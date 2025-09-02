Έντεκα χρόνια χωρίς τον Αντώνη Βαρδή - Η συγκινητική ανάρτηση της κόρης του

Ο Αντώνης Βαρδής γεννήθηκε στις 7 Αυγούστου του 1948 στο Μοσχάτο και σε ηλικία μόλις 6 ετών γνώρισε τον Βασίλη Τσιτσάνη, τον Γιάννη Παπαϊωάννου, τον Γιώργο Ζαμπέτα και τη Ρένα Ντάλια στο «Φαληρικό», εκεί όπου τραγούδησε για πρώτη φορά.

Όπως είχε αποκαλύψει και ο ίδιος σε παλαιότερες συνεντεύξεις του, το 1954 δούλεψε για βιοποριστικούς λόγους δίπλα στον Μανώλη Χιώτη στην Πλάκα. Για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της ζωής αναγκάστηκε να εργαστεί σε διάφορες δουλειές για το μεροκάματο, σε ψιλικατζίδικο, χρωματοπωλείο, βενζινάδικο, σε οικοδομή ως βοηθός υδραυλικού, αλλά και ως ναυτικός.

Στα τέλη του 1965, μαζί με μια παρέα φίλων του δημιούργησε το συγκρότημα «Vickings», που άφησε το στίγμα του στην ελληνική ποπ με δύο υπέροχα σλόου τραγούδια («Francoise» του Αντώνη Στεφανίδη και «Catherine», σύνθεση δική του), που αγαπήθηκαν και άντεξαν στο χρόνο.

Από το 1969 έως το 1981 εμφανιζόταν σε μπουάτ της Πλάκας ως κιθαρίστας, δίπλα σε σημαντικούς συνθέτες και τραγουδιστές. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους Χρήστο Νικολόπουλο, Δήμο Μούτση, Γιάννη Σπανό, Λουκιανό Κηλαϊδόνη, Μάνο Λοΐζο, Γιώργο Νταλάρα, Χαρούλα Αλεξίου, Γιάννη Πάριο, Μανώλη Μητσιά, Βίκυ Μοσχολιού, Δήμητρα Γαλάνη, Αντώνη Καλογιάννη, Βασίλη Παπακωνσταντίνου, Άννα Βίσση, Δημήτρη Ψαριανό, Νίκο Ξυλούρη, Μαρίζα Κωχ, Μαρία Δημητριάδη και Τάνια Τσανακλίδου.

Παράλληλα, άρχισε να γράφει τραγούδια και η πρώτη διάκριση ήρθε το 1973, όταν πήρε μέρος σ’ ένα μουσικό διαγωνισμό που είχε προκηρύξει το περιοδικό «Επίκαιρα». Έστειλε το τραγούδι «Πόσο πολύ σ’ αγάπησα» σε στίχους Κώστα Νεστορίδη, το οποίο ερμήνευσε ο Γιώργος Νταλάρας και κέρδισε το δεύτερο βραβείο.

Το 1976 κυκλοφόρησε τον πρώτο του προσωπικό δίσκο με τίτλο «Οραματίζομαι» σε στίχους του Γιάννη Αθανασιάδη. Από τους προσωπικούς του δίσκους ξεχωρίζουν τα τραγούδια: «Δεν θα με ξεχάσεις», «Θα 'θελα να 'σουν εδώ», «Με τους αλήτες», «Βαρέθηκα», «Θα εκραγώ», «Στην Ελλάς του 2000».

