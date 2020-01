Ποιοι ανέχονται τη συμπεριφορά του Ολυμπιακού; Το κέρδος της ΑΕΚ στο ντέρμπι που αποτελεί πρόβλημα, ο θάνατος του Κόμπε και το έργο του Δώνη στον Πρωινό Τύπο.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ - METROSPORT

Η ασυλία που απολαμβάνουν οι εκφραστές του επίσημου Ολυμπιακού είναι πρωτοφανής. Την απολαμβάνουν και την χρησιμοποιούν για να ξεπεράσουν κάθε όριο, βέβαιοι ότι κανείς δεν θα τους ενοχλήσει. Οι άνθρωποι δεν δηλητηριάζουν πλέον μόνο το ποδόσφαιρο. Έχουν φτάσει στο σημείο όχι απλά να αμφισβητούν αλλά και να... ακυρώνουν την ίδια την εθνική συνείδηση και ταυτότητα καθαρόαιμων Ελλήνων. Όποιος άλλος να το επιχειρούσε δημόσια, τόσο απροκάλυπτα, θα είχε ήδη υποστεί τις συνέπειες. Ο Μαρινάκης και οι δικοί του έχουν καταδικαστεί από την κοινή γνώμη, όχι όμως και από αυτούς που θα έπρεπε να έχουν παρέμβει θεσμικά για να τους βάλουν μια και καλή στη θέση του με μια σκληρή, παραδειγματική τιμωρία.

Οι ίδιοι που ευαγγελίζονται την ομαλοποίηση στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ανέχονται τους ερυθρόλευκους «μπαχαλάκηδες». Οι ίδιοι που υποτίθεται ότι αγωνίζονται για μια Ελλάδα ενωμένη σαν γροθιά, επιτρέπουν Έλληνες να προβάλλουν χυδαία Έλληνες. Οι ίδιοι που λένε ότι μάχονται για την αξιοπιστία και την αξιοπρέπεια σε όλους του τομείς, είναι οι πιο αναξιόπιστοι και οι αναξιοπρεπείς. Κι αυτό γιατί; Για το χατίρι του... καημένου του Μαρινάκη και του... αδικημένου Ολυμπιακού.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ – SPORTDAY

Πριν αρχίσει το ματς λέγαμε ότι ο Καρέρα κατάφερε να βάλει μία τάξη στην ομάδα που παρέλαβε, όχι απλώς φροντίζοντας την άμυνά της, αλλά παρουσιάζοντας μία ομάδα που έχει κι επιθετικές λύσεις. Άμυνα είδαμε και χθες -τα άλλα όχι. Ο Ιταλός είχε την παράξενη ιδέα να ξεκινήσει το παιχνίδι χωρίς τον Ολιβέιρα, δηλαδή τον μοναδικό καθαρόαιμο σέντερ φορ -αυτό είναι το πρώτο μυστήριο. Ο Καρέρα υποχρεώθηκε να στείλει τον Πορτογάλο στο γήπεδο μετά από μόλις μισή ώρα όμως η ομάδα του δεν κατάφερε ποτέ να τον “ταΐσει” σωστά μολονότι στο γήπεδο ήταν ο Μάνταλος, ο Λιβάγια, ο Βέρντε κι ο Κρίστιτσιτς.

Το τρίτο μυστήριο αφορά την ίδια τη διαχείριση του αγώνα. Όλοι περιμέναμε ότι τουλάχιστον στο τελευταίο τέταρτη η πιο ξεκούραστη ΑΕΚ θα είχε το κουράγιο να βγει και να επιτεθεί, όπως έκανε για παράδειγμα στην Τούμπα στο πρόσφατο ματς με τον ΠΑΟΚ όταν κι έμεινε πίσω στο σκορ, αλλά στην προκειμένη περίπτωση ο προπονητής της δεν παίρνει κανένα απολύτως ρίσκο. Πώς εξηγούνται αυτά; Πιθανότατα ο Ολιβέιρα έχει ήδη το μυαλό του στη Γουλβς και γι' αυτό τον λόγο δεν ξεκίνησε... Όσο για την έλλειψη πίεσης, αυτή νομίζω ότι εξηγείται αν διαβάσει κανείς τις δηλώσεις του. Ο Καρέρα επανέλαβε και μετά το ματς αυτό που είχε πει πριν από το παιχνίδι, ότι ο Ολυμπιακός είναι μία ομάδα Τσάμπιονς Λιγκ -σίγουρα η καλύτερη στην Ελλάδα κι ως εκ τούτου κι η ισοπαλία είναι ένα καλό αποτέλεσμα. Όλα αυτά είναι πολύ κολακευτικά για τον Ολυμπιακό, αλλά δεν ξέρω αν ενθουσιάζουν τη διοίκηση και τους οπαδούς της ΑΕΚ.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ - Η ΠΡΑΣΙΝΗ

