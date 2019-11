Πρωινός Τύπος (15/11): «Δεν είναι αστείο, το έπαιξε στα… ζάρια ο Πεδουλάκης - Τρέκλιζε πίσω»

Ο παγιδευμένος εξάστερος, η νέα Εθνική του Φαν’τ Σιπ, η μεγάλη μάχη του Τσιτσιπά και ο Ολυμπιακός που φοβάται τον ΠΑΟΚ. Στον Πρωινό Τύπο…

ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΟΥΝΤΗΣ - LIVE SPORT

Βεβαίως εδώ άλλος πίνει (μπίρες) κι άλλος μεθά! Αντί να πάθουν hangover οι λεγάμενοι, τρέκλιζε στα μετόπισθέν του ο Παναθηναϊκός και το πλήρωσε ακριβά, από τη στιγμή που δεν κατάφερε ποτέ να επιβάλει το ρυθμό του και να γίνει το αφεντικό της παρτίδας, χώρια που εκτόξευσε στον ουρανό την αυτοπεποίθηση της Άλμπα.

Ακόμη κι όταν βελτίωσε την αμυντική αντίδρασή του, πάλι δεν μπόρεσε να χτίσει το μομέντουμ που απαιτούσαν οι ζόρικες περιστάσεις και να απεγκλωβιστεί από τον σφιχτό και εν τέλει θανατηφόρο εναγκαλισμό της (ουραγού και προερχόμενης από έξι απανωτές ήττες) Άλμπα.

Είχε ωστόσο τις ευκαιρίες να αρπάξει τη νίκη, στη λήξη των δυο παρατάσεων, αλλά τζίφος: το post up του Ντεσόν Τόμας και το τρίποντο-προσευχή του Ταϊρίς Ράις δεν βρήκαν στόχο και ο έσχατος ήχος της κόρνας τον βρήκε πεσμένο στο καναβάτσο. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι Πράσινοι, εξαναγκασμένοι να κυνηγούν στο σκορ και παγιδευμένοι σε ένα παιχνίδι που τους καθόταν σαν στραγάλι και στο τέλος τους έπνιξε, καταδικάσθηκαν σε μία αχώνευτη ήττα με ο,τι αυτό συνεπάγεται... Ο 73χρονος Αΐτο Ρενέσες κατέβασε από το ράφι τη σύνθετη άμυνα box and one κα χάλασε το μυαλό του Νικ Καλάθη που κόντεψε να τελειώσει το ματς με triple double figure σε πόντους (10), ασίστ (10) και λάθη (9).

ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠΟΣ – ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι ο Σέρβος τεχνικός διευθυντής έχει μπροστά του, το ρόστερ της ΑΕΚ και βλέπει πως τέσσερα συμβόλαια λήγουν το καλοκαίρι, δύο παίκτες τελειώνει ο δανεισμός τους, έξι συμβόλαια τελειώνουν το 2021 που σημαίνει ότι η ΑΕΚ είτε θα πρέπει να τους ανανεώσει, είτε να τους πουλήσει!

Μην το ξεχνάμε αυτό! Όπως η πώληση «παίζει» και για συμβόλαια που λήγουν το 2022 και το 2023. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι το καλοκαίρι θα έχουμε αρκετά «πήγαινε – έλα» και πως το ρόστερ της επόμενης σεζόν θα είναι αρκετά διαφοροποιημένο συγκριτικά με το σημερινό.

Αλλά είναι φυσικά νωρίς και δεν πρέπει κιόλας να… μιλάμε με ονόματα, ούτε καν σε επίπεδο προσωπικών εκτιμήσεων, με την ομάδα να πρέπει να παλέψει για τους στόχους της μέσα στην τρέχουσα αγωνιστική σεζόν.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ - SPORTDAY

Απόψε αναμένεται να ξεκινήσει ο πολλά υποσχόμενος Σεμπάστιαν Βασιλειάδης που μας έρχεται από την Μπουντεσλίγκα και χθες η SportDay έγραψε ότι ο Φαν Σιπ έχει στα υπόψιν του και τον ελληνικής καταγωγής Τζορτζ Μπάλντοκ της Σέφιλντ, που παίζει δεξιός μπακ. Ο Ολλανδός ρωτάει επίσης στην Ισπανία για να μάθει την πρόοδο του Κριστιάν Βασιλάκη Γκαρσία που παίζει στην Κ-19 της Ρεάλ και του Ελληνοκύπριου Ηλία Κωστή που αγωνίζεται στην Ατλέτικο Μαδρίτης και είναι μόλις 17 χρονών. Ομολογώ ότι όλα αυτά μου αρέσουν πολύ: δείχνουν ότι επιτέλους κάτι σοβαρό γίνεται.

