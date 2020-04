Ο Αυγενάκης που... έλυσε τη σιωπή, ο «μυθικός» ΑΕΚτσής και ο ΠΑΟΚ που βλέπει το μέλλον όταν άλλοι δεν ξέρουν αν θα υπάρχουν. Στον Πρωινό Τύπο.

Από τον περασμένο Ιούλιο όταν έγινε κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία και πήγε στο υφυπουργείο Αθλητισμού ο Λευτέρης Αυγενάκης είχαμε πει ότι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που «παραλμβάνει» είναι η υπόθεση «Τζήλος». Όχι γιατί ήταν αποκλειστικά της δικής του αρμοδιότητας (προφανώς αυτή ανήκει στο υπουργείο Δικαιοσύνης το οποίο είχε εκδώσει προ μηνών μια ανακοίνωση που ουσιαστικά δεν έλεγε τίποτα), αλλά γιατί όταν έχει γίνει απόπειρα δολοφονίας εναντίον ενός διεθνούς διαιτητή στο ποδόσφαιρο, η αρμόδια αρχή στον αθλητισμό ΟΦΕΙΛΕΙ πάντα να επαναφέρει το ζήτημα στην πρώτη γραμμή μέχρι να εξιχνιαστεί...

Ο κ. Αυγενάκης όμως μέχρι χθες δεν είχε καλά καλά ψελλίσει το όνομα «Θανάσης Τζήλος». Ότι είπε στο ραδιόφωνο πως είναι «καταδικαστέο» το συμβάν, δηλαδή η δολοφονική επίθεση, είναι μια... καλή αρχή. Όχι πως περιμένουμε καμία ιδιαίτερη συνέχεια επί της ουσίας, αλλά τουλάχιστον... έλυσε τη σιωπή του ο υφυπουργός! Μετά από 250 συνεντεύξεις...

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΑ ΝΕΑ

Υπάρχει η εντύπωση πως η ζημιά που θα πάθουν οι ελληνικές ομάδες αφορά μόνο την εφετινή σεζόν: δεν είναι έτσι. Είναι σχεδόν απίθανο να μην υπάρχουν προβλήματα και την επόμενη σεζόν. Η μεγάλη ζημιά στα οικονομικά των ΠΑΕ έρχεται: το εφετινό ήταν μια απλή δοκιμασία μπροστά σε αυτό που ακολουθεί. Δεν υπάρχει ομάδα που να μπορεί να γλιτώσει τη ζημιά στην Ελλάδα.

Οι μικρότερες, που υποτίθεται ότι έχουν μικρότερο κόστος λειτουργίας, θα είναι σχεδόν αδύνατο του χρόνου να έχουν τα ίδια έσοδα: η ΕΡΤ θέλει να φύγει από το ποδόσφαιρο και η NOVA, έτσι κι αλλιώς τα τελευταία χρόνια (από τότε που ο ΠΑΟΚ έσπασε την κεντρική διαχείριση), έγινε επιλεκτική - διάλεγε με ποιους θα συνεργαστεί.

Κι αν υποθέσουμε ότι η ΕΡΤ αλλάξει γνώμη και κρατήσει κάποιες ομάδες και η ΝOVA περάσει τη δοκιμασία με μια διαχειρίσιμη ζημιά και πάλι η πιθανότητα αυτοί οι τηλεοπτικοί πάροχοι να δώσουν στις ομάδες τα ίδια χρήματα είναι ελάχιστη. Πρώτον έχουν πάθει ζημιές μετά τη φετινή διακοπή των πρωταθλημάτων. Και δεύτερον είναι δεδομένο ότι του χρόνου η διαφημιστική πίτα θα είναι μικρότερη και οι συνδρομητές μειωμένοι. Γιατί ζημιά θα πάθει κάθε ελληνικό νοικοκυριό.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ - ΩΡΑ

Μύθος! Τεράστια κίνηση, τόσο ΑΕΚ που δεν μπορείς να το αφήσεις στην άκρη. Δεν τον γνωρίζω προσωπικά, αλλά από την προφορά κατάλαβα πως είναι Πολίτης και άνοιξε η ψυχή μου.

