Τσάντρα Μπαχαντούρ Ντάνγκι: Ποιος ήταν ο πιο μικρόσωμος άνθρωπος στον κόσμο με ύψος 54 εκατοστά

Νεπαλέζος αγρότης, ο κοντύτερος άνθρωπος που κατοίκησε επί της Γης. Είχε ύψος 0,546 μ., ζύγιζε 15 κιλά και φυσικά αποτελούσε επίλεκτο μέλος των Ρεκόρ Γκίνες.

Ο Τσάντρα Μπαχαντούρ Ντάνγκι (Chandra Bahadur Dangi) γεννήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 1939 στο χωριό Πουραντχάρα του Νεπάλ και πέρασε τα περισσότερα χρόνια της ζωής του στο Ρεμκχολί, ένα απομακρυσμένο χωριό του Νεπάλ, 400 χλμ. από το Κατμαντού.

Τρία από τα επτά αδέλφια του ήταν κι αυτά νάνοι, με ύψος μικρότερο από 1,20 μ., ενώ τα τέσσερα υπόλοιπα είχαν φυσιολογικά ύψη. Ο ίδιος έπασχε από αρχέγονο νανισμό.

Τον εντόπισε ένας εργολάβος ξυλείας το 2012 και τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου περιλήφθηκε στο Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες, αντικαθιστώντας τον Ινδό Γκουλ Μοχάμεντ, που είχε ύψος 0,57 μ. και πέθανε το 1997, σε ηλικία 40 ετών. Στις 14 Νοεμβρίου 2014 συναντήθηκε με τον ψηλότερο άνθρωπο στον κόσμο, τον τούρκο αγρότη Σουλτάν Κεσέν (2,51 μ.), στο πλαίσιο εκδήλωσης των Ρεκόρ Γκίνες.

Ο Τσάντρα Μπαχαντούρ Ντάνγκι πέθανε στις 3 Σεπτεμβρίου 2015, σε νοσοκομείο της Αμερικανικής Σαμόα. Ήταν 75 ετών και οι γιατροί διέγνωσαν πνευμονία ως αιτία θανάτου. Εργαζόταν σε τσίρκο που περιόδευε την περιοχή του Νοτίου Ειρηνικού από τις αρχές του χρόνου.

Πηγή: sansimera.gr