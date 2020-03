Νέα στήλη: Ο πολιτικός Τύπος για τις ραγδαίες εξελίξεις - «Πήγαν σχολείο οι... εκδρομείς;»

Το SDNA σας ανοίγει νέο παράθυρο στην ενημέρωση: τι γράφουν για όσα συμβαίνουν οι πολιτικές εφημερίδες και τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά portals.

ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΠΑΣ – ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Οι συγκρατημένα αισιόδοξοι επιλέγουν να περιγράψουν την κατάσταση της οικονομίας στο κοντινό μέλλον με το γράμμα U. Δηλαδή κατήφορος, στη συνέχεια φρενάρισμα, σύντομη πορεία στο χαμηλότερο σημείο και αμέσως μετά θεαματική άνοδος. Και στην περίπτωση αυτή, όπως άλλωστε σε κάθε απόπειρα του ανθρώπου να φασκιώσει το μέλλον, τα όρια ανάμεσα στην ορθολογική προσέγγιση και στην επιθυμία είναι δυσδιάκριτα. Το τυχαίο δεν είναι δυνατόν προβλεφθεί. Τέλος έχουμε και τη σχολή των αισιόδοξων. Οι οπαδοί της επιλέγουν το γράμμα L που στα… απλά ελληνικά σημαίνει συνεχής καθολική πορεία και μετά για μεγάλο χρονικό διάστημα στασιμότητα. Ποιο από τα τρία γράμματα – μοντέλα θα δούμε, ποιες συνέπειες θα υποστούμε και για πόσο χρόνο είναι άγνωστο. Θα εξαρτηθεί από την αντοχή του κορωνοϊού, τον αγώνα που δίνουν τα δημόσια συστήματα υγείας και για να περιορίσουν την εξάπλωσή του, την προσπάθεια της ιατρικής κοινότητας να κατασκευάσει τα κατάλληλα μέσα εξουδετέρωσης του και βεβαίως από την επιθετική δράση των κρατών και τώρα που η επιδημία είναι παρούσα και αργότερα για να επουλωθούν οι πληγές, κυρίως των αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων που θα έχουν πληρώσει το βαρύτερο τίμημα.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΗΤΣΟΥ – ΤΑ ΝΕΑ

Πηγαίνουμε ψάχνοντας, λοιπόν, όπως συμβαίνει πάντα με μια καινούργια απειλή. Ακούμε τους επιστήμονες και τους έχουμε εμπιστοσύνη, εκείνοι δεν κουβαλάνε άλλωστε τις αμαρτίες των πολιτικών. Διατηρούμε όμως και μια ανυποχώρητη πίστη στη δημοκρατία. Πολλές αυταρχικές κυβερνήσεις θα γλυκαθούν από τις απαγορεύσεις θεμελιωδών ελευθεριών και θα προσπαθήσουν να διατηρήσουν μερικές από αυτές και μετά την πάροδο της κρίσης. Τα συστήματα βιομετρικής παρακολούθησης που αρχίζουν να εφαρμόζονται σε χώρες όπως το Ισραήλ για την καταγραφή της πορείας του κορωνοϊού μπορεί να μείνουν προληπτικά στη θέση τους και στη συνέχεια, με το φόβο του επόμενου ιού. Ή με κάποιο άλλο πρόσχημα. Τέτοιες εκπτώσεις της δημοκρατίας δεν αφορούν, και δεν μπορεί να αφορούν, τη φιλελεύθερη Ευρώπη. Αυτό που ζούμε είναι μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης με ημερομηνία λήξης. Και το μεγάλο στοίχημα στο σφύριγμα της λήξης να βρεθούμε πιο σοφοί, πιο ώριμοι, πιο δυνατοί.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ - REALNEWS