Τεράστια μορφή. Να σας πω την αλήθεια, είναι η μικρογραφία της ζωής μας. Σκαστοί να πηγαίνουμε να δούμε την ΑΕΚ, να φεύγουμε απογοητευμένοι γιατί θεοί και δαίμονες βρίσκονται απέναντί μας, στην επιστροφή μια γυναίκα να είναι το άδοξο φινάλε της ημέρας. Άλλοτε γυναίκα, κάποιες φορές μάνα ή αδερφή, για να βαρύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Τόσο ΑΕΚ, που ήταν τεράστια υπόθεση και απόλυτα δίκαιο, πως η ΑΕΚ αποφάσισε να του πληρώσει το πρόστιμο και παράλληλα να του αποδοθεί τιμής ένεκεν το πρώτο διαρκείας στην «Αγιά Σοφιά».

Τρομερό. Τεράστιο. Αυτή είναι η ΑΕΚ. Αυτή είναι η διαφορετικότητα αυτής της ομάδας. Γιατί δεν είναι απλά ένα αθλητικό σωματείο, αλλά το σπίτι, η ζωή, η καθημερινότητα χιλιάδων ανθρώπων. Το αποκούμπι για να ξεπερνούν και αυτή την αναποδιά με την πανδημία. Να είναι καλά, το χαμόγελό του και η απάντηση γεμάτη περηφάνεια στο δημοσιογραφικό ερώτημα αν είναι ΑΕΚτζής, ήταν το πιο όμορφο και αισιόδοξο μήνυμα των ημερών.

FORZA - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ

Πόσο παράξενα γιορτάζονται τα φετινά 94α γενέθλια του συλλόγου; Αλήθεια είναι ότι όταν ο κόσμος υποφέρει. ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να γιορτάζει...

Από την άλλη πρέπει να τονιστεί ότι ο Δικέφαλος του Βορρά απολαμβάνει ημέρες ηρεμίας λόγω των εγγυήσεων που προσφέρει ο Ιβάν Σαββίδης. Η σημασία της παρουσίας του αποδεικνύεται με τις μεγάλες επιτυχίες των τελευταίων ετών, αλλά τονίζεται και σε περιόδους κρίσης όπου προσφέρει ψυχραιμία για το σήμερα και σιγουριά για το αύριο.

Κάπως έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ αξιοποιεί αυτές τις ημέρες για να σχεδιάζει όσον αφορά το μέλλον. Αλήθεια είναι σε τέτοιες περιόδους μεγάλης κρίσης, αυτό το προνόμιο το έχουν μόνο οσοι πατάνε πολύ γερά στα πόδια τους. Στην Ελλάδα δεν είναι πάρα πολλοί. Γιατί... είναι ξεκάθαρο ότι αυτές τις ημέρες άλλοι Σύλλογοι αγωνιούν για την επιβίωση τους, αλλά ο Δικέφαλος του Βορρά μπορεί να οραματίζεται πράγματα για ένα καλύτερο μέλλον. Τι να κάνουμε; Άλλοι (δυστυχώς) δεν ξέρουν πως θα κατέβουν στο επόμενο πρωτάθλημα και ο ΠΑΟΚ κάνει σχέδια για το νέο του γήπεδο και το αθλητικό κέντρο.

Η ΠΡΑΣΙΝΗ

Ουσιαστικά το πρώτο μέρος της προετοιμασίας θα γίνει , όταν επιστρέψουν οι παίκτες στις προπονήσεις τον Μάιο, αφού ήδη θα είναι σχεδόν δυο μήνες χωρίς προπόνηση με την ομάδα! Και όταν ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα θα πάρουν μία ολιγοήμερη άδεια και στη συνέχεια θα μπουν και πάλι στις προπονήσεις και ουσιαστικά θα κάνουν το δεύτερο μέρος της προετοιμασίας. Στην περίπτωση αυτή η προετοιμασία θα γίνει σε δύο φάσεις στην Ελλάδα και ίσως να γίνει και στο Κορωπί.

