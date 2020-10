Κατακόκκινος ο Πρωινός Τύπος, αλλά και με ΠΑΟΚ-ΑΕΚ. Η τεράστια σοβαρότητα του Ολυμπιακού που… δε σπάει, δε χαλάει και άλλα πολλά.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ - SPORTDAY

Ο Μαρτίνς έχασε τον Καμαρά εξαιτίας του κορωνοϊού παραμονές του ματς, αλλά δεν έχασε την ψυχραιμία του. Τον αντικατέστησε ουσιαστικά με τον Βαλμπουενά, που έπαιξε στην τριάδα πίσω από τον Ελ Αραμπί μαζί με τους Ραντζέλοβιτς και Μασούρα.

Ο Πορτογάλος κόουτς στήριξε τον Γάλλο μέχρι τέλους, παρόλο που έδειχνε κουρασμένος: για να τον κρατήσει στο ματς αντικατέστησε τον Ραντζέλοβιτς με τον Φορτούνη και έβαλε τον Χασάν στη θέση του Μασούρα.

Με το πέρασμα του Αιγύπτιου στο ματς, ο Μαρτίνς φωνάζει στην ομάδα ότι θέλει τη νίκη: ο Ολυμπιακός τελειώνει με την τετράδα που αγωνίστηκε κόντρα στον Ατρόμητο. Στο 88΄ ο Βαλμπουενά βρίσκει για πρώτη φορά ίσως στο ματς λίγο χώρο στα δεξιά και ο Χασάν είναι εκεί που πρέπει για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Το γκολ είναι η αποτελεσματικότερη από τις πολλές συνεργασίες που έβγαλε ο Ολυμπιακός: είχαν προηγηθεί μια τεράστια ευκαιρία του Ελ Αραμπί στο 38΄, ένα γκολ του Μασούρα που πανηγυρίστηκε στο γήπεδο, αλλά δεν μέτρησε με υπόδειξη του VAR, ένα τελείωμα του Βαλμπουενά που έβγαλε ο Μαντανά και μια κεφαλιά άουτ του Σεμέντο μετά από εκτέλεση φάουλ στο 86΄. Κυρίως όμως είχαν προηγηθεί 90 λεπτά τεράστιας αγωνιστικής σοβαρότητας και προσοχής.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ - ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Ο Πέδρο Μαρτίνς πάντα έχει άσους στον πάγκο του, μία τον Ελ Αραμπί, μία τον Φορτούνη, μία τον Βαλμπουενά, και στο ματς με τη Μαρσέιγ τον Χασάν, που μπήκε για να γεμίσει την περιοχή και πέτυχε το σπουδαιότερο γκολ της καριέρας του.

Ο Μαρτίνς είναι μεγάλος προπονητής, πήρε την ταυτότητα του πολυδιαφημισμένου Βίλας-Μπόας και μάλιστα χωρίς τον καλύτερο παίκτη του, τον Καμαρά. Ούτε αυτό τον πτόησε... Θωράκισε τα άκρα του Ολυμπιακού με Μασούρα, Ραντζέλοβιτς, έκοψε τα φτερά της Μαρσέιγ και σιγά σιγά άρχισε να παίρνει μέτρα στο γήπεδο και να κάνει σαν το μαρτύριο της σταγόνας τις αλλαγές που θα έφερναν την ήττα της γαλλικής ομάδας. Αρχικά στο 77' με τον Φορτούνη, που έφερε την υπεροπλία στο κέντρο, και στο 84' με τον Χασάν, που έκανε το δίδυμο με τον Ελ Αραμπί στην επίθεση.

Πάλι ο πάγκος έφερε τη νίκη γιατί ο Πορτογάλος κρατάει καλούς παίκτες δίπλα του για να κάνει ματ στην προπονητική σκακιέρα. Κι αυτήν τη φορά με τον Αιγύπτιο, που χρωστάει όμως πολλά στον Βαλμπουενά, τον Γάλλο που πλήγωσε την αγαπημένη ομάδα του. Αυτός επέμενε και διεκδίκησε την μπάλα, αυτός σήκωσε το κεφάλι, είδε τον Χασάν και του έδωσε το γκολ στο πιάτο.

