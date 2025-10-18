Η μαγική εμφάνιση του Παναθηναϊκού στην Κωνσταντινούπολη, το... ρίσκο με τον Μπενίτεθ, το μεγάλο ντέρμπι των Δικεφάλων. Πρωινός Τύπος με ξυραφιές!

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΗΦΑΚΗΣ - LIVE SPORT

Ο Εργκίν Αταμάν είναι δίκαιος προπονητής κι ας το ξεχνάμε κάποιες φορές. Πήρε την ταυτότητα του Κοκόσκοφ με ρεσιτάλ κοουτσαρίσματος και ο Παναθηναϊκός κατατρόπωσε την Εφές, παίρνοντας τεράστιο «διπλό». Ο Επτάστερος έκανε μαγικό παιχνίδι στην Πόλη. Έπαιξε ίσως την καλύτερη άμυνα στη φετινή σεζόν, περιόρισε τα ατού της Εφές και, παρά το γεγονός ότι ο Ναν βρήκε τον μπελά του από τον Γουέιλερ Μπάμπ, που τον έπαιξε πολύ καλή άμυνα, κατάφερε να είναι το αφεντικό του ματς και να έχει τον έλεγχο τόσο στο σκορ όσο και στα ριμπάουντ. Αιχμή του δόρατος, ο εξαιρετικός για ακόμα μια φορά Όσμαν που έκανε τα πάντα. Στο πρώτο κομμάτι του αγώνα, ρεσιτάλ δημιουργίας από τον Κώστα Σλούκα (7 ασίστ), αλλά και επιθετικό ρεσιτάλ Γιούρτσεβεν (12 π.) στα τελειώματα.

Ο Παναθηναϊκός των πρώτων 15' ήταν ίσως ο καλύτερος φετινός στο πλευράς δημιουργίας! Δεκατέσσερις ασίστ σε σχεδόν ισάριθμα λεπτά... Στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός ήταν μαγικός. Προηγήθηκε με 17 (52-69) και αυτό το οφείλει στον… ζωγράφο Κώστα Σλούκα. Ο Αρχηγός άπλωσε τον καμβά του πάνω στο παρκέ και έφτιαξε μοναδικές εικόνες μαζί με τους συμπαίκτες του και κυρίως με τον Όσμαν, που είναι απίθανος παίκτης. Τεράστια νίκη ψυχολογίας και μήνυμα στους ανταγωνιστές για τη δύσκολη συνέχεια.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΛΑΚΗΣ - SPORTDAY

Η πιθανή συμφωνία ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ισπανό τεχνικό Ραφαέλ Μπενίτεθ προβάλλει ως μια τολμηρή επιλογή, που συνοδεύεται από μεγάλες προσδοκίες αλλά και αυξημένο ρίσκο. Ο Μπενίτεθ δεν είναι ένας άγνωστος στο διεθνές ποδοσφαιρικό στερέωμα. Έχει καθιερωθεί ως ένας προπονητής με κορυφαία διακριτικά σε διαφορετικά ευρωπαϊκά περιβάλλοντα: με τη Βαλένθια κατέκτησε δύο πρωταθλήματα Ισπανίας και το κύπελλο UEFA, στη Λίβερπουλ οδήγησε τον σύλλογο στην κατάκτηση του Champions League το 2005, ενώ στη συνέχεια κατέκτησε Europa League με την Τσέλσι, περιόδους επιτυχίας είχε στη Νάπολι (με κέρδη εγχώριων τίτλων) και σε άλλες ομάδες της Ιταλίας και της Αγγλίας.

Το ύψος της αμοιβής και η διάρκεια του συμβολαίου του φανερώνουν ότι η διοίκηση είναι έτοιμη να επενδύσει πολύ υψηλά ποσά για να «χτίσει» ανάλογη δυναμική, αλλά αυτό συνεπάγεται οικονομικό ρίσκο, ειδικά σε ένα πρωτάθλημα με περιορισμούς πόρων και μεγάλες διαφορές μεταξύ των ομάδων. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γιάννης Αλαφούζος αναλαμβάνει προσωπικό ρίσκο: αν η συνεργασία αποτύχει, η ευθύνη θα επιστρέψει αμέσως στην ηγεσία. Η αποτυχία ενός τεχνικού με τόσο υψηλό κόστος δεν θα είναι απλώς «μια κακή σεζόν», αλλά μια πλήρης αποτυχία επένδυσης που θα θίξει την αξιοπιστία της διοίκησης, θα επηρεάσει το ηθικό και την εικόνα της ομάδας και θα τροφοδοτήσει κριτική. Από την άλλη πλευρά, αν ο Μπενίτεθ καταφέρει να επαναφέρει τον Παναθηναϊκό σε πιο διεθνή τροχιά, να τον κάνει πιο ανταγωνιστικό και να εκμεταλλευτεί σωστά το ρόστερ, τότε η επιλογή θα αποδειχθεί ιστορική και όχι απλώς φιλόδοξη.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΗΛΙΟΣ - FORZA

Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στην Νέα Φιλαδέλφεια για ένα παιχνίδι που μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς, να αλλάξει την δυναμική της σεζόν. Με διπλό στην έδρα της ΑΕΚ, ο Δικέφαλος θα βρίσκεται μόνος στην κορυφή, αήττητος, έχοντας βγάλει τα περισσότερα ντέρμπι του πρώτου γύρου. Με ήττα, θα βρίσκεται στο -5 από το ρετιρέ, θα έχει κάνει ένα νέο πισωγύρισμα, σχεδόν θα έχει ακυρώσει την μεγάλη ανατροπή απέναντι στον Ολυμπιακό.