Ο ΜΕΣΟΣ Ελληνας στις ζοφερές ημέρες του κορωνοϊού. 8:10 π.μ: Πηγαίνω σούπερ μάρκετ και βγαίνω με 20 σακούλες. Πήγα νωρίς για να μη βρω ουρά. Βρίζω γιατί καθυστερώ στην ουρά. 8:40 π.μ: Ανεβάζω στο FB κάτι υπερβολικά «αστείο» που αφορά τον COVID-19. Μετράω τα like. 10:00 π.μ: Πάω για καφέ στα όρθια έξω από τα μαγαζιά που προσφέρουν υπηρεσίες delivery και take away, που είναι ανοιχτά και έχουν μετατραπεί σε στέκια για όρθιους στο πεζοδρόμιο μαζί με άλλους τολμηρούς, κάνοντας κριτική για τα υπερβολικά μέτρα της κυβέρνησης. Και αναφωνούν: «Ελα μωρέ τώρα, το παράκαναν». 1:00 μ.μ: Πάω για μπάνιο στη Βουλιαγμένη, με φίλους πάντα. Ο καιρός είναι πολύ καλός, τα σκοτώνει όλα. Ξαπλώνουμε κολλητά στις πετσέτες και κάνουμε πικ-νικ. Ζωάρα! Διακοπές, μάγκα μου, έναν μήνα πριν από το Πάσχα. 5:00 μ.μ: Αισθάνομαι ζεστός. Βάζω θερμόμετρο, έχω 37,1. Μου κόβονται τα πόδια. 6:00 μ.μ: Πηγαίνω στη «Σωτηρία» να κάνω το τεστ, αγνοώντας και πάλι τις οδηγίες να κάτσω σπίτι. 8:00 μ.μ: Κάνω κριτική, βρίζω και καταγγέλω γιατί αργούν να με εξετάσουν αυτοί που δουλεύουν μέρα-νύχτα.

ΒΟΥΛΑ ΚΕΧΑΓΙΑ - ΕΘΝΟΣ

Στο διάστημα που η κυβέρνηση πανηγύριζε για τον «θρίαμβό της», ο υπουργός Οικονομικών άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο μη καταβολής του δώρου Πάσχα στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Για να εμφανιστεί το απόγευμα ο πρωθυπουργός να αποκαταστήσει την τάξη και να διαβεβαιώσει ότι το δώρο θα καταβληθεί κανονικά σε χρόνο που θα κρίνει το οικονομικό επιτελείο.

Λίγη σημασία έχει εάν ο πρωθυπουργός «άδειασε» τον υπουργό του ή εάν ξετυλίχτηκε ένας επικοινωνιακός σχεδιασμός που νομοτελειακά εμφανίζει το ουράνιο τόξο έπειτα από μια καταιγίδα... Σε συνθήκες κρίσης δεν είναι όλα επικοινωνία. Ούτε το να χλευάζεις (αδικαιολόγητα δε) τον πολιτικό σου αντίπαλο που σου βάζει πλάτη, ούτε το να τρομοκρατείς τον κόσμο της εργασίας πως θα χάσει ένα κεκτημένο του, για να το «δώσεις» λίγο αργότερα ως μια χειρονομία μεγαθυμίας.

Η κυβέρνηση δεν τα έχει πάει άσχημα στη διαχείριση της κρίσης με τον κοροναϊό. Με κραυγαλέα εξαίρεση την ολιγωρία στις αποφάσεις για την Εκκλησία και την καθυστερημένη φραγή των πτήσεων από Αγγλία που δεν ενεργοποιήθηκε συγχρόνως με την απόφαση για τη Γαλλία και την Ισπανία. Οι υπερβολές εντούτοις στη διαχείριση μιας κρίσης που δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο δεν είναι πάντα ο καλύτερος οδηγός.