ΝΙΚΟΣ ΚΙΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ – ΤΑ ΝΕΑ

Ο στόχος της ΑΕΚ αυτός πρέπει να είναι. Η κλήρωση δεν είναι εύκολη, όμως από την άλλη δεν καθιστά απαγορευτικό και το να κοιτάζει μακριά στον θεσμό.

Η Μπράγκα είναι θεωρητικά η ομάδα με την οποία θα παλέψουν οι Κιτρινόμαυροι για τη δεύτερη θέση πίσω από τη Λέστερ. Ζητούμενο για την Ένωση είναι να αποδείξει τα παραπάνω στον αγωνιστικό χώρο, απόψε. Να παρουσιάσει ένα διαφορετικό πρόσωπο σε σχέση με το απογοητευτικό που είχε απέναντι στον ΠΑΟΚ και να πάρει αποτέλεσμα.

Η ΑΕΚ δεν ήταν καλή απέναντι στον ΠΑΟΚ. Η Ένωση έχει το ελαφρυντικό των πολλών απουσιών, όμως η εικόνα της δεν ήταν εκείνη που έπρεπε. Το 3-4-3 που είδαμε στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ δεν λειτούργησε για τον Δικέφαλο.

Ο Μάσιμο Καρέρα έχει αξιολογήσει τα πεπραγμένα των Κιτρινόμαυρων στο ματς της Κυριακής και έχει ήδη βάλει σε μια σειρά το πλάνο του αγώνα με την Μπράγκα. Ένα πλάνο που μοιάζει αυτή τη στιγμή... μπερδεμένο. Ο Ιταλός τεχνικός αμφιταλαντεύεται ακόμα για τη διάταξη που θα παρατάξει στην Πορτογαλία.

ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠΟΣ - ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Η ΑΕΚ παραμένει αήττητη για δέκα συνεχόμενα παιχνίδια, εκτός έδρας. Κι αν εστιάσουμε μόνο στη διοργάνωση του Europa League, τότε μιλάμε για 9 στα 9 ματς, αήττητη εκτός έδρας! Σύμφωνοι, εξαιρώ τον όμιλο του Τσάμπιονς Λιγκ, επειδή δεν μας συμφέρει, το παραδέχομαι! Αλλά και πάλι, δεν νομίζω ότι είναι μικρό κατόρθωμα, αυτό που προανέφερα και που φανερώνει πως η ΑΕΚ στα εκτός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια, έχει τον τρόπο να παίρνει το αποτέλεσμα που θέλει.

Ποιος είναι αυτός ο τρόπος; Δεν είμαι σίγουρος. Ίσως ότι παίζει πιο απελευθερωμένα. Ίσως κάτι άλλο. Και δεν με πολυνοιάζει και να τον μάθω, για να είμαι ειλικρινής. Μου αρκεί να επαναληφθεί κι απόψε, στην Μπράγκα, που είναι μια πολύ καλή και δουλεμένη ομάδα, ειδικά από τη μέση και μπροστά. Αλλά, η ΑΕΚ τα έχει καταφέρει και με μεγαλύτερες. Πάμε ΑΕΚάρα μου!

ΑΡΙΣ ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ - METROSPORT

Άρον, άρον επέστρεψαν – και δη στην πρώτη γραμμή – Μάτος και Μπίσεσβαρ; Ήτοι «πυλώνες» της παλαιάς ομάδας. Aνάγκα Θεοί πείθονται! Και τούτο δεν αφορά παίκτες αλλά προπονητές. Εν τούτοις η ανοικοδόμηση είναι ορθός, ορθότατος προσανατολισμός της ΠΑΕ

Δεν είναι κακή η αλλαγή σχεδιασμού της. Η δουλειά να γίνεται ορθά έχει σημασία. Κι ουχί ο τρόπος της, κατά κανόνα. Ο Φερέιρα πέρα από ό,τι έχει στη βιτρίνα του μυαλού του... Δεν καλλιεργεί στο βάθος (κήπος;) εμμονές και κολλήματα. Έτσι ωφελεί τον ΠΑΟΚ. Αν κι εφέτος η ωφέλεια του ΠΑΟΚ από τις σκέψεις και (... κατ’αντιστοιχία) τις πράξεις του δε σηκώνει δα και την τρίχα κάγκελο από την ανατριχίλα, με τις διαστάσεις της.