Η Αρμενία είναι ικανή να κάνει ζημιές: αν βρουν χώρους ο Καραπετιάν και ο Μχιταριάν δεν αστειεύονται - το έδειξαν στην Αθήνα. Η Εθνική έχει κάποια προβλήματα στην άμυνα διότι ο Φαν Σιπ την άλλαξε κι αυτήν όλη: ίσως οι αλλαγές να είναι υπερβολικά πολλές, αλλά η ομάδα «χτίζεται» από την αρχή και τα ματς προσφέρονται για δοκιμές. Ο κόουτς πρέπει να αποφασίσει σε ποιους θα στηριχτεί κι ελπίζω μετά τη διαδικασία των δοκιμών να κλείσει το γκρουπ όπως έκανε ο Ρεχάγκελ - μάλλον θα το κάνει διότι όπως ακριβώς και ο Γερμανός μοιάζει σιγά-σιγά να σκέφτεται και να αποφασίζει μόνος του.

Το μεγάλο πρόβλημα της Εθνικής είναι πάντα οι τριγύρω από την ομάδα - όλο αυτό το σινάφι που πουλάει εκδουλεύσεις σε παράγοντες και που υπάρχει για να θυμίζει στους προπονητές ποιοι κάνουν κουμάντο, με ποιους πρέπει να τα έχουμε καλά κτλ. Όλους αυτούς πρέπει να τους κάνει στην άκρη και με μια καλή εμφάνιση και μία νίκη στην Αρμενία θα του είναι πιο εύκολο...

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ - Η ΠΡΑΣΙΝΗ

Πλέον δεν είναι αστείο. Πλέον δεν μιλάμε την απώλεια του Κυπέλλου Ελλάδας. Δεν μιλάμε για έναν αποκλεισμό στην Πάτρα. Μιλάμε για πολλά περισσότερα. Μιλάμε για κάτι πολύ μεγαλύτερο. Ο Παναθηναϊκός είναι «άρρωστος». Ο Παναθηναϊκός έχει... εκτροχιαστεί. Δεν είναι δυνατόν μετά το κάζο της Κυριακής η ομάδα να μην αντιδρά. Σε διαφορετική κατάσταση, σε άλλες εποχές, αν είχε γίνει ο,τι έγινε στην Πάτρα την Κυριακή το απόγευμα, χθες το βράδυ οι παίκτες του Παναθηναϊκού θα... δάγκωναν λαρύγγια. Ειδικά αν έπαιζαν με την τελευταία ομάδα της Ευρωλίγκας.

Και χθες όχι δεν δάγκωναν λαρύγγια, αλλά στο πρώτο ημίχρονο έφαγαν κάτι λιγότερο από 60 πόντους. 58 για την ακρίβεια. Με τον προπονητή να παρακολουθεί ατάραχος. Να παρακολουθεί και να δείχνει αδύναμος να αντιδράσει. Σε ένα ακόμη παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός «πνίγηκε» σε μία άμυνα ζώνης. Ο Παναθηναϊκός ούτε στην Πάτρα, αλλά ούτε και χθες δεν μπόρεσε να βρει αντίδοτο. Δεν είχε λύσεις, δεν είχε καθαρό μυαλό, δεν είχε σωστή σκέψη. Δεν είχε τίποτα. Και την ίδια στιγμή ο Αργύρης Πεδουλάκης αποφάσισε να παίξει το ματς στα... ζάρια.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ - METROPSORT

Στον Ολυμπιακό φοβούνται ή υπολογίζουν τον ΠΑΟΚ περισσότερο απ’ όσο στον ΠΑΟΚ φοβούνται ή υπολογίζουν τον Ολυμπιακό. Και, μολονότι λέμε όλοι ότι τα πάντα για τον τίτλο θα κριθούν στα πλέι οφ, δίνουν τεράστια σημασία στο ντέρμπι Ολυμπιακού – ΠΑΟΚ, θεωρώντας το εξαιρετικά κρίσιμο. Και το ένα και το άλλο, χρήσιμο είναι να τα βάλουν καλά στο μυαλό τους οι παίκτες του ΠΑΟΚ ενόψει αυτού του αγώνα.

