ΤΑΣΟΣ ΤΣΑΤΑΛΗΣ – ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Τα δάκρυα κυλούν συνεχώς, τα κεριά τρέμουν, όταν διαβάζεις κι ακούς... τους κήρυκες της «ερυθρόλευκης» επικοινωνίας, να σου εξηγούν πως το συγκεκριμένο εκλογικό σύστημα στην ΕΠΟ, εδραιώνει την διαφθορά και τον έλεγχο της ομοσπονδίας από άνομα συμφέροντα.

Για να φεύγουμε από την πλάκα. Φυσικά τον ΟΣΦΠ και τον υφυπουργό Αθλητισμού που προωθεί την ατζέντα του, δεν τους ενδιαφέρουν μετά από τόσες δεκαετίες... ο εκδημοκρατισμός και η αντιπροσωπευτικότητα.

Ο στόχος είναι διττός κι απλός. Πρώτον αν είναι δυνατόν να δημιουργηθεί αναταραχή που να φέρει παρέμβαση της UEFA με νέα Π.Δ.Ε. Δεύτερον, να δημιουργηθεί ένα εκλογικό σύστημα που θα επιτρέψει στην παρούσα φάση την χειραγώγηση των σωματείων, μέσω οικονομικής πίεσης. Απλά είναι τα πράγματα.

Κι αν όπως είναι ο στόχος των ΟΣΦΠ-Αυγενάκη, καταφέρουν την UEFA να πιέσει την ΕΠΟ να περάσει αλλαγές (που είναι το πιο απίθανο, αλλά λέμε) προσωπικά εκτιμώ πως μετά από πολλά χρόνια, υπάρχουν οι συνθήκες εκείνες που θα έκαναν ένα Grexit, πολύ λιγότερο οδυνηρό για τις συντριπτικά περισσότερες ομάδες στην Ελλάδα.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΖΑΣ - METROSPORT

Οι σκέψεις λένε πως δεν είναι δυνατόν να υπάρξει επηρεασμός στο CAS και ότι το ανώτατο αθλητικό δικαστήριο δεν έχει καμία σχέση με την UEFA και οι υποψίες αντίστοιχα υποστηρίζουν ότι και σχέσεις υπάρχουν και επηρεασμοί γίνονται. Δικαστές και κορυφαία στελέχη της διεθνούς ομοσπονδίας σαφέστατα συνεργάζονται και ως εκ τούτου διατηρούν λογικά και σχέσεις. Τώρα το κατά πόσο κάποιοι αυτές τις σχέσεις επιχειρήσουν να εκμεταλλευτούν είναι κάτι που δύσκολα μπορεί να προβλεφθεί, χωρίς όμως αυτόν να μπορεί και να αποκλειστεί.

Εκείνο ασφαλώς περιμένει και απαιτεί ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι να μην πέσει θύμα παρασκηνιακών παρεμβάσεων και εξωθεσμικών επηρεασμών. Θέλει να έχει μια ανεπηρέαστη εκδίκαση και μια δίκαιη απόφαση και όχι την τύχη της Φενέρμπαχτσε. Ας το έχουν υπόψιν του όσοι πιστεύουν πως για μια ακόμα φορά θα μπορέσουν να βγάλουν και πάλι τον γνωστό άσο από το μανίκι τους. Για να αποφύγουν τον πειρασμό ας φορούν μονίμως από εδώ και πέρα κοντομάνικα πουκάμισα.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ - SPORTDAY

Υπάρχει ένα παράξενο πρόβλημα στον ΠΑΟ, παράξενο σε σχέση με οτιδήποτε συμβαίνει στις άλλες τρεις μεγάλες ομάδες: στην ΑΕΚ, στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό οι διοικήσεις είναι σαν να μην φταίνε για τίποτα, στον ΠΑΟ η εύκολη λύση όταν τα πράγματα πηγαίνουν στραβά είναι να τα ρίχνουν όλοι στη διοίκηση! Ο Γιάννης Αλαφούζος, μολονότι έχει βάλει στην ομάδα πάρα πολλά λεφτά, είναι ο εύκολος στόχος: έχω γράψει παλιά ότι υπάρχει, κατά κάποιον τρόπο, για να φταίει, ακόμα και όταν δεν φταίει.