Λίγη ώρα μετά την επιβεβαίωση της τραγικής είδησης η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέσω του επίσημη λογαριασμού της στο twitter έγραψε χαρακτηριστικά «RIP Legend. You will never be forgotten». Κάτι ανάλογο έπραξε και ο Ρικ Πιτίνο ο οποίος δεν έκρυψε την οδύνη του αναφέροντας. «Η είδηση αυτή μου έσπασε την καρδιά. Είμαι συντετριμμένος» έγραψε χαρακτηριστικά στον προσωπικό του λογαριασμό, ενώ κι άλλοι παίκτες του Παναθηναϊκού όπως ο Νικ Καλάθης και ο Ταϊρίς Ράις δεν έκρυψαν την θλίψη τους μέσα από τα social media. Είναι χαρακτηριστικό πως παρά την επιβεβαίωση της είδησης από πολλές διαφορετικές πηγές, κατά την διάρκεια της νύχτας, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που συνέχιζαν να ελπίζουν πως μέσα στα άτομα που επέβαιναν στο ελικόπτερο δεν θα ήταν ο «Black Mamba».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΦΩΣ



Παίζει το πρωτάθλημα στην κόψη του ξυραφιού και το τελευταίο πράγμα που τον ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό είναι να κερδίζει τις εντυπώσεις. Στο χθεσινό ματς τις κέρδισε και με το παραπάνω, ήταν η ομάδα που έδειξε στο γήπεδο καλύτερη και έβγαλε ανωτερότητα. Η διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ ήταν πολύ μεγάλη, αλλά αυτή τη στιγμή εκείνο που μετράει είναι οι βαθμοί.

Οι Πειραιώτες πήραν μόλις έναν πόντο στο Μαρούσι απέναντι στους κιτρινόμαυρους και είναι έτοιμοι να παραχωρήσουν την πρώτη θέση στον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός έκανε ένα πολύ κακό ματς, πίεσε τους γηπεδούχους και τους ανάγκασε σε παθητικό ρόλο. Η εικόνα του αγώνα έδειχνε πως οι ερυθρόλευκοι, είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο, θα πάρουν τη νίκη απέναντι σε μία ομάδα που δεν είχε κουράγιο να τους δημιουργήσει θέματα.

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ – LIVESPORT

Η ΑΕΚ έμεινε για ένα ακόμα ντέρμπι χωρίς νίκη. Βάσει της εικόνας του χθεσινού παιχνιδιού με τον Ολυμπιακό, δεν δικαιούταν και πολλά περισσότερα. Η αλήθεια έδειξε ότι φοβήθηκε περισσότερο τον αντίπαλο της από όσο θα έπρεπε.

Ο Μάσιμο Καρέρα επέλεξε με να ξεκινήσει με τριάδα στη μεσαία γραμμή προκειμένου να «σβήσει» την τριπλέτα των φιλοξενούμενων, αλλά από τον παίκτη που πίστευε ότι θα πάρει πράγματα (Σιμάνσκι) δεν δικαιώθηκε.

Ο Πολωνός ήταν αγχωμένος και «μπουκωμένος» και το πιο σημαντικό είναι να μην πέσει ψυχολογικά από τη διορθωτική αλλαγή του.

Ο ΙΤΑΛΟΣ τεχνικός προσπάθησε να «διορθώσει» το αγωνιστικό λάθος και παράλληλα ανορθογραφία στην εικόνα της ΑΕΚ βάζοντας τον Ολιβέιρα, όμως και πάλι δεν πήρε αυτό που ήθελε από τον Πορτογάλο, που δεν εμφανίστηκε στον αγωνιστικό χώρο και έκανε πολλά λάθη.

ΤΑΣΟΣ ΤΣΑΤΑΛΗΣ – ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Η άλλη, η Ένωση, ήταν μια ομάδα χωρίς αυτοπεποίθηση, νευρική και φοβική από το ξεκίνημα, σίγουρα με πάθος κι ένταση βέβαια κι αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς. Αλλά δεν έφτανε.