TAΣΟΣ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ - ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

Η χώρα έχει την τύχη σήμερα να κυβερνάται από οργανωμένους ανθρώπους (με κάποιες εξαιρέσεις) και πρωτίστως από έναν πρωθυπουργό που, ευτυχώς, του παίρνει λίγα λεπτά για να αντιληφθεί το σωστό και το λογικό παρότι ζυγίζει τις αποφάσεις του και λειτουργεί και ως Ελληνας αλλά και ως Ευρωπαίος πολιτικός. Και στα μέτρα που χρειάζονται για τη δημόσια υγεία και την οικονομία.

Πολλές χώρες γύρω μας, με μεγαλύτερη ισχύ, μέσα και παράδοση διοικητικής επάρκειας στη διακυβέρνηση, βρίσκονται σε δραματική κατάσταση γιατί δεν αντελήφθησαν τον κίνδυνο και έφτασαν στο τραγικό φαινόμενο της «διαλογής ασθενών», όπως συνέβαινε στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Αυτός ο κίνδυνος, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς -το ξαναγράφουμε-, είναι πιθανό να συμβεί κι εδώ. Αν δεν προσέξουμε θα γεμίσουν οι Εντατικές και μετά δεν θα υπάρχει άλλη λύση πέραν της «διαλογής». Για να μη γίνει, λοιπόν, αυτό για κανέναν από εμάς ή κάποιον δικό μας, θα πρέπει να μη σπάσει κανένας κρίκος. Καθένας από εμάς είναι ένας κρίκος.

ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΣΧΕΝΤΗΣ - newsit.gr

Αν είχα τη δυνατότητα, θα έπαιρνα χθες θέση στα διόδια και θα έκανα στους «εκδρομείς» αυτό ακριβώς το ερώτημα: Πήγατε σχολείο; Σπουδάσατε κάτι; Διαβάσατε ένα βιβλίο τα τελευταία 5 χρόνια; Αλλά δεν είχα δυστυχώς αυτή τη δυνατότητα. Ο κυριότερος λόγος είναι ότι απλώς «ήμουν κλεισμένος μέσα στο σπίτι μου», όπως ευτυχώς και πολλοί άλλοι, διότι αυτές τις οδηγίες πήραμε από τις Αρχές.

Μπορώ όμως να βγάλω κάποια συμπεράσματα – δυστυχώς ατεκμηρίωτα – για «το ποιόν» αυτών των συμπολιτών μας που αδιαφόρησαν εντελώς και πήραν τους δρόμους, μονήρεις, με παρέες ή οικογενειακώς, για να βγουν στον «καθαρό αέρα»!

Δεν νομίζω ότι το μορφωτικό επίπεδο αυτών των ανθρώπων είναι αξιοσημείωτο. Κάθε άλλο. Και αν ανάμεσα σε αυτή την «αγέλη» (επίκαιρη έκφραση…) υπάρχουν και ορισμένοι με κάποια «προσόντα» εκπαίδευσης, η εκτίμησή μου για το μέσο επίπεδο του συνόλου δεν αλλάζει και πολύ. Απλώς, με κάνει να σκέπτομαι ότι αυτές οι λίγες εξαιρέσεις «έχουν κάποιο άλλο πρόβλημα». Τους λείπει η λογική και ο κοινός νους. Δεν έχω άλλη εξήγηση.

Για να κλείσω, πολύ θα ήθελα να δω κάποια στιγμή μια έρευνα ή ένα ρεπορτάζ που να στέκεται σε αυτό το χαρακτηριστικό του δείγματος, τη μόρφωση. Διότι, κάπως πρέπει να αναλυθεί το φαινόμενο της «μαγκιάς» στη χώρα μας. Ποιοί το παίζουν τελικά «μάγκες» και για ποιο λόγο;

ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Ποιος θα το πίστευε πριν από μερικά χρόνια;