Θυμάμαι στην αρχή της σεζόν στο «Κλ. Βικελίδης» ο ΠΑΟ είχε γνωρίσει την πιο βαριά του ήττα από τον Άρη. Ελάχιστοι είχαν σταθεί στην κακή εμφάνιση των παικτών: όλοι μιλούσαν για τα λάθη του Αλαφούζου! Ήταν αδύνατο να επισημάνεις ότι πέρυσι ο Παναθηναϊκός με την ίδια διοίκηση και τον ίδιο μεγαλομέτοχο είχε κάνει ένα αξιοπρεπέστατο πρώτο γύρο: αν το έλεγες, σε κοιτούσαν παράξενα. Ρωτούσα τότε πως είναι δυνατόν πέρτσι ο ΠΑΟ να έχει κάνει με την ίδια διοίκηση ένα καλό ξεκίνημα την ώρα που φέτος κάνει ένα κακό. Είναι αδύνατον να συζητηθούν αυτά ήρεμα.

Η ΠΡΑΣΙΝΗ

Τα play off, μπορεί να αρχίζουν τον Ιούνιο, αλλά πιστεύω, ότι από εδώ και πέρα θα γίνονται συνέχεια πράγματα στον Παναθηναϊκό ενόψει της νέας σεζόν, για τον προγραμματισμό της ομάδας. Είτε οριστικές αποχωρήσεις παικτών, που λήγουν τα συμβόλαιά τους, είτε επεκτάσεις συμβολαίων, είτε πώληση παίκτη, είτε μεταγραφές. Ολο και κάτι θα γίνεται σε αυτό το καλοκαίρι, που θα είναι μακρύ και non stop, αφού ο κορονοϊός σταμάτησε κάθε δραστηριότητα, για ένα δίμηνο. Φυσικά την ομάδα την ενδιαφέρει να έχει μία πολύ καλή παρουσία στα play off, αλλά δεν νομίζω, ότι η απόδοση της, θα επηρεάσει τις αποφάσεις, για την επόμενη ημέρα. Κατά γενική ομολογία και πάντα με βάση τις δυσκολίες, που έχει ο Παναθηναϊκός η φετινή χρονιά ήταν καλύτερη από την περσινή.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ - ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Η απόφαση της ομοσπονδίας του χάντμπολ να δώσει τον τίτλο στην ΑΕΚ, ενώ ήταν στην κορυφή μαζί με τον Ολυμπιακό δύο αγωνιστικές πριν το τέλος, δεν μπορεί να στηριχθεί πουθενά. Και δεν είναι δυνατό να ισχύσει, θα πρέπει να γίνουν όλες οι ενέργειες που απαιτούνται από πλευράς των Πειραιωτών ώστε πράγματι στο τέλος να μην ισχύσει. Διότι δεν έχει να κάνει απλώς με «έναν ακόμη τίτλο» για τα ερασιτεχνικά τμήματα του Ολυμπιακού, άλλωστε η απόσταση από τους άλλους στη συγκομιδή τροπαίων είναι τεράστια. Ούτε έχει καμία ιδιαίτερη σημασία η προσθήκη ακόμη μιας κούπας στην τροπαιοθήκη του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού, αλλά ούτε και θα παίξει κάποιο ρόλο στη γενικότερη σύγκριση, καθώς η διαφορά είναι χαώδης και αποκλείεται ποτέ να καλυφθεί.

Προκαλεί, όμως, απογοήτευση και θυμό στους αθλητές και στους τεχνικούς υπεύθυνους της συγκεκριμένης ομάδας, η οποία πάλεψε και δούλεψε στο γήπεδο για να φτάσει στην επιτυχία και ήρθε η ομοσπονδία να τη στερήσει με το «έτσι θέλω». Να στερήσει την πιθανότητα επιτυχίας και να απαξιώσει όλη την προσπάθεια που έγινε από μία ομάδα, δίνοντας σε μία άλλη -που επίσης προσπάθησε- ένα τίτλο, τον οποίο όμως δεν κατέκτησε οριστικά μέσα στο γήπεδο. Ισοβαθμούσε με τον ανταγωνιστή της και απλά ευνοήθηκε από μια παράλογη απόφαση, την οποία ακόμη και εκείνοι που την έλαβαν ομολογούν ότι είναι άδικη! Ο Ολυμπιακός θα κυνηγήσει με όποιο νόμιμο τρόπο μπορεί την απονομή δικαιοσύνης, προκειμένου πάνω απ'όλα να τιμήσει την προσπάθεια που έγινε από τους προπονητές και τους αθλητές του τμήματος. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή...

