Give Peace A Chance: Πώς πάνω σε ένα κρεβάτι ξενοδοχείου γεννήθηκε ο διαχρονικός ύμνος στην ειρήνη (vid)

Ήταν μια μέρα σαν σήμερα, 26 Μαΐου του 1969, όταν ένας δημοσιογράφος, έχοντας απέναντί του τον διάσημο Τζον Λένον ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος των Beatles και τη σύζυγό του Γιόκο Όνο, ρώτησε αφελώς...

«Why do you do it» (γιατί το κάνεις αυτό;) δίχως να γνωρίζει ότι η απάντηση που θα έπαιρνε θα γινόταν ένας διαχρονικός ύμνος για την ειρήνη.

«All we are saying is give peace a chance» (Το μόνο που λέμε είναι να δώσουμε μια ευκαιρία στην ειρήνη), απάντησε ατάραχος ο Λένον και το θρυλικό τραγούδι «Give Peace A Chance» μόλις είχε γεννηθεί.

Η ιστορία άρχισε με την διαμαρτυρία Bed In, δηλαδή από το κρεβάτι, με την οποία Τζον Λένον και Γιόκο Όνο προσπαθήσαν να εκφράσουν την αντίθεσή τους για τον Πόλεμο του Βιετνάμ.

Το πρώτο Bed-In είχε γίνει τον Μάρτιο του 1969 στο ξενοδοχείο Χίλτον του Άμστερνταμ, όπου ο Λένον και η Όνο περνούσαν το μήνα του μέλιτος και σκέφθηκαν ότι θα ήταν ευκαιρία να προωθήσουν τα φιλειρηνικά τους μηνύματα, εκμεταλλευόμενοι τη δημοσιότητα από τον πρόσφατο γάμο τους· άνοιγαν την πόρτα του δωματίου τους στους εκπροσώπους του Τύπου κάθε πρωί στις 9 μέχρι στις 9 το βράδυ. Οι δημοσιογράφοι συζητούσαν με τους δύο σταρ για τα προβλήματα του κόσμου. Από το πρώτο Bed-In προέκυψε το τραγούδι «Ballad of John and Yoko».

Η δημοσιότητα που πήρε η επί κλίνης διαμαρτυρία του διάσημου ζευγαριού τους έδωσε την ιδέα να το επαναλάβουν. Σκοπός τους ήταν να διαμαρτυρηθούν ξαπλώνοντας σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου της Νέας Υόρκης, όμως ο Λένον είχε καταδικαστεί στις ΗΠΑ για κατοχή μαριχουάνας και του απαγορεύτηκε η είσοδος. Έτσι η δεύτερη επί κλίνης διαμαρτυρία προέκυψε μια μέρα σαν σήμερα στο δωμάτιο 1472 του ξενοδοχείου Queen Elizabeth στο Μόντρεαλ.

Το «Give Peace A Chance», ο διαχρονικός ύμνος για την ειρήνη, ηχογραφήθηκε την 1η Ιουνίου σε εκείνο το δωμάτιο του ξενοδοχείου με ένα κασετόφωνο 8 track. Στα φωνητικά συμμετείχαν διάσημοι φίλοι του ζευγαριού, όπως ο Άλεν Γκίνζμπεργκ και ο Τίμοθι Λίρι.

Και ουδόλως στενοχωρήθηκε ο Τζον Λένον που τον κατέκριναν για διαφημιστικά τρικ, διαμαρτυρόμενος επί του κρεβατιού του. Το δημοφιλές Σκαθάρι απάντησε αποστομωτικά: «Θα μπορούσα να γράψω ένα τραγούδι μέσα σε μία ώρα και να κερδίσω χρήματα, από το να κάθομαι στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου και να συζητώ για την ειρήνη».

Και το τραγούδι έγραψε και για την ειρήνη είπε τις κουβέντες του ο Λένον. Γη, έτος 1969. Άλλοι καιροί, άλλα ήθη…