Μπαίνουμε σε αχαρτογράφητα νερά εδώ και έξω. Πολιτικά και κοινωνικά δεν θα είναι καθόλου εύκολη η διαχείριση μιας νέας κρίσης. Δεν αντέχεται εύκολα, έπειτα από δέκα χρόνια μιζέριας. Οι πολίτες θα γνωρίζουν βεβαίως ότι το πρόβλημα είναι εξωγενές και παγκόσμιο. Πώς θα απαλύνει όμως αυτό το εγκεφαλικό επιχείρημα τον πόνο όσων θα ξαναδούν το φάσμα της ανεργίας ενώ μόλις είχαν νιώσει ότι τα πράγματα βελτιώνονται; Θα χρειαστεί σχέδιο, υπομονή και κοινωνική ανοχή για τη διαχείριση της επόμενης μέρας. Γιατί τίποτα δεν θα είναι όπως πριν. Οι πολίτες θα αναζητούν ηγεσία που να μπορεί να χειριστεί με επάρκεια μεγάλες κρίσεις, πράγμα που έχει αποδείξει η σημερινή κυβέρνηση. Και επίσης θα αναζητούν ένα σχέδιο ανόρθωσης της χώρας στο οικονομικό πεδίο.

Ας είμαστε όμως καλά, να περάσει αυτή η μπόρα και θα τη βρούμε την άκρη…

ANTΩΝΗΣ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ - ΤΟ ΒΗΜΑ

Οι σοκαριστικές εικόνες από το Μπέργκαμο, που παραπέμπουν ευθέως στους μεσαιωνικούς χρόνους της μαύρης πανώλης, δεν αφήνουν αμφιβολίες για τις δυνατότητες της ελεύθερης και δήθεν αυτορρυθμιζόμενης αγοράς.

Κακά τα ψέματα, χωρίς ισχυρή κρατική παρέμβαση και δράση, χωρίς την αυτοθυσία των ανθρώπων του κατασυκοφαντημενου δημοσίου συστήματος υγείας, δεν υπάρχει τίποτε άλλο παρά θάνατος, δυστυχία και βεβαίως οικονομική και κοινωνική κατάρρευση.

Γεγονός που επιβάλλει σοβαρές αναθεωρήσεις και την επικράτηση συγκεκριμένων αντιλήψεων για τα λεγόμενα δημόσια αγαθά. Η τρέχουσα υπαρξιακή κρίση δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών.

Ενα σύγχρονο κράτος, μια ολοκληρωμένη κοινωνία που σέβεται τον εαυτό της και τα μέλη της, δεν επιτρέπεται να ταλαντεύεται για την απαιτούμενη επένδυση και τους όρους διαχείρισης των λεγόμενων δημοσίων αγαθών.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Με απλά λόγια, μένουμε όλοι στο σπίτι και περιορίζουμε τις μετακινήσεις μας στις απολύτως αναγκαίες, όπως η εργασία για όσους δεν μπορούν να την κάνουν από μακριά ή οι προμήθειες τροφίμων και φαρμάκων. Αντε να πάμε και για έναν περίπατο ή για τρέξιμο μόνοι, όπως είπε χαρακτηριστικά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ειδικότερα όμως οι ηλικιωμένοι, που άλλωστε δεν έχουν δουλειά, και οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού δεν πρέπει να βγαίνουν καθόλου από το σπίτι τους. Μόνο έτσι θα προστατευθούν από τη μετάδοση της νόσου στην κοινότητα. Μιλάμε δηλαδή για τα αυτονόητα, τα οποία, δυστυχώς, δεν τηρούνται.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο συνωστίστηκε πολύς κόσμος σε πάρκα και παραλίες, χωρίς καμία προφύλαξη, ενώ αρκετοί επέλεξαν να μετακινηθούν στα νησιά, προκειμένου να παραμείνουν εκεί για τις δύσκολες εβδομάδες. Πρόκειται για εγκληματικό λάθος, καθώς έτσι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος διασποράς της νόσου από τις μεγάλες πόλεις στην περιφέρεια, καθώς θα μεταφερθεί εκεί ο ιός, ενώ είναι γνωστό ότι τα τοπικά συστήματα Υγείας έχουν περιορισμένες δυνατότητες.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ - Η ΑΥΓΗ

ΑΝ ΤΑ ελλείμματα των πολλών, που δεν γίνονται κατανάλωση, μπορεί να κρατήσουν ζωντανή την αγορά και να ομαλοποιήσουν τη ζωή μας. Αν η ατομική αντιμετώπιση των πάντων μπορεί να δώσει λύσεις όταν αυτή η ιδεοληψία έχει συντριβεί από τη δοκιμασία της πανδημίας.

