Η απέχθεια του Στάλιν και η Νύχτα των Δολοφονημένων Ποιητών (vid)

Μια βραδιά σαν σήμερα, 12 Αυγούστου του 1952, εκτελέστηκαν από το σταλινικό καθεστώς 13 εβραίοι διανοούμενοι. Η Ιστορία έγραψε με θλίψη: Η Νύχτα των Δολοφονημένων Ποιητών!

Τι συνέβη εκείνη την ημέρα που ως Νύχτα πέρασε στα ψιλά της Ιστορίας; Εκτελέστηκαν στη φυλακή Lubyanka της Μόσχας, 13 επιφανείς Εβραίοι – Σοβιετικοί ποιητές, διανοούμενοι και επιστήμονες αφού δικάστηκαν και καταδικάστηκαν για «αντεπαναστατικά εγκλήματα» και οργανωμένη δράση που είχε σκοπό να «ανατρέψει, υπονομεύσει ή αποδυναμώσει τη Σοβιετική Ένωση».

Όλοι οι κατηγορούμενοι είχαν υποστεί ανελέητες ανακρίσεις με ξυλοδαρμούς και σκληρά βασανιστήρια, που είχαν ως αποτέλεσμα εκβιαστικές ομολογίες. Εκείνη η μαζική εκτέλεση ήταν μια από τις τελευταίες απεχθείς εγκληματικές πράξεις του Ιωσήφ Στάλιν πριν παραδοθεί στα χέρια και την κρίση (λέμε τώρα…) του Δημιουργού του σχεδόν ένα χρόνο μετά…

