρλιν. Η ηρωίδα Λέλα Καραγιάννη μεταφέρθηκε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Χαϊδαρίου και εκτελέστηκε στο παρακείμενο άλσος Δαφνίου, μαζί με άλλους 59 αγωνιστές της Αντίστασης.

Στο Πολεμικό Μουσείο στην Αθήνα έχει στηθεί ορειχάλκινη προτομή της και ανάμεσα στο Εθνικό Μουσείο και στο Πολυτεχνείο ολόσωμο μαρμάρινο άγαλμά της. Η Ακαδημία Αθηνών της απένειμε το 1947 το Βραβείο Αρετής και Αυτοθυσίας.

Η Λέλα Καραγιάννη-Μηνοπούλου ήταν δισέγγονη της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας, είχε γεννηθεί στη Λίμνη Ευβοίας· ήταν κόρη του Αθανασίου Μηνόπουλου και της Σοφίας Μπούμπουλη. Η Λέλα είχε παντρευτεί τον φαρμακοποιό Νικόλαο Καραγιάννη, με τον οποίο απέκτησαν επτά παιδιά.

Πηγή: ethnos.gr