ΓΙΑΤΙ ήταν τόσο οδυνηρή η χρεοκοπία του 2010; Διότι στην Ελλάδα τη δεκαετία του 2007-2017, σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ (Δεκέμβριος του 2019), το πλουσιότερο 1% αύξησε τα εισοδήματά του κατά 6%, ενώ το φτωχότερο 40% έχασε το 43,8% του εισοδήματός του!

ΟΧΙ, ο κόσμος δεν μπορεί να είναι ίδιος. Όσοι πιστεύουν και ελπίζουν ότι με τη καλλιέργεια το φόβου οι πολίτες θα υπακούουν όλες τις εντολές των αρχόντων είναι γελασμένοι. Σκεφτείτε μόνο τις αντιδράσεις αν κάποιος τολμήσει και πει σήμερα ότι δεν χρειαζόμαστε μεγάλο, σοβαρό και ικανό σύστημα δημόσιας Υγείας, όπως έλεγαν προεκλογικά οι «ιεροκήρυκες» της Ν.Δ.

ΜΑΚΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ - zougla.gr

Αναζητώντας όμως πίσω στον χρόνο ειδήσεις για τη σημερινή μάστιγα, ανακάλυψα με μεγάλη μου έκπληξη, ότι κατά τα τέλη Ιανουαρίου δίνοντας συνέντευξη στο site iatronet.gr ο κ. Τσιόδρας, επικαλούμενος τον ΠΟΥ (Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας), μας διαβεβαίωνε για τα αντίθετα από όσα συμβαίνουν σήμερα! Αρκούσε ο αναγνώστης να ρίξει μια ματιά στην πρώτη παράγραφο της συνέντευξης για να καταλάβει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Διάβαζα, ξαναδιάβαζα και δεν πίστευα στα μάτια μου. Λίγες ημέρες δηλαδή πριν αρχίσουμε να μένουμε έντρομοι στα σπίτια μας, ο συμπαθής κ. Τσιόδρας μας διαβεβαίωνε μέσω του Π.Ο.Υ. ότι δεν τρέχει τίποτα, ότι ο ιός αυτός δεν είναι μεταδοτικός και επιθετικός σαν τον SARS και τους υπόλοιπους κορωνοϊούς.

Τις ίδιες απόψεις δημοσιοποιούσε ταυτόχρονα και ο κ. Αρκουμανεάς πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, προσωπικός φίλος του υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια.

KΩΣΤΑΣ ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ - DOCUMENTO

Γίνεται αυτές τις δύσκολες μέρες προσπάθεια από τους κυβερνώντες να μεγιστοποιηθεί η εκ των πραγμάτων αόριστη συλλογική ευθύνη και μερικές φορές να εμφανιστεί ως μοναδική ευθύνη για όσα συμβαίνουν. Στο διάγγελμά του ο πρωθυπουργός με μεγάλη άνεση δίνει συμβουλές συλλογικής συμπεριφοράς και κάνει προτάσεις για το πώς θα περάσουμε τον χρόνο μας με επίδειξη της κατανόησης της συλλογικής ευθύνης μας. Προτείνει να διαβάσουμε, να τηλεφωνηθούμε, να δούμε ταινίες. Από τον πρωθυπουργό της χώρας όμως δεν περιμένεις να σου πει τι θα κάνεις εσύ και πώς αναπτύσσεις την προσωπική ή συλλογική ευθύνη αλλά τι κάνει ο ίδιος για να σε σώσει.