Πολλά μπορούμε να πούμε για τα σημεία που η ΑΕΚ έχανε και ο ΟΣΦΠ έχανε, αλλά νομίζω πως το σημαντικό είναι ακριβώς αυτό. Πως μιλάμε για «κυριαρχία στα σημεία». Εμφανή μεν, μεγάλη σε κάποιες φάσεις, αλλά μέχρι εκεί. Και στο ποδόσφαιρο, σε αντίθεση με το μποξ, η υπεροχή ακόμη και η ξεκάθαρη… στα σημεία, δεν σου δίνει την νίκη.

Την νίκη απέναντι στην ΑΕΚ που δυσκολευόταν πολύ στο γήπεδο, ο ΟΣΦΠ δεν έδειχνε ικανός να την πάρει. Δεν μπορούσε να επιβάλλει πως θα κερδίσει. Ο απολογισμός των ευκαιριών είναι δύο πολύ μεγάλες για τον ΟΣΦΠ και μία για την ΑΕΚ. Αυτό επιβεβαιώνει το συμπέρασμα πως δεν είχε… απόλυτη παράσταση νίκης χθες στο ΟΑΚΑ η ομάδα του Μαρτίνς.

Και πρέπει να αναγνωριστεί στην Ένωση πως σε καμία περίπτωση μέσα στο ματς… δεν τα έχασε, δεν είδαμε καταστάσεις από αυτές που συνήθως τα δύο τελευταία χρόνια καθορίζουν σε βάρος την εξέλιξη τέτοιων ματς. Κι αυτό κέρδος.

ΤΑΣΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΣ - SPORTIME

Το επίπεδο του Ολυμπιακού στο κομμάτι της δουλειάς που έχει γίνει, του κορμού που δουλεύεται χρόνια, των ποιοτικών μεσοεπιθετικών του και στην παρουσία του προπονητή για δεύτερη σεζόν είναι υψηλό. Υψηλότερο της ΑΕΚ σίγουρα. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι και το υψηλότερο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αν και δεν το θεωρώ παράλληλα φαβορί για το πρωτάθλημα. Περίεργο θα μου πείτε, μα η αλήθεια. Το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν κέρδισε αυτή την ΑΕΚ, είναι... κέρδος για την ΑΕΚ. Το γεγονός ότι αυτή η ΑΕΚ έχει τέτοιο ταβάνι, είναι πρόβλημα της ΑΕΚ.

Θα πρέπει να είναι πρόβλημά της. Ο Μάσιμο Καρέρα έφτασε στο «ταβάνι» της ομάδας. Δεν το «τρύπησε», έφτασε απλά στο «ταβάνι» των δυνατοτήτων της. Και στην Τούμπα και χθες βράδυ, η ΑΕΚ ήταν συμπαγής, έκλεισε διαδρόμους, αλλά είχε εμφανείς και χτυπητές αδυναμίες για αυτό το επίπεδο του πρωταθλητισμού στην Ελλάδα.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΦΙΝΑΣ - ΤΑ ΝΕΑ

Κατά τα λοιπά, ο Δώνης φτιάχνει σταδιακά τον Παναθηναϊκό που ονειρεύεται. Ομάδα με κατοχή της μπάλας, πολλές πάσες, κυριαρχικό ποδόσφαιρο, δημιουργία καταστάσεων και ευκαιριών και παράλληλα συνεχόμενες επιτυχίες. Θα πει κάποιος ότι τώρα που ο ΠΑΟ είναι μακριά από την κορυφή έφυγε το άγχος και όλα μοιάζουν ευκολότερα. Σωστό, αλλά δεν γίνεται να παραβλέψει ο προσεκτικός παρατηρητής την θεαματική βελτίωση των Πρασίνων και την άνοδό τους από παιχνίδι σε παιχνίδι.

Πιθανότατα είναι η ομάδα που φανερώνει αρετές περισσότερες σε σύγκριση με τις υπόλοιπες, πάντα σε σχέση με όσα μας έδειχνε στην αρχή της σεζόν. Και βέβαια, μιλάμε για τον Παναθηναϊκό που έχει κερδίσει τα περισσότερα πέναλτι και κρατά χαμηλούς τόνους στον τομέα της διαιτησίας, με εξαίρεση κάποιες φορές που δεν γινόταν να μην αντιδράσει. Και μάλλον τότε το έκανε επειδή πιέστηκε και θέλησε να βγει μπροστά για λόγους επικοινωνιακούς και μόνο...