Αν τελικά το πρωτάθλημα διακοπεί τότε υπάρχει πιθανότητα η ομάδα να πάει στο εξωτερικό για προετοιμασία τον Ιούλιο. Αλλά και αυτό δεν θα είναι σίγουρο, ανάλογα με το αν στην Ολλανδία και την Πολωνία-όπου είναι τα κέντρα, που κοιτάνε οι «πράσινοι»- θα έχει περάσει ο κίνδυνος λόγω κορονοϊού. Όλα αυτά θα φανούν μετά το τέλος Απριλίου και ανάλογα με την απόφαση, που θα πάρουν οι ομάδες και η Σούπερ Λίγκα, για επανέναρξη του πρωταθλήματος, η όχι.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΛΑΚΗΣ - SPORTDAY

O πρόεδρος της ΕΠΟ κ. Γραμμένος είναι άνθρωπος που ζει μέσα στην κοινωνία και λόγω του επαγγέλματός του μπορεί να την αφουγκράζεται και να την κατανοεί. Μπορεί να διαφωνεί κανέις για τα έργα και τις ημέρες του στην ΕΠΟ αλλά δεν μπορεί να τον κατηγορήσει για κοινωνική αναλγησία. Ας μην επιτρέψει να κατηγορηθεί ακόμα και γι'αυτό. Και ξέρει ποιο είναι το σωστό και του έχει ήδη υποδειχτεί.

Ας παραδειγματιστεί από τον τρόπο που χειρίζονται τα θέματα αυτά ομοσπονδίες και σύλλογοι στην Ευρώπη. Δεν είναι εποχή (δεν ήταν γενικά τα τελευταία χρόνια) για υπερβολικές αμοιβές και συμβόλαια που προκαλούν το κοινό αίσθημα. Έστω και τώρα ο πρόεδρος της ΕΠΟ μπορεί να διορθώσει τις κραυγαλέες ανισότητες. Αν δεν το κάνει, θα μείνει για μία ακόμα φορά εκτεθειμένος...

ΑΡΙΣ ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ - METROSPORT

Κοινώς παρανομαστής όλων όσων εξελίσσονται τη περίοδο της μάστιγας του Κορωνοϊού είναι φυσικά, το κράτος. Ποίος εκφράζει το κράτος; Η νυν Κυβέρνηση. Αυτή οφείλει όχι απλά, να λάβει μέτρα (όπως ορθά λαμβάνει)... Όχι απλά, να τα εφαρμόσει αλλά και να τιμωρήσει παραδειγματικά (προς γνώσιν και συμμόρφωσιν που έλεγαν στα δικά μας χρόνια οι δάσκαλοι) κάθε παραβάτη του μέτρου.

Η Ορθόδοξη βαθιά πίστη μας άντεξε κάπου τετρακόσια χρόνια Τουρκοκρατίας. Δε θα αντέξει μερικούς μήνες Κορωνοϊού-κρατίας;

Be serious, που λέμε και στα χωριά μας! Όπου δε θα πάμε εφέτος γιο Πάσχα. Next year, πρώτα ο Θεός!

ΑΛΕΞΗΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ - ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Κι επειδή ακούμε διάφορα για μίνι προετοιμασία τον Μάιο, έτσι ώστε να ξεκινήσουν πάλι τα πρωταθλήματα. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Ποια μίνι προετοιμασία; Αν τους ζορίσεις τώρα τους ποδοσφαιριστές που κάνουν μόνοι τους προπόνηση, με μίνι προετοιμασία και κατευθείαν με επίσημα παιχνίδια μετά από 10 μέρες, τότε οι προπονητές θα τους χάσουν από τον... Μάιο! Σταδιακά θα μπουν στις προπονήσεις. Ομαλά για την ακρίβεια.

Θα δώσουν και δύο-τρία φιλικά και κάπου εκεί θα ολοκληρωθεί η περιβόητη προετοιμασία, που δεν θα είναι ακριβώς «προετοιμασία», αλλά απλή συντήρηση δυνάμεων. Με τόσο «φορτωμένο» καλεντάρι, με παιχνίδια το καλοκαίρι για την τρέχουσα σεζόν και με άμεσο ξεκίνημα της επόμενης χρονιάς, είναι «εγκληματικό» να «γκαζώσουν» τον Μάιο οι παίκτες. Με λίγα λόγια έως τα Χριστούγεννα οι ποδοσφαιριστές, που δεν τους ρωτάει κανένας, έχουν να τραβήξουν μεγάλο λούκι. Και μακάρι να είναι μέχρι τα Χριστούγεννα και να μην «τραβήξει» κι άλλο.