Να μη λησμονούμε όμως... Και δεν το κάνουμε... Πως η πρόκριση στους Ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ μετά από αλλεπάλληλα ηχηρά χαστούκια με τους αποκλεισμούς από αυτούς (κι επί Λουτσέσκου κι επί Φερέιρα)... Η πρόκριση – γέφυρα διεξόδου από το ένεκα FFP αδιεξόδου, προς εποχές ευημερίας οφείλεται κυρίως σε υφιστάμενους προπονητές και παίκτες.

Δεν έκαναν πάντως, από τότε που θριαμβευτικά την κατέκτησαν εντυπωσιακά βήματα. Δεν έκαναν καν σημειωτόν. Στο Πρωτάθλημα μάλιστα, έκαναν και βήματα πίσω.

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ – SPORTIME

If it ain't broke, don't fix it. Δεν έσπασε. Ναι, ο βαθμός θα ήταν το ιδεατό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό. Θα μπορούσε -κάλλιστα, αφού οι Φωκαείς είχαν τις φάσεις τους... -να μην υπάρχει. Τότε, ναι, θα έσπαγε. Όχι το ματς μόνο, αλλά όλη πιθανότατα η ευρωπαϊκή σεζόν. Δεν γίνονταν όμως. Ο Ολυμπιακός έχει μάθει να φτιάχνει, ακόμη και τα... σπασμένα. Να κυνηγάει αυτά που δεν φαίνονται πουθενά στον ορίζοντα. Παντού. Πάντα. Σε κάθε σημείο, σε κάθε χρονική στιγμή. Τέτοια εμπιστοσύνη που φαίνεται στους παίκτες του.

Στο 91' ο Βαλμπουενά (πόσα τρεξίματα έχει πια..) σέντρα πάρε-βάλε στον Χασάν, κεφαλιά, γκολ, νίκη. Τεράστια υπόθεση, αφού με τα απλά μαθηματικά, αυτή μπορεί υπό (πιθανές) προϋποθέσεις να οδηγήσει σε ευρωπαϊκή συνέχεια ακόμη και με 4 έξτρα βαθμούς. Στον Ολυμπιακό δεν σπάει τίποτα. Και αν σπάσει, αν φαίνεται πως λυγίζει, η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς έχει τον τρόπο να το φτιάχνει. Χωρίς να περιμένει τα ραγίσματα. Προς το παρόν όμως, απότοκο της προόδου της ομάδας, δεν χρειάζεται να φτιάξει απολύτως τίποτα.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΟΥΝΤΗΣ - LIVE SPORT

Γελώ τώρα που το γράφω αυτό, αλλά επειδή το παρατσούκλι του Χασάν είναι «Κόκα» (ελέω της αδυναμίας του στην Coca Cola) χθες επιβεβαίωσε το παλιό διαφημιστικό μότο του αναψυκτικού: κι ελόγου του πάει με όλα!

Συν τοις άλλοις ο «κόκκινος ήρωας» της πρεμιέρας αποδείχθηκε άξιος συνεχιστής της φάμπρικας που άνοιξε τις προάλλες ένας μπασκετικός ομόσταβλός του. Την περασμένη Παρασκευή, ο Άαρον Χάρισον «ξέρανε» την Μακάμπι με το τρίποντο στην εκπνοή και χθες ήταν η δική του σειρά να γίνει ο clutch player που χρειαζόταν κατεπειγόντως και αναζητούσε per mare per terram ο Ολυμπιακός.

Πλάκα πλάκα, με τόσα απανωτά συγκλονιστικά φινάλε, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού καλά θα κάνουν μαζί με τα τηλεκοντρόλ να έχουν εύκαιρα και μερικά υπογλώσσια για παν ενδεχόμενο!

Ευτυχώς για τους Πειραιώτες αυτή η φάση (με το γκολ-καθαρτήριο του Χασάν) υπήρξε πεντακάθαρη και δεν σήκωνε ούτε υποψίες για οφσάιντ ούτε για προσφυγή στον VAR, όπως είχε συμβεί στη φάση που ο Μασούρας έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Μανταντά, αλλά ας όψεται το μηχάνημα του διαβόλου!

