Οι Beatles στην Abbey Road: Η ημέρα που τραβήχτηκε η πιο διάσημη φωτογραφία στην ιστορία της μουσικής (vid)

Μια από τις πιο διάσημες φωτογραφίες στην ιστορία της μουσικής αν όχι η πιο διάσημη. Εικονίζονται τα τέσσερα μέλη των Beatles (Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Τζον Λένον, Τζορτζ Χάρισον, Ρίνγκο Σταρ) να διασχίζουν μια διάβαση πεζών στην οδό Άμπεϊ του Λονδίνου, στις 8 Αυγούστου 1969.

Έκτοτε εκατοντάδες-αν όχι χιλιάδες-μουσικόφιλοι έχουν επιχειρήσει την ίδια σύντομη διαδρομή, αποτίοντας φόρο τιμής στο απόλυτο ποπ συγκρότημα.

Τα τέσσερα «σκαθάρια» συγκεντρώθηκαν το πρωί της 8ης Αυγούστου στα στούντιο της ΕΜΙ στην οδό Άμπεϊ για τις ανάγκες μιας φωτογράφισης. Την περίοδο εκείνη ηχογραφούσαν το 11ο στούντιο άλμπουμ τους που έμελλε να είναι το προτελευταίο της σύντομης αλλά μεστής καριέρας τους.

Φωτογράφος ήταν ο σκωτσέζος Ίεν Μακμίλαν (1938-2006), φίλος του Τζον Λένον και της Γιόκο Όνο.

Η αρχική ιδέα για την διάσημη φωτογραφία ανήκε στον Πολ ΜακKάρτνεϊ, την οποία σκίτσαρε σε ένα κομμάτι χαρτί. Ο Μακμίλαν επεξεργάστηκε την πρόταση του ΜακΚάρτνεϊ, συνεισφέροντας στην τελική της εκδοχή με τις παρατηρήσεις του.

Η φωτογράφιση ξεκίνησε στις 11:35. Ένας τροχονόμος διέκοψε την κυκλοφορία και ο Μακμίλαν πήρε θέση ανεβασμένος σε μια σκάλα στην μέση του δρόμου. Τράβηξε έξι πόζες με μια φωτογραφική μηχανή μάρκας Hasselblad με ευρυγώνιο φακό 50 χιλιοστών, διάφραγμα f22 στην ταχύτητα των 1/500 δευτερολέπτων.

Ήταν μια ζεστή μέρα στο Λονδίνο και στις τέσσερις από τις έξι φωτογραφίες ο ΜακΚάρτνεϊ εικονίζεται να περπατά χωρίς παπούτσια, ενώ στις δύο άλλες φορά σανδάλια.

Αμέσως μετά την φωτογράφιση, ο ΜακΚάρτνεϊ είδε τα αρνητικά και επέλεξε την πέμπτη φωτογραφία που εικονίζει και τα τέσσερα σκαθάρια να περπατούν συχρονισμένα με γρήγορο βηματισμό.

Η φωτογραφία αυτή κόσμησε το εξώφυλλο του άλμπουμ «Αbbey Road» που κυκλοφόρησε στις 26 Σεπτεμβρίου 1969.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα σενάρια που αναπτύχθηκαν γύρω από τη φωτογραφία αυτή. Πολλοί την εξέλαβαν ως «προάγγελο» για την επίσημη ανακοίνωση του θανάτου του Πολ ΜακΚάρτνεϊ, μια φήμη που κυκλοφορούσε έντονα την περίοδο εκείνη. Ως σημάδια θεωρήθηκαν το γεγονός ότι ο ΜακΚάρτνεϊ είναι ο μόνος ξυπόλητος και με διαφορετικό βηματισμό από τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος. Επίσης, η πινακίδα 28LF του αυτοκινήτου που διακρίνεται στο βάθος, «μεταφράστηκε» ως η ηλικία που θα είχε το «σκαθάρι» αν ζούσε.

Την εικόνα αυτή αναπαρήγαγαν τα επόμενα χρόνια στους δίσκους τους πολλά άλλα συγκροτήματα, όπως οι Booker T. & the M.G.'s και οι Red Hot Chilli Peppers. Ο ίδιος ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, θέλοντας να διασκεδάσει την όλη κατάσταση, κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1993 το λάιβ άλμπουμ «Paul is live», ποζάροντας μόνος του στην διάβαση πεζών της Άμπεϊ Ρόουντ.