Η ΑΕΚ του Νίκολιτς δεν έχει καμία σχέση με την ΑΕΚ του Αλμέιδα, το μόνο που έμεινε ίδιο είναι τα χρώματα και το έμβλημα. Μία ομάδα που άφησε στην άκρη το τρελό τέμπο, το man-to-man στα 4/4 του γηπέδου, μία ομάδα που θέλει να ελέγχει το τέμπο, με πιο μπαλάτους και κοντρολαρισμένους παίκτες. Μία ομάδα που πλέον ταιριάζει στα χαρακτηριστικά του ΠΑΟΚ, μία ομάδα που ματσάρει καλά μαζί της, με παρόμοιες ποδοσφαιρικές αντιλήψεις και συνήθειες.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΛΗΣ - ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Φανταστεί πόσο με γάλο κέρδος θα είναι για την ΑΕΚ, να της προκύψει ένα στόπερ σαν τον Χρυσόπουλο, ο οποίος να αποδείξει σ' ένα ματς απέναντι στον ΠΑΟΚ, πως μπορεί να σηκώσει γενικώς την φανέλα του βασικού. Δεν είναι και λίγοι οι ποδοσφαιριστές στην ηλικία του Χρυσό πουλου, που μπήκαν από... συγκυρίες στην βασική ενδεκάδα για πρώτη φορά, σε ματς που καίει, αλλά από τότε δεν ξαναβγήκαν. Και μεταξύ μας, αυτό θα είναι και το διακύβευμα για τον Χρυσόπουλο, αν τελικά χρειαστεί να πάρει την θέση του βασικού αύριο.

Προφανώς και υπάρχει και το κακό σενάριο, να μην πάνε καλά τα πράγματα. Στα μάτια τα δικά μου, είναι σαφώς προτιμότερο να μην πάνε καλά δοκιμάζοντας να κερδίσεις έναν παίκτη σαν τον Χρυσόπουλο, παρά κάνοντας ένα πείραμα με πολύ προσωρινό χαρακτήρα έτσι κι αλλιώς. Φυσικά και έχει βαρύτητα ένα ματς απέναντι στον ΠΑΟΚ. Αλλά θαρρώ πως είναι απείρως πιο σημαντικό να μπορείς να κερδίσεις απ' αυτό έναν στο περ για το μέλλον σου.

ΑΛΕΞΗΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ - ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Το ρεπορτάζ έλεγε ότι ο Χρήστος Κόντης γνώριζε εξαρχής ότι δύσκολα θα έβγαζε τη χρονιά. Ναι μεν υπέγραψε συμβόλαιο έως το τέλος της σεζόν, αλλά όλα αυτά με την προϋπόθεση ότι αν εμφανιζόταν η ευκαιρία με ένα σπουδαίο όνομα προπονητή, τότε υπήρχε σοβαρή πιθανότητα να αποχωρούσε άμεσα. Αρχικά ακουγόταν ότι θα ήταν έως τη διακοπή του Οκτωβρίου. Ο Παναθηναϊκός με τον Κόντη κέρδισε 4-1 τη Γιουνγκ Μπόις στην Ελβετία, έφερε 1-1 με τον Ολυμαπιακό, είχε τις νίκες με Ατρόμητο και Παναιτωλικό, αλλά και την ήττα από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς.

Τώρα θα οδηγήσει τον Παναθηναϊκό στα ματς με τον Άρη και τη Φέγενορντ. Ο Ράφα Μπενίτεθ, εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, θα αναλάβει το «τριφύλλι» μετά το παιχνίδι με τους Ολλανδούς. Για ελάτε τώρα στη θέση των ποδοσφαιριστών και του Κόντη ενόψει Άρη. Με τι ψυχολογία θα πάνε οι παίκτες να αντιμετωπίσουν τους Θεσσαλονικείς στο Χαριλάου, γνωρίζοντας ότι ο άνθρωπος που κάθεται στην άκρη του πάγκου δεν θα υπάρχει στην ομάδα σε λίγες μέρες. Ελάτε και στη θέση του Κόντη. Μπορεί να γνώρίξε ότι δεν θα έμενε έως το τέλος της σεζόν, αλλά όπως και να το κάνουμε δεν είναι ό,τι καιλύτερο και για τον ίδιο σε ψυχολογικό επίπεδο να προετοιμάσει την ομάδα του για την επικίνδυνη έξοδο στο «Κλ. Βικελίδης- μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Επίσης, δεν είναι κομψό για έναν προπονητή να πληροφορείται από τον Τύπο ότι ο Παναθηναϊκός οδεύει ολοταχώς για συμφωνία με τον διάδοχό του.