Φοβάμαι ότι κάποια στιγμή, όταν τα πράγματα θα γίνουν πολύ δύσκολα (εύχομαι φυσικά να μη γίνει αυτό), ο πρωθυπουργός δεν θα κάνει την αυτοκριτική του για το ότι δεν έκλεισε έγκαιρα τις εκκλησίες ή απέλυε γιατρούς και προσλάμβανε αστυνομικούς, για το ότι ενοχοποιούσε και απαξίωνε το δημόσιο σύστημα υγείας καθιστώντας το ανήμπορο, αλλά θα πει πάλι ότι δεν είχαμε συλλογική ευθύνη. Οτι φταίγαμε εμείς και ο ελλιπής βαθμός συνειδητοποίησής μας, όχι η δική του ελλιπής πολιτική.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΟΥΡΗΣ - NEWS247

Δεν χωράει καμιά αμφιβολία ότι το επόμενο διάστημα θα βρεθούμε αντιμέτωποι με περισσότερους θανάτους από τον κορονοϊό. Η δημιουργία περισσότερων κλινών στα νοσοκομεία και περισσότερων ΜΕΘ είναι απαραίτητη, όπως πιθανόν και η υιοθέτηση προτάσεων για επίταξη χειρουργείων, κλινών και εργαστηριακών κέντρων ιδιωτικών νοσοκομείων. Δεν είναι τυχαίο που η Ευρώπη εκτιμά πως τη νόσο θα πληρώσει λιγότερο από όλη τη γηραιά ήπειρο η Γερμανία, καθώς η χώρα αυτή έχει επιδοθεί όλες τις προηγούμενες ημέρες σε μια προσπάθεια δημιουργίας πολλών νέων ΜΕΘ, παραγωγής αναπνευστηρίων κοκ! Υπενθυμίζεται ότι η έως τώρα έρευνα έδειξε ότι το 15% όσων νοσήσουν θα χρειαστούν εισαγωγή σε νοσοκομεία και ένα ποσοστό που κυμαίνεται από 5-10% εξ αυτών θα χρειαστεί μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, συνεπώς εισαγωγή σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Απαιτείται βέβαια και η επαρκής στελέχωση της «Βοήθειας στο Σπίτι» και πολλά- πολλά άλλα πράγματα. Εξάλλου, μέχρι την εφεύρεση και την παραγωγή του εμβολίου, η μάχη με τον ιό θα είναι συνεχής, έστω και αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις ότι το καλοκαίρι, από τον Ιούλιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο, η νόσος θα υποχωρήσει. Συνεπώς η μάχη στον τομέα της υγείας θα είναι διαρκείας- και ιδιαίτερα σκληρή!

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΤΟΥΝΑΣ - NEWSBOMB.GR

Κάτι σαν Samurai του παλιού καιρού. Έτσι θα παρομοίαζα τον Σωτήρη Τσιόδρα. Κινείται με βάση τον κώδικα των Samurai της ιατρικής. Τον Busido της λευκής μπλούζας.

Ήρθε στη ζωή μας σε ένα timing που χρειαζόμαστε έναν «ήρωα».

Άλλωστε αυτός ο λαός χρειάζεται πάντα κάποιους ήρωες να τον εμπνεύσουν.

Βλέπετε σ’ αυτή την χώρα οι ήρωες παλιώνουν γρήγορα κι ύστερα ψάχνουμε για καινούργιους κ.ο.κ.

Και ενδιάμεσα ανάγουμε σε ήρωες διάφορους «σπουδαίους ανάξιους», για να καλύψουμε τα δικά μας κενά και την δική μας ανεπάρκεια.

Ο καθηγητής εμφανίστηκε σε αυτή την κρίση που ζούμε ως «από μηχανής Θεός».

Μόνο που δεν τον έχρισε κανείς ήρωα. Ευτυχώς δηλαδή.