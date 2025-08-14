Είκοσι χρόνια από τη συντριβή του Helios στο Γραμματικό - Τα τελευταία λεπτά της πτήσης (vid)

Η 14η Αυγούστου 2005 έμελλε να γραφτεί με τα πιο μελανά γράμματα στην αεροπορική ιστορία Ελλάδας και Κύπρου.

Ένα αεροσκάφος Boeing 737-300 της κυπριακής Helios Airways, εκτελώντας την πτήση ZU522 από Λάρνακα προς Πράγα με ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα, συνετρίβη σε ορεινή, ακατοίκητη περιοχή του Γραμματικού Αττικής, σκοτώνοντας και τους 121 επιβαίνοντες.

Ήταν η χειρότερη αεροπορική τραγωδία που σημειώθηκε ποτέ στην ελληνική επικράτεια και μία από τις φονικότερες στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας.

Λίγα μόλις λεπτά μετά την απογείωση από τη Λάρνακα, το πλήρωμα ανέφερε προβλήματα με το σύστημα κλιματισμού. Στην πραγματικότητα, το σύστημα ρύθμισης της πίεσης της καμπίνας είχε τοποθετηθεί λανθασμένα σε χειροκίνητη λειτουργία από το πλήρωμα εδάφους πριν από την πτήση.

Το σφάλμα δεν εντοπίστηκε στον προέλεγχο, με αποτέλεσμα η καμπίνα να μην πιεστεί σωστά. Η έλλειψη οξυγόνου (υποξία) κατέστησε αναίσθητους πιλότους και επιβάτες, ενώ το αεροσκάφος συνέχισε να πετά στον αυτόματο πιλότο.

Οι προσπάθειες των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας να επικοινωνήσουν με το πιλοτήριο απέβησαν άκαρπες. Δύο μαχητικά F-16 απογειώθηκαν για αναγνώριση και βρέθηκαν μπροστά σε μια εικόνα παγωμένη στον χρόνο: το πλήρωμα και οι επιβάτες ακίνητοι, και στο πιλοτήριο ένας αεροσυνοδός, πιθανότατα ο Ανδρέας Προδρόμου, να προσπαθεί μάταια να ανακτήσει τον έλεγχο. Λίγα λεπτά αργότερα, με τα καύσιμα εξαντλημένα, το αεροπλάνο συνετρίβη στις 12:03 μ.μ., προκαλώντας πυρκαγιά που αποτέλειωσε ό,τι είχε απομείνει από το σκάφος.

Η έρευνα που ακολούθησε αποκάλυψε μια αλυσίδα τεχνικών δυσλειτουργιών και ανθρώπινων λαθών, αλλά και σοβαρά κενά στην εκπαίδευση και τις διαδικασίες ασφαλείας. Η τραγωδία οδήγησε σε αλλαγές στους κανονισμούς συντήρησης και στη βελτίωση της εκπαίδευσης των πληρωμάτων. Η Helios Airways, βυθισμένη στην κριτική και το οικονομικό βάρος, έκλεισε το 2006.