Από το 1978 συνεργάστηκε ως συνθέτης με δεκάδες καλλιτέχνες, όπως με τους Γιάννη Πουλόπουλο («Θέλω να μ’ αγαπάς»), Γιάννη Πάριο («Αχ αγάπη», «Σου γράφω ένα γράμμα», «Δε θα χωρίσουμε ποτέ»), Δήμητρα Γαλάνη («Μ’ αγαπούσες θυμάμαι»), Βασίλη Παπακωνσταντίνου («Φεύγουν καράβια στο γυαλό», «Με τον Μπομπ Ντίλαν»), Γιώργο Νταλάρα («Κάτω απ’ την κληματαριά»), Χαρούλα Αλεξίου («Ξημερώνει», «Φεύγω»), Ηλία Κλωναρίδη («Θάλασσες»), Μανώλη Λιδάκη («Κουράστηκα να υποκρίνομαι»), Πίτσα Παπαδοπούλου («Μη Μιλάς»), Μανώλη Μητσιά («Θ’ αναζητάς»), Χριστίνα Μαραγκόζη («Θα προχωράμε μαζί», «Χάνομαι», «Λικεράκι»), Μανώλη Αγγελόπουλο («Τη βαρέθηκε η ψυχή μου»), αδελφούς Κατσιμίχα και Λαυρέντη Μαχαιρίτσα («Σχήμα λόγου») και Ελευθερία Αρβανιτάκη («Μες στη δική σου τη ζωή»).

Επίσης, συνεργάστηκε με τους Λίτσα Διαμάντη, Άννα Βίσση, Κώστα Γανωτή, Αντώνη Ρέμο, Νίκο Βέρτη, Σταμάτη Γονίδη, Μελίνα Ασλανίδου, Χάρη Βαρθακούρη, Κώστα Καραφώτη, Σάκη Ρουβά, Γρηγόρη Πετράκο, Πασχάλη Τερζή, Καίτη Γαρμπή, Νατάσα Θεοδωρίδου και φυσικά με το γιο του Γιάννη Βαρδή. Επιπλέον, ο Αντώνης Βαρδής συνεργάστηκε και με αρκετούς σημαντικούς στιχουργούς. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους Κώστα Τριπολίτη, Αντώνη Ανδρικάκη, Μάνο Ελευθερίου, Λευτέρη Παπαδόπουλο, Πυθαγόρα, Πάνο Φαλάρα, Σαράντη Αλιβιζάτο και Ανδρέα Αγγελάκη.

Στην προσωπική του ζωή ο Αντώνης Βαρδής είχε νυμφευθεί δύο φορές, τη δεύτερη φορά με τη γνωστή τραγουδίστρια Χριστίνα Μαραγκόζη. Από τον πρώτο γάμο είχε αποκτήσει δύο παιδιά, την Καλλιστώ και τον τραγουδιστή Γιάννη Βαρδή. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του συζούσε με την κατά πολύ νεώτερη του Φιλοθέη, η οποία του συμπαραστάθηκε στις περιπέτειες της υγείας του.

Ο Αντώνης Βαρδής πέθανε στην Αθήνα στις 2 Σεπτεμβρίου 2014, ύστερα από 23χρονη σκληρή μάχη με την επάρατη νόσο.

Σήμερα, 11 χρόνια μετά, η κόρη του Καλλιστώ Βαρδή συνεχίζει να κρατά ζωντανές τις αναμνήσεις από τον αγαπημένο της πατέρα. Με αφορμή την επέτειο του θανάτου του, προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, τιμώντας τη μνήμη του σπουδαίου καλλιτέχνη.

«2/9/2014… Όπως το νούμερο στο μπλουζάκι που σου είχα φέρει από Αμερική. Σαν σήμερα ξεκουράστηκες, βιαζόσουν βλέπεις να φύγεις, δεν ήθελες άλλο, θύμωνες που σε κρατούσαμε. Δεν μπορούσες πια να παίζεις την κιθάρα σου, ούτε να σφυρίζεις. Και έτσι μας πήραν ξημερώματα πως έφυγες μόνος. Να μην είμαστε εκεί και σε εμποδίσουμε.Για κάποιον λόγο 11 χρόνια μετά και δεν μπορώ να το ξεπεράσω, ο πόνος βουβός πλέον μαζί και με άλλες απώλειες που πονούν. Πόσα θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σου και άλλα τόσα να ζήσω μαζί σου. Μπαμπά μου όμορφε συγνώμη για τις φορές που δεν ήμουν εκεί. Που δεν είπε κανείς πρώτος το σ’ αγαπώ», έγραψε η Καλλιστώ Βαρδή.

