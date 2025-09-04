Όταν η Google έκανε τα πρώτα της βήματα σε ένα γκαράζ σπιτιού στην Καλιφόρνια

Ο κολοσσός της Google είναι ηγέτιδα εταιρεία παγκοσμίως στις υπηρεσίες διαδικτύου, με τζίρο 66 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 57.148 εργαζόμενους (2015).

Ξεκίνησε ως μηχανή αναζήτησης το 1998 και σήμερα προσφέρει μία ευρεία γκάμα υπηρεσιών (Gmail, Google Drive, Google Docs, Goolge Plus, Android, YouTube, Adsense, Blogger, Chromebook, Google Earth, Google Maps, Google Translate κ.ά.). Ιδρύθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 1998 από δυο νεαρούς, τον Αμερικανό Λάρι Πέιτζ και τον Ρώσο Σεργκέι Μπριν.

Η μεγάλη πορεία της Google προς την κορυφή ξεκίνησε τον Μάρτιο του 1995, όταν ο Λάρι Πέιτζ και ο φίλος του Σεργκέι Μπριν (γεννημένοι και οι δύο το 1973), μεταπτυχιακοί φοιτητές του ονομαστού Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, ξεκίνησαν ένα ερευνητικό πρόγραμμα για τις μηχανές αναζήτησης του Ίντερνετ, που τότε βρίσκονταν στα πρώτα στάδια της εξέλιξής τους. Κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα καλύτερο σύστημα, που ανέλυε τις σχέσεις μεταξύ των ιστοσελίδων, ενώ οι υπάρχουσες τότε μηχανές αναζήτησης κατέτασσαν τα αποτελέσματά τους μετρώντας πόσες φορές οι όροι αναζήτησης εμφανίζονταν στη σελίδα. Ονόμασαν τη νέα τεχνολογία PageRank, η οποία καθόριζε τη συνάφεια μιας ιστοσελίδας από τον αριθμό και τη σημαντικότητα των σελίδων που οδηγούν πίσω σε αυτή.

Βάσει αυτής της τεχνολογίας δημιούργησαν τη μηχανή αναζήτησης, που την ονόμασαν «BackRub», επειδή το σύστημα έλεγχε τον αριθμό των συνδέσμων προς μία ιστοσελίδα (backlink), για να υπολογίσει τη σημασία της και να την κατατάξει αναλόγως. Τελικά, το όνομα που επικράτησε ήταν Google, από την παραφθορά της λέξης googol, που σημαίνει τον αριθμό 10 εις την 100η, όρο που εισήγαγε ο αμερικανός μαθηματικός Έντουαρντ Κάσνερ. Οι δυο νεαροί δημιουργοί της μηχανής αναζήτησης, που έμελλε να κυριαρχήσει ολοκληρωτικά αργότερα, θέλησαν με την ονομασία αυτή να υποδηλώσουν την αποστολή της να οργανώσει και να ταξινομήσει το τεράστιο πλήθος πληροφοριών του Διαδικτύου.

Στην αρχή, η Google έτρεχε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Στάνφορντ (google.stanford.edu), ενώ στις 15 Σεπτεμβρίου 1997 κατοχύρωσε τη δική της διεύθυνση (google.com). Η εταιρεία, που έλαβε νομική υπόσταση στις 4 Σεπτεμβρίου 1998, αρχικά είχε ως βάση της το Μένλο Παρκ της Καλιφόρνιας και συγκεκριμένα το γκαράζ της 30χρονης τότε Σούζαν Βοϊτσίνσκι, μεγαλύτερης αδελφής της μετέπειτα συζύγου του Μπριν, Αν Βοιτσίνσκι. Ο πρώτος υπάλληλος της Google ήταν ο Κρέιγκ Σιλβερστάιν, συμφοιτητής των Πέιτζ και Μπριν, ο οποίος αποχώρησε το 2012 για να εργαστεί σ’ ένα μη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό οργανισμό.

Ο Δεκάλογος της Google σύμφωνα με τους ιδρυτές της

-Επικεντρωνόμαστε στο χρήστη και όλα τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν από μόνα τους.



-Το καλύτερο είναι να κάνουμε ένα πράγμα εξαιρετικά καλά.



-Το γρήγορο είναι καλύτερο από το αργό.



-Η δημοκρατία στον ιστό είναι αποτελεσματική.



-Δεν είναι απαραίτητο να βρίσκεστε στο γραφείο σας για να έχετε ερωτήσεις.



-Η επίτευξη κερδών είναι δυνατή χωρίς να αποβαίνει εις βάρος άλλων.



-Υπάρχουν πάντοτε περισσότερες πληροφορίες στον ιστό.



-Η ανάγκη για πληροφόρηση υπερβαίνει κάθε σύνορο.



-Μπορείς να είσαι σοβαρός και χωρίς κοστούμι.



-Το εξαιρετικό δεν είναι αρκετό.

Πηγή: sansimera.gr