Ότι, δηλαδή, οι αντίπαλοι τους θεωρούν ισάξιους, αν όχι ανώτερους και ότι σ’ αυτό το ματς… απαγορεύεται όχι να χάσουν (στο ποδόσφαιρο τρία είναι πάντα τα πιθανά αποτελέσματα), αλλά να μην παίξουν σαν νταμπλούχοι, σαν πραγματικός ΠΑΟΚ. Εκείνο το ματς πρέπει να το αντιμετωπίσουν σαν τον τελικό των τελικών κι ας είναι το πρώτο μόνο από τα τέσσερα που θα παίξουν φέτος με τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα…

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ - ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Δεν μπορεί κανείς να πει ότι έχει σε κάτι άδικο ο Κεστούτις Κεμζούρα στη συνέντευξη που έδωσε στην πατρίδα του, μιλώντας γενικά για τον Ολυμπιακό και ενόψει του σημερινού (κρίσιμου όπως κάθε ματς από εδώ και πέρα) αγώνα με τους συμπατριώτες του της Ζαλγκίρις. Η κατάσταση που διαμορφώθηκε από πέρυσι τόσο μέσα όσο και γύρω από την ομάδα περιγράφηκε –συνοπτικά μεν, ουσιαστικά δε- από τον τεχνικό της πειραϊκής ομάδας.

Δίχως κορόνες, με ευγένεια και σεβασμό για τη συνεργασία του με τον Μπλατ, αλλά και με κατανόηση για την οικονομική πολιτική της διοίκησης σε ένα περιβάλλον που δεν ευνοούσε μεγαλύτερες επενδύσεις. Και λογικά το κλαμπ πήγαινε σε επιλογές που δεν ήταν από το πάνω ράφι της μεταγραφικής λίστας της. Κυρίως η άποψη ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει ως φιλοσοφία να έχει την απόκτηση ξένων παικτών συγκεκριμένης ποιότητας που θα μπορούν να αναλαμβάνουν τον ρόλο που τους ανατίθεται, αλλά και να διαθέτει ένα δίκτυο ώστε να φέρνει στην ομάδα τους καλύτερους νέους Έλληνες αθλητές, αποτελεί μία φαινομενικά εύκολη και απλοϊκή λογική, αλλά σαφώς έχει ξεκάθαρη και απόλυτη έννοια.

Προκειμένου ο Ολυμπιακός να γίνει ξανά πιο δυνατός και ανταγωνιστικός στην Ευρώπη, θα πρέπει να κάνει ό,τι καλύτερο γίνεται στις επιλογές του σε σχέση με το μπάτζετ του. Το οποίο μπορεί να μην φτάνει σε αυτά των άλλων ευρωπαϊκών ομάδων στην Ευρωλίγκα, αλλά δεν αποκλείει τίποτα, όπως φάνηκε στο ματς με την ΤΣΣΚΑ στη Μόσχα. Αλλά δεν εξασφαλίζει νίκες εντός προγράμματος, όπως έγινε στα δύο επόμενα ματς που ακολούθησαν στο ΣΕΦ.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ – ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ

Θα παίξει μεγάλο ρόλο αν ο Ολυμπιακός πάει «άχαστος» στο Καραϊσκάκη, εκεί όπου πέρυσι γνώρισε έναν αποκλεισμό στο Κύπελλο, έστω και σε ματς που δεν έμπαινε η μπάλα στα δίχτυα της Λαμίας ούτε από το πέναλτι του Φορτούνη, ενώ έχασε και πέντε βαθμούς με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, γεγονός που του κόστισε στην τελική καταμέτρηση.

Μέχρι τώρα μάλιστα ο ΠΑΟΚ έχει χάσει τέσσερις βαθμούς στην Τούμπα στους αγώνες του με τον Άρη και τον Παναθηναϊκό, όταν χρειάστηκε να συνεχιστούν τα παιχνίδια μέχρι το πρώτο φως του… ήλιου για να φτάσει στην ισοφάριση.

Γενικώς ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός δυσκολεύονται να διαχειριστούν την πίεση της εξέδρας στα εντός έδρας παιχνίδια τους, όπως μας το δείχνουν και τα αποτελέσματα τους αλλά και η εικόνα τους, ενώ παρουσιάζουν καλύτερο πρόσωπο όταν παίζουν από το σπίτι τους.

Κάτι που θα πρέπει να πετύχει και ο Ολυμπιακός, καθώς όπως έχουμε επισημάνει αρκετές φορές, μακριά από το Καραϊσκάκη βλέπουμε «άλλη ομάδα» κι αυτό είναι σαφές ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο, καθώς στο δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος θα παίξει αρκετά ματς στην περιφέρεια.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΦΙΝΑΣ - ΤΑ ΝΕΑ

Το απογευματινό ραντεβού με τον Ναδάλ, δεν έχει σημασία αναφορικά με την εξασφάλιση του εισιτηρίου στα ημιτελικά του ATP Finals. Ίσως πάλι, ουδείς να μην μπορεί να πηγαίνει... τρένο συνεχώς. Ο Τσιτσιπάς, όμως, έχει να επιδείξει κάτι εξόχως σημαντικό: τη φόρμα του, που μάλλον είναι η καλύτερη όλης της σεζόν. Άλλωστε, ούτε ο ίδιος έκρυψε ότι εντυπωσιάστηκε με το τένις που έπαιξε, δηλαδή με πόσο ταλέντο κρύβεται μέσα του.

Τα δύο πρώτα ματς του Τσιτσιπά σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση, την προφανώς καλύτερη μετά τα τέσσερα Grand Slam, γιατί πολύ απλά οι ισχυροί έρχονται ο ένας μετά τον άλλο όπως συμβαίνει με τις.. μπάμπουσκες, ήταν αντιπροσωπευτικά της αξίας του. Επιτέλους, έβγαλε συνέπεια και σταθερότητα. Ένα σημαντικό τουρνουά που θα μετρήσει τις αληθινές του δυνάμεις, ένα τουρνουά που όλοι θέλουν να το κατακτήσουν. Προφανώς ο προθάλαμος για τα κορυφαία που έρχονται την προσεχή σεζόν. Και για το άλμα που προσμένει να κάνει ο Τσιτσιπάς ώστε να γίνει στην πορεία αυτό που όλοι στοιχηματίζουν πως μπορεί: ένα μέλος της κορυφαίας τετράδας του παγκοσμίου τένις!

Στο Λονδίνο, ο Στέφανος φανερώνει μια άλλη πτυχή του ταλέντου του. Όχι μόνο τον (γνωστό) ενθουσιασμό, το μόνιμο πάθος, αλλά και μια ηρεμία όταν χρειάζεται. Αυτή η ηρεμία ενίοτε δείχνει να τον φρενάρει, στην ουσία όμως τον πηγαίνει μπροστά. Ένα βήμα πίσω πριν από τα δύο επόμενα. Μια στάση πριν από την εκτόξευση!

ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΚΑΤΟΣ – SPORTIME

Πείτε αλήθεια. Πόσοι ψήνεστε να κάτσετε να δείτε την Εθνική; Ελάχιστοι. Μια Εθνική ομάδα που ανέκαθεν, πλην λιγοστών περιόδων, στερείται οπαδών, παίζει κόντρα στην αντιεμπορική – πλην τίμια- Αρμενία, ένα παιχνίδι χωρίς κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Έλα σε παρακαλώ. Αναρωτιέμαι, όμως (και στεναχωριέμαι) πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν… Ξέρω, με τα «αν» δεν γίνεται δουλειά. Φαντάσου όμως. Τσάμπα είναι. Να μην είχε προσληφθεί ο… εγγέλαδος Αναστασιάδης, να μην είχαμε χάσει βαθμούς από κάθε πιθανό και απίθανο, να είχαμε μαθηματικές ελπίδες.

Όχι ότι θα έριχνες άκυρο στην γκόμενα, θα έστελνες για ψώνια τη γυναίκα, τα παιδιά σε πιτζάμα πάρτι και θα έτρεχες στην Ομόνοια μετά το ματς και παράλληλα κατά τη διάρκεια του θα έπαιρναν φωτιά τα μηχανάκια των ντελιβεράδων. Όχι τόσο extreme καταστάσεις.

Θα είχες, όμως, ένα λόγο να δεις το αποψινό ματσάκι. Τώρα, από όπου κι να το πιάσεις, ξενέρωμα. Νοέμβρη μήνα, τέλος Φθινοπώρου, φιλικό προετοιμασίας, δεν κολλάει ρε αδερφέ. Ο Φαν΄τ Σχιπ καλά κάνει και έτσι πρέπει να αντιμετωπίσει τα συγκεκριμένα παιχνίδια.