Τελικά, αποφασίστηκε η συνεκδίκαση των υποθέσεων, όπως ακριβώς επιθυμούσε ο Ολυμπιακός δηλαδή. Οι άνθρωποι του οποίου, σε διοικητικό επίπεδο ή στον τομέα του νομικού επιτελείου, συνέχισαν να μη μιλούν δημοσίως, με βάση την πάγια συνήθειά τους. Και πάλι στο τέλος δικαιώθηκαν. Με βάση το πάγιο αποτέλεσμα!

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΑΣΝΗΣ – ΤΑ ΝΕΑ

Το πλεονέκτημα του Παναθηναϊκού σε σχέση με άλλες παραπαίουσες ομάδες είναι το brand που διαθέτει εκτός συνόρων. Αυτή είναι η προίκα του, αυτή πρέπει να διαφημίσει.

Υπάρχει ακόμα ένας σημαντικός παράγοντας που αφορά όλες τις ελληνικές ομάδες και δεν του έχει αποδοθεί η δέουσα προσοχή. Πρόκειται για την επιτυχία της χώρας να υποχρεώσει τον Covid-19 να περάσει από τα καυδιανά δίκρανα της πανδημίας.

Πολλοί ξένοι παίκτες, κυρίως οι οικογενειάρχες και όσοι εξακολουθούν να τρέμουν τον κορωνοϊό – και είναι πολλοί-, θα λάβουν σοβαρά υπόψη τους τη συγκεκριμένη λεπτομέρεια. Οι ελληνικοί σύλλογοι θα πρέπει να βρουν τον τρόπο να συνδέσουν τον «απρόσμενο ήρωα της πανδημίας» με την εμπιστοσύνη που πρέπει να τους δείξουν οι ξένοι ποδοσφαιριστές.

Είναι βέβαιο πως τις επόμενες εβδομάδες θα τρέξει διαφημιστική καμπάνια του ΕΟΤ που θα συνδεθεί με την νίκη επί του Covid-19 και θα έχει όμως αντίκτυπο και εκτός τουρισμού.

LIVESPORT

Αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός ήθελε τον Βαγιαννίδη, αλλά εδώ και αρκετούς μήνες δεν είχε σωστή στρατηγική. Άλλαξε αρκετές φορές τακτική και την προσέγγισή του. Η αρχική πρόταση, στα τέλη του 2019, για ανανέωση του συμβολαίου ήταν 15.000 ευρώ ετησίως. Στη συνέχεια, τον Δεκέμβριο του 2019, ακολούθησε νέα πρόταση με 22.000 ευρώ ετησίως. Μετά από δύο μήνες ο Αλαφούζος συναντήθηκε με την οικογένειά του και κατέθεσε μία πραγματικά καταπληκτική πρόταση: 400.000 ευρώ για τρία χρόνια! Και μάλιστα με εγγύηση συμμετοχών. Το τελευταίο ήταν που δεν άρεσε στον Γιώργο Δώνη που τοποθετήθηκε δημόσια σε συνέντευξη Τύπου.

Κάτι ακόμη ιδιαίτερα σημαντικό: όλο αυτό το χρονικό διάστημα έγινε πολύς λόγος για «μεσολάβηση» της οικογένειας Βαγιαννίδη στο ποδοσφαιρικό μέλλον του παιδιού τους. Όμως, όπως λένε άνθρωποι που γνωρίζουν, ο μοναδικός λόγος που συνέβη αυτό ήταν επειδή από το γραφείο του Ζήση Βρύζα και του Ντίνου Διαμαντόπουλου, των μάνατζερ που έχουν τα δικαιώματα του Βαγιαννίδη, κρίθηκε σκόπιμο να μην βγουν εκείνοι μπροστά καθώς, λόγω της παρουσίας του πρώτου, όλοι θα συνδέσουν το 18χρονο ποδοσφαιριστή με τον ΠΑΟΚ. Κάτι, που όπως αποδείχθηκε, ουδεμία σχέση είχε με την πραγματικότητα. Αλλά στην Ελλάδα ζούμε